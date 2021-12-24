Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211224/eto-ofitsialno-v-uzbekistane-20-avgusta-stanet-osobym-dnem-21926879.html
Это официально: в Узбекистане 20 августа станет особым днем
Это официально: в Узбекистане 20 августа станет особым днем
Какие еще праздники появились в Узбекистане за последнее время — читайте в обзоре.
2021-12-24T09:00+0500
2021-12-24T09:00+0500
общество
узбекистан
праздник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/05/15946859_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_326ae34ba0eeb73cd321f5ed9e69af33.jpg
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "Об установлении Дня предпринимателя" — его теперь будут отмечать в стране 20 августа.В этот день глава государства впервые провел открытый диалог с предпринимателями страны, где обсудил меры по поддержке бизнеса, решению системных проблем в данной сфере.Ранее власти установили еще один праздник — День работников культуры и искусства. Его решили отмечать 15 апреля. В этот будет проходить ежегодная церемония награждения нагрудным знаком "Маданият ва санъат фидокори".Кроме того, недавно в Узбекистане появилась другая особенная дата — День дружбы народов. Инициативу выдвинул Мирзиёев и предложил 30 июня для празднования межнационального согласия и толерантности. В Министерстве юстиции напомнили, что сейчас в стране установлено более 20 праздников, из них девять – выходные дни, а 16 – профессиональные праздники, которые отмечаются без предоставления отдыха.Читайте также:Сенат Узбекистана одобрил дату проведения еще одного праздника &gt;&gt;Сколько дней узбекистанцы отдохнут в 2022 году: календарь &gt;&gt;
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/05/15946859_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_699cf26baaa71c1b33ec339ed36ba444.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, праздник

Это официально: в Узбекистане 20 августа станет особым днем

09:00 24.12.2021
© Depositphotos / Mizar_219842Настенный календарь с воткнутыми булавками
Настенный календарь с воткнутыми булавками - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2021
© Depositphotos / Mizar_219842
Подписаться на
Какие еще праздники появились в Узбекистане за последнее время — читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "Об установлении Дня предпринимателя" — его теперь будут отмечать в стране 20 августа.
В этот день глава государства впервые провел открытый диалог с предпринимателями страны, где обсудил меры по поддержке бизнеса, решению системных проблем в данной сфере.
Встреча прошла во Дворце форумов в Ташкенте. На ней Мирзиёев предложил объявить в стране 20 августа Днем предпринимателя.
Ранее власти установили еще один праздник — День работников культуры и искусства. Его решили отмечать 15 апреля. В этот будет проходить ежегодная церемония награждения нагрудным знаком "Маданият ва санъат фидокори".
Кроме того, недавно в Узбекистане появилась другая особенная дата — День дружбы народов. Инициативу выдвинул Мирзиёев и предложил 30 июня для празднования межнационального согласия и толерантности.
В Министерстве юстиции напомнили, что сейчас в стране установлено более 20 праздников, из них девять – выходные дни, а 16 – профессиональные праздники, которые отмечаются без предоставления отдыха.
Читайте также:
Сенат Узбекистана одобрил дату проведения еще одного праздника >>
Сколько дней узбекистанцы отдохнут в 2022 году: календарь >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:30Узбекистан и Иран обсуждают преференции в торговле
11:23Муниса Ризаева получила звание самой трендовой звезды Узбекистана — видео
10:42Гарантии безопасности нужны для сохранения семейных ценностей
10:30"Мясную" льготу могут продлить до апреля: подробности
10:00В Кашкадарье схватили браконьеров, ловивших краснокнижных рыб — фото
09:30Как афганцы встретили гуманитарную помощь из Узбекистана — фото
09:00Это официально: в Узбекистане 20 августа станет особым днем
08:30Президент "скорректировал" экономику Узбекистана в преддверии 2022 года
08:30За мусор пришлось раскошелиться: в Ташкенте поймали нарушителей
08:00Похожий на вампира: как выглядело самое большое летающее существо на Земле - фото
07:30Как будет выглядеть новый персонаж "Аватара-2" - фото просочились в сеть
07:01Как правильно выбрать курицу на новогодний стол — советы диетолога
ВчераЭти знаки зодиака разбогатеют в 2022 году – финансовый гороскоп
ВчераКакая диета защищает от коронавируса - ученые
ВчераСкончался академик Темурбек Усманов
ВчераПутин рассказал об ощущении подготовки третьей военной операции на Украине – видео
ВчераВопреки COVID-19: почему россияне выбирают Новый Год в Узбекистане – видео
ВчераАфганистан остается Меккой для террористов и угрозой для Центральной Азии
ВчераПочти четыре часа: о чем говорил Путин на пресс-конференции — главное
ВчераПутин ответил, признает ли Россия власть талибов*