https://uz.sputniknews.ru/20211224/poxojiy-na-vampira-kak-vyglyadelo-samoe-bolshoe-letayuschee-suschestvo-na-zemle---foto-21922063.html

Похожий на вампира: как выглядело самое большое летающее существо на Земле - фото

Похожий на вампира: как выглядело самое большое летающее существо на Земле - фото

Ученые смогли описать самого крупного представителя отряда птерозавров благодаря окаменелостям, возраст которых составляет около 70 миллионов лет.

2021-12-24T08:00+0500

2021-12-24T08:00+0500

2021-12-24T08:00+0500

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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Самый большой птерозавр на Земля, или кетцалькоатль (Quetzalcoatlus) - частый персонаж фантастических фильмов и комиксов. Обнаружили его еще в 1971 году в Техасе, США.По результатам раскопок ученые установили, что птерозавр обитал на территории Северной Америки около 70 миллионов лет назад. Свое название кетцалькоатль получил в честь одноименного Пернатого Змея, являвшегося богом в культуре ацтеков.Благодаря найденным окаменелостям археологи смогли воссоздать облик птерозавра, но не могли понять, как он мог подниматься в воздух. Дело в том, что кетцалькоатль был слишком огромным - его размах крыльев, по расчетам ученых, составлял 12-15 метров, а значит, летать с такими габаритами было трудно.На протяжении пятидесяти лет ученые высказывали различные гипотезы, как птерозавр поднимался в воздух. Часть археологов предполагала, что перед взлетом кетцалькоатль мог долго раскачиваться на кончиках крыльев, подобно летучей мыши-вампиру, другие эксперты считали, что он разбегался, чтобы взлететь.Существовала и третья версия - птерозавр просто не мог летать.Однако в недавно вышедшем журнале Journal of Vertebrate Paleontology ученые посвятили птерозавру пять публикаций."Несмотря на то что кецалькоатль известен уже 50 лет, он был мало изучен. Это первый раз, когда мы проводим такое всестороннее исследование", — заявляет один из авторов, директор Школы наук о Земле Джексона Мэтью Браун.В рамках нового исследования ученые изучили окаменелости птерозавра, которые хранятся в музее Техасского университета. В результате, после инвентаризации коллекции палеонтологи открыли еще две разновидности кетцалькоатля. Их размах крыльев достигал пяти-шести метров, что свидетельствует о существовании более мелких видов Quetzalcoatlus.Также, изучив кости мелких птерозавров и смоделировав их аэродинамику, ученые пришли к мнению, что кетцалькоатль сначала подпрыгивал на высоту около 2,5 метра и только потом начинал махать крыльями.Как сообщает руководитель исследования, профессор Калифорнийского университета Кевин Падиан, после изучения биомеханики полета птерозавра не остается никаких сомнений: кетцалькоатль мог летать. Это доказывают развитые кости грудины, к которым прикреплены летательные мускулы.По образу жизни кетцалькоатль напоминал современную цаплю - обычно охотился в одиночку в ручьях и озерах. В стаи же птерозавры данного вида собирались только в период спаривания.

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наука, история, археологические раскопки