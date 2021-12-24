https://uz.sputniknews.ru/20211224/eto-ofitsialno-v-uzbekistane-20-avgusta-stanet-osobym-dnem-21926879.html
Это официально: в Узбекистане 20 августа станет особым днем
Это официально: в Узбекистане 20 августа станет особым днем
Какие еще праздники появились в Узбекистане за последнее время — читайте в обзоре.
2021-12-24T09:00+0500
2021-12-24T09:00+0500
2021-12-24T09:00+0500
общество
узбекистан
праздник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/05/15946859_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_326ae34ba0eeb73cd321f5ed9e69af33.jpg
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "Об установлении Дня предпринимателя" — его теперь будут отмечать в стране 20 августа.В этот день глава государства впервые провел открытый диалог с предпринимателями страны, где обсудил меры по поддержке бизнеса, решению системных проблем в данной сфере.Ранее власти установили еще один праздник — День работников культуры и искусства. Его решили отмечать 15 апреля. В этот будет проходить ежегодная церемония награждения нагрудным знаком "Маданият ва санъат фидокори".Кроме того, недавно в Узбекистане появилась другая особенная дата — День дружбы народов. Инициативу выдвинул Мирзиёев и предложил 30 июня для празднования межнационального согласия и толерантности. В Министерстве юстиции напомнили, что сейчас в стране установлено более 20 праздников, из них девять – выходные дни, а 16 – профессиональные праздники, которые отмечаются без предоставления отдыха.Читайте также:Сенат Узбекистана одобрил дату проведения еще одного праздника >>Сколько дней узбекистанцы отдохнут в 2022 году: календарь >>
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/05/15946859_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_699cf26baaa71c1b33ec339ed36ba444.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, праздник
Это официально: в Узбекистане 20 августа станет особым днем
Какие еще праздники появились в Узбекистане за последнее время — читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "Об установлении Дня предпринимателя" — его теперь будут отмечать в стране 20 августа.
В этот день глава государства впервые провел открытый диалог с предпринимателями страны, где обсудил меры по поддержке бизнеса, решению системных проблем в данной сфере.
Встреча прошла во Дворце форумов в Ташкенте. На ней Мирзиёев предложил объявить в стране 20 августа Днем предпринимателя.
Ранее власти установили еще один праздник — День работников культуры и искусства. Его решили отмечать 15 апреля. В этот будет проходить ежегодная церемония награждения нагрудным знаком "Маданият ва санъат фидокори".
Кроме того, недавно в Узбекистане появилась другая особенная дата — День дружбы народов. Инициативу выдвинул Мирзиёев и предложил 30 июня для празднования межнационального согласия и толерантности.
В Министерстве юстиции напомнили, что сейчас в стране установлено более 20 праздников, из них девять – выходные дни, а 16 – профессиональные праздники, которые отмечаются без предоставления отдыха.