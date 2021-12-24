Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211224/bezzakonie-v-buxare-s-uchenikov-i-uchiteley-pytalis-vzyskat-12-mlrd-sumov-21935531.html
Беззаконие: в Бухаре с учеников и учителей пытались взыскать 1,2 млрд сумов
Беззаконие: в Бухаре с учеников и учителей пытались взыскать 1,2 млрд сумов
Соответствующие проверки провели сотрудники местной прокуратуры.
2021-12-24T16:31+0500
2021-12-24T16:34+0500
общество
школьники
бухарская область
учителя
взнос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1417/74/14177495_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ef2bf5cf984b8a0cce6fbe7eea50039c.jpg
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Принудительные сборы в размере 1,2 млрд сумов пытались незаконно получить с некоторых учеников и учителей Бухарской области, передает информационное агентство УзА. Сотрудники местной прокуратуры провели проверки, в ходе которых было установлено, что Областное управление народного образования приняло приказ о членстве в Обществе физической культуры и спорта "Ёшлик" на 2021-2022 учебный год. В Самарканде высказались против сбора средств на ремонт в школах &gt;&gt;Отмечается, что приложением к приказу был утвержден план-график сбора членских взносов. В целом, 169 339 школьники должны были уплатить в общей сложности 914,4 млн сумов, а 28 488 педагогов – 307,6 млн сумов.После проверки оба приказа были отменены. Начальника управления официально предупредили о недопущении нарушений закона, связанных с введением принудительных мер.
бухарская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1417/74/14177495_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1aef536f3b44074b28500a2ec07a1301.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
школьники, бухарская область, учителя, взнос

Беззаконие: в Бухаре с учеников и учителей пытались взыскать 1,2 млрд сумов

16:31 24.12.2021 (обновлено: 16:34 24.12.2021)
© Sputnik / Рамиз БахтияровНациональная валюта Узбекистана — сум
Национальная валюта Узбекистана — сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Подписаться на
Сотрудники местной прокуратуры провели проверки, в ходе которых выяснилось, что Областное управление народного образования приняло приказ о членстве в Обществе физической культуры и спорта "Ёшлик" на этот учебный год.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Принудительные сборы в размере 1,2 млрд сумов пытались незаконно получить с некоторых учеников и учителей Бухарской области, передает информационное агентство УзА.
Сотрудники местной прокуратуры провели проверки, в ходе которых было установлено, что Областное управление народного образования приняло приказ о членстве в Обществе физической культуры и спорта "Ёшлик" на 2021-2022 учебный год.
В Самарканде высказались против сбора средств на ремонт в школах >>
Отмечается, что приложением к приказу был утвержден план-график сбора членских взносов. В целом, 169 339 школьники должны были уплатить в общей сложности 914,4 млн сумов, а 28 488 педагогов – 307,6 млн сумов.
После проверки оба приказа были отменены. Начальника управления официально предупредили о недопущении нарушений закона, связанных с введением принудительных мер.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:53Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе – Захарова
16:31Беззаконие: в Бухаре с учеников и учителей пытались взыскать 1,2 млрд сумов
16:30Узбекистан готов вновь провести военные конкурсы АрМИ в 2022 году
15:55Что показала проверка Агентства внешней миграции в "Камазе" — фото
15:37Опасная трасса: на перевале Камчик ожидаются снегопад и густой туман
15:04Uzbekistan Airways объявила новогодние скидки
14:33Узбекистан стал лидером по импорту кыргызской минералки
14:05Как Евросоюз намерен развалить Россию
14:02В Ташкенте мужчина грозился зарезать женщину, если не отдаст деньги
13:39Власти оценили решение суда Швейцарии по делу Гульнары Каримовой
13:22России незачем морозить Европу — она справляется сама
12:57Узбекистан и Казахстан свяжет новый путь за миллионы долларов
12:38Тепло и мороз: какая погода ждет Узбекистан на выходных
12:13Власти пересмотрят таможенные пошлины на импорт авто
11:30Узбекистан и Иран обсуждают преференции в торговле
11:23Муниса Ризаева получила звание самой трендовой звезды Узбекистана — видео
10:42Гарантии безопасности нужны для сохранения семейных ценностей
10:30"Мясную" льготу могут продлить до апреля: подробности
10:00В Кашкадарье схватили браконьеров, ловивших краснокнижных рыб — фото
09:30Как афганцы встретили гуманитарную помощь из Узбекистана — фото