https://uz.sputniknews.ru/20211224/bezzakonie-v-buxare-s-uchenikov-i-uchiteley-pytalis-vzyskat-12-mlrd-sumov-21935531.html
Беззаконие: в Бухаре с учеников и учителей пытались взыскать 1,2 млрд сумов
Беззаконие: в Бухаре с учеников и учителей пытались взыскать 1,2 млрд сумов
Соответствующие проверки провели сотрудники местной прокуратуры.
2021-12-24T16:31+0500
2021-12-24T16:31+0500
2021-12-24T16:34+0500
общество
школьники
бухарская область
учителя
взнос
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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Принудительные сборы в размере 1,2 млрд сумов пытались незаконно получить с некоторых учеников и учителей Бухарской области, передает информационное агентство УзА. Сотрудники местной прокуратуры провели проверки, в ходе которых было установлено, что Областное управление народного образования приняло приказ о членстве в Обществе физической культуры и спорта "Ёшлик" на 2021-2022 учебный год. В Самарканде высказались против сбора средств на ремонт в школах >>Отмечается, что приложением к приказу был утвержден план-график сбора членских взносов. В целом, 169 339 школьники должны были уплатить в общей сложности 914,4 млн сумов, а 28 488 педагогов – 307,6 млн сумов.После проверки оба приказа были отменены. Начальника управления официально предупредили о недопущении нарушений закона, связанных с введением принудительных мер.
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школьники, бухарская область, учителя, взнос
Беззаконие: в Бухаре с учеников и учителей пытались взыскать 1,2 млрд сумов
16:31 24.12.2021 (обновлено: 16:34 24.12.2021)
Сотрудники местной прокуратуры провели проверки, в ходе которых выяснилось, что Областное управление народного образования приняло приказ о членстве в Обществе физической культуры и спорта "Ёшлик" на этот учебный год.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik.
Принудительные сборы в размере 1,2 млрд сумов пытались незаконно получить с некоторых учеников и учителей Бухарской области, передает
информационное агентство УзА.
Сотрудники местной прокуратуры провели проверки, в ходе которых было установлено, что Областное управление народного образования приняло приказ о членстве в Обществе физической культуры и спорта "Ёшлик" на 2021-2022 учебный год.
Отмечается, что приложением к приказу был утвержден план-график сбора членских взносов. В целом, 169 339 школьники должны были уплатить в общей сложности 914,4 млн сумов, а 28 488 педагогов – 307,6 млн сумов.
После проверки оба приказа были отменены. Начальника управления официально предупредили о недопущении нарушений закона, связанных с введением принудительных мер.