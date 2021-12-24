https://uz.sputniknews.ru/20211224/eto-ofitsialno-v-uzbekistane-20-avgusta-stanet-osobym-dnem-21926879.html

Это официально: в Узбекистане 20 августа станет особым днем

Это официально: в Узбекистане 20 августа станет особым днем

Какие еще праздники появились в Узбекистане за последнее время — читайте в обзоре.

2021-12-24T09:00+0500

2021-12-24T09:00+0500

2021-12-24T09:00+0500

общество

узбекистан

праздник

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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "Об установлении Дня предпринимателя" — его теперь будут отмечать в стране 20 августа.В этот день глава государства впервые провел открытый диалог с предпринимателями страны, где обсудил меры по поддержке бизнеса, решению системных проблем в данной сфере.Ранее власти установили еще один праздник — День работников культуры и искусства. Его решили отмечать 15 апреля. В этот будет проходить ежегодная церемония награждения нагрудным знаком "Маданият ва санъат фидокори".Кроме того, недавно в Узбекистане появилась другая особенная дата — День дружбы народов. Инициативу выдвинул Мирзиёев и предложил 30 июня для празднования межнационального согласия и толерантности. В Министерстве юстиции напомнили, что сейчас в стране установлено более 20 праздников, из них девять – выходные дни, а 16 – профессиональные праздники, которые отмечаются без предоставления отдыха.Читайте также:Сенат Узбекистана одобрил дату проведения еще одного праздника >>Сколько дней узбекистанцы отдохнут в 2022 году: календарь >>

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