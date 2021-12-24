https://uz.sputniknews.ru/20211224/bezzakonie-v-buxare-s-uchenikov-i-uchiteley-pytalis-vzyskat-12-mlrd-sumov-21935531.html

Беззаконие: в Бухаре с учеников и учителей пытались взыскать 1,2 млрд сумов

Беззаконие: в Бухаре с учеников и учителей пытались взыскать 1,2 млрд сумов

Соответствующие проверки провели сотрудники местной прокуратуры.

2021-12-24T16:31+0500

2021-12-24T16:31+0500

2021-12-24T16:34+0500

общество

школьники

бухарская область

учителя

взнос

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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Принудительные сборы в размере 1,2 млрд сумов пытались незаконно получить с некоторых учеников и учителей Бухарской области, передает информационное агентство УзА. Сотрудники местной прокуратуры провели проверки, в ходе которых было установлено, что Областное управление народного образования приняло приказ о членстве в Обществе физической культуры и спорта "Ёшлик" на 2021-2022 учебный год. В Самарканде высказались против сбора средств на ремонт в школах >>Отмечается, что приложением к приказу был утвержден план-график сбора членских взносов. В целом, 169 339 школьники должны были уплатить в общей сложности 914,4 млн сумов, а 28 488 педагогов – 307,6 млн сумов.После проверки оба приказа были отменены. Начальника управления официально предупредили о недопущении нарушений закона, связанных с введением принудительных мер.

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школьники, бухарская область, учителя, взнос