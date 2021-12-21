https://uz.sputniknews.ru/20211221/skolko-prazdnichnyx-dney-budet-v-2022-godu--foto-21873012.html

Сколько праздничных дней будет в 2022 году — фото

Сколько праздничных дней будет в 2022 году — фото

Как жители страны отдохнут в Новый год и как распределятся остальные выходные дни — в обзоре.

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общество

праздничные дни

новый год

выходные

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ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Президент подписал указ "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2022 году".В новогодние праздники узбекистанцы отдохнут пять дней подряд: 31 декабря, 3 и 4 января объявлены выходными. Также отдохнуть можно будет 1 и 2 января.В 2022 году дополнительными нерабочими днями для всех работников объявлены:Для работающих шесть дней в неделю дополнительными нерабочими днями будут:Для них выходные дни перенесены:Между тем Узбекистан вовсю готовится к Новому году. В парке "Янги Узбекистон" в Кибрайском районе уже установили главную елку страны.Редакция Sputnik Узбекистан между подготовила пошаговую инструкцию, как быстро и красиво украсить новогоднюю красавицу так, чтобы она стала центром притяжения в доме.Читайте также:В чем встречать год Тигра: советы астролога и стилистов >>Как приготовить легкий и полезный "Оливье" — рецепт >>

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праздничные дни, новый год, выходные