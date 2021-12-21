https://uz.sputniknews.ru/20211221/skolko-prazdnichnyx-dney-budet-v-2022-godu--foto-21873012.html
Сколько праздничных дней будет в 2022 году — фото
Сколько праздничных дней будет в 2022 году — фото
Как жители страны отдохнут в Новый год и как распределятся остальные выходные дни — в обзоре.
2021-12-21T12:34+0500
2021-12-21T12:34+0500
2021-12-21T12:36+0500
общество
праздничные дни
новый год
выходные
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ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Президент подписал указ "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2022 году".В новогодние праздники узбекистанцы отдохнут пять дней подряд: 31 декабря, 3 и 4 января объявлены выходными. Также отдохнуть можно будет 1 и 2 января.В 2022 году дополнительными нерабочими днями для всех работников объявлены:Для работающих шесть дней в неделю дополнительными нерабочими днями будут:Для них выходные дни перенесены:Между тем Узбекистан вовсю готовится к Новому году. В парке "Янги Узбекистон" в Кибрайском районе уже установили главную елку страны.Редакция Sputnik Узбекистан между подготовила пошаговую инструкцию, как быстро и красиво украсить новогоднюю красавицу так, чтобы она стала центром притяжения в доме.Читайте также:В чем встречать год Тигра: советы астролога и стилистов >>Как приготовить легкий и полезный "Оливье" — рецепт >>
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праздничные дни, новый год, выходные
Сколько праздничных дней будет в 2022 году — фото
12:34 21.12.2021 (обновлено: 12:36 21.12.2021)
Как узбекистанцы отдохнут в Новый год и каким образом распределились остальные выходные дни — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Президент подписал указ "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2022 году".
В новогодние праздники узбекистанцы отдохнут пять дней подряд: 31 декабря, 3 и 4 января объявлены выходными.
Также отдохнуть можно будет 1 и 2 января.
В 2022 году дополнительными нерабочими днями для всех работников объявлены
:
Для работающих шесть дней в неделю дополнительными нерабочими днями будут:
Для них выходные дни перенесены:
с субботы 8 января на вторник 4 января;
с субботы 7 мая на среду 4 мая;
с субботы 14 мая на четверг 5 мая;
с субботы 16 июля на вторник 12 июля.
Между тем Узбекистан вовсю готовится к Новому году. В парке "Янги Узбекистон" в Кибрайском районе уже установили
главную елку страны.
Редакция Sputnik Узбекистан между подготовила пошаговую инструкцию
, как быстро и красиво украсить новогоднюю красавицу так, чтобы она стала центром притяжения в доме.