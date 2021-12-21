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https://uz.sputniknews.ru/20211221/skolko-prazdnichnyx-dney-budet-v-2022-godu--foto-21873012.html
Сколько праздничных дней будет в 2022 году — фото
Сколько праздничных дней будет в 2022 году — фото
Как жители страны отдохнут в Новый год и как распределятся остальные выходные дни — в обзоре.
2021-12-21T12:34+0500
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общество
праздничные дни
новый год
выходные
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ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Президент подписал указ "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2022 году".В новогодние праздники узбекистанцы отдохнут пять дней подряд: 31 декабря, 3 и 4 января объявлены выходными. Также отдохнуть можно будет 1 и 2 января.В 2022 году дополнительными нерабочими днями для всех работников объявлены:Для работающих шесть дней в неделю дополнительными нерабочими днями будут:Для них выходные дни перенесены:Между тем Узбекистан вовсю готовится к Новому году. В парке "Янги Узбекистон" в Кибрайском районе уже установили главную елку страны.Редакция Sputnik Узбекистан между подготовила пошаговую инструкцию, как быстро и красиво украсить новогоднюю красавицу так, чтобы она стала центром притяжения в доме.Читайте также:В чем встречать год Тигра: советы астролога и стилистов &gt;&gt;Как приготовить легкий и полезный "Оливье" — рецепт &gt;&gt;
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праздничные дни, новый год, выходные

Сколько праздничных дней будет в 2022 году — фото

12:34 21.12.2021 (обновлено: 12:36 21.12.2021)
© Foto : Gena96Календарь с числами
Календарь с числами - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.12.2021
© Foto : Gena96
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Как узбекистанцы отдохнут в Новый год и каким образом распределились остальные выходные дни — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Президент подписал указ "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2022 году".
© Министерство юстиции УзбекистанаКалендарь выходных и праздничных дней на 2022 год
Календарь выходных и праздничных дней на 2022 год - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.12.2021
Календарь выходных и праздничных дней на 2022 год
© Министерство юстиции Узбекистана
В новогодние праздники узбекистанцы отдохнут пять дней подряд: 31 декабря, 3 и 4 января объявлены выходными.
Также отдохнуть можно будет 1 и 2 января.
В 2022 году дополнительными нерабочими днями для всех работников объявлены:
3 января (понедельник);
22 марта (вторник);
23 марта (среда);
11 июля (понедельник);
2 сентября (пятница).
Для работающих шесть дней в неделю дополнительными нерабочими днями будут:
4 января (вторник);
4 мая (среда);
5 мая (четверг);
12 июля (вторник);
3 сентября (суббота);
31 декабря (суббота).
Для них выходные дни перенесены:
с субботы 8 января на вторник 4 января;
с субботы 7 мая на среду 4 мая;
с субботы 14 мая на четверг 5 мая;
с субботы 16 июля на вторник 12 июля.
Между тем Узбекистан вовсю готовится к Новому году. В парке "Янги Узбекистон" в Кибрайском районе уже установили главную елку страны.
Редакция Sputnik Узбекистан между подготовила пошаговую инструкцию, как быстро и красиво украсить новогоднюю красавицу так, чтобы она стала центром притяжения в доме.
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