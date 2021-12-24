https://uz.sputniknews.ru/20211224/oksana-chusovitina-xochu-zavoevat-esche-medal-za-uzbekistan--video--21935671.html
Оксана Чусовитина: хочу завоевать еще медаль за Узбекистан – видео
Оксана Чусовитина: хочу завоевать еще медаль за Узбекистан – видео
Живая легенда узбекистанского спорта, единственная гимнастка в истории, выступившая на восьми Олимпиадах, Оксана Чусовитина прилетела в Москву – и сразу же отправилась на репетицию в "Лужниках".
2021-12-24T17:52+0500
2021-12-24T17:52+0500
2021-12-24T17:59+0500
видео
мультимедиа
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Живая легенда узбекистанского спорта, единственная гимнастка в истории, выступившая на восьми Олимпиадах, Оксана Чусовитина прилетела в Москву – и сразу же отправилась на репетицию в "Лужниках". 25 декабря она выступит в шоу "Легенды спорта". Создателем "Легенд спорта" стал российский гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, рассказала Оксана Чусовитина в интервью корреспонденту Sputnik. Каждый номер в "Легендах спорта" - театрализованный, и Оксана Чусовитина подготовила для него особенный номер. А после выступления продолжит готовиться к Азиатским играм. "Я объявляла, что заканчиваю свою спортивную карьеру, но решила, что не могу закончить без медали за Узбекистан, - объяснила Чусовитина свое решение вернуться в большой спорт. – Пусть будут не Олимпийские, а Азиатские игры, но я хочу завоевать медаль. Потихоньку начинаю готовиться". Кроме этого, Оксана Чусовитина продолжит заниматься развитием собственной школы, об открытии которой объявила в этом году, а также мечтает создать собственное шоу.Как она представляет формат этого проекта? С кем Оксана Чусовитина советовалась, думая о продолжении спортивной карьеры? И оставила ли она себе какой-то наряд после нашумевшей фотосессии в узбекских платьях? Обо всем этом прославленная спортсменка рассказывает в интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
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Оксана Чусовитина: хочу завоевать еще медаль за Узбекистан – видео
17:52 24.12.2021 (обновлено: 17:59 24.12.2021)
Оксана Чусовитина в эксклюзивном интервью Sputnik – о решении вернуться в большой спорт, отношении к узбекским платьям и мечте создать собственное шоу.
Живая легенда узбекистанского спорта, единственная гимнастка в истории, выступившая на восьми Олимпиадах, Оксана Чусовитина прилетела в Москву – и сразу же отправилась на репетицию в "Лужниках". 25 декабря она выступит в шоу "Легенды спорта".
Создателем "Легенд спорта" стал российский гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, рассказала Оксана Чусовитина в интервью корреспонденту Sputnik.
Это мой очень хороший друг, он собирает всех звезд того времени. Приходите: такого шоу нет ни в одной стране, только вот Леша сделал. Знаете, вспоминаются те времена, когда мы все выступали, были в одной команде.
Оксана Чусовитина
Гимнастка
Каждый номер в "Легендах спорта" - театрализованный, и Оксана Чусовитина подготовила для него особенный номер. А после выступления продолжит готовиться к Азиатским играм. "Я объявляла, что заканчиваю свою спортивную карьеру, но решила, что не могу закончить без медали за Узбекистан, - объяснила Чусовитина свое решение вернуться в большой спорт. – Пусть будут не Олимпийские, а Азиатские игры, но я хочу завоевать медаль. Потихоньку начинаю готовиться".
Кроме этого, Оксана Чусовитина продолжит заниматься развитием собственной школы, об открытии которой объявила в этом году, а также мечтает создать собственное шоу.
Как она представляет формат этого проекта? С кем Оксана Чусовитина советовалась, думая о продолжении спортивной карьеры? И оставила ли она себе какой-то наряд после нашумевшей фотосессии в узбекских платьях? Обо всем этом прославленная спортсменка рассказывает в интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан
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