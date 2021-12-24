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Тепло и мороз: какая погода ждет Узбекистан на выходных
Тепло и мороз: какая погода ждет Узбекистан на выходных
Узгидромет предупреждает: На северные районы республики надвигается холодный антициклон.
2021-12-24T12:38+0500
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ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. На северные районы Узбекистана надвигается холодный антициклон, предупреждает Узгидромет.По прогнозу синоптиков, в пятницу на большей части территории страны сохранится сухая и теплая погода. Температура воздуха будет 8-13 градусов тепла. Однако, на северные регионы республики уже начал надвигаться холодный антициклон, из-за которого местами ожидается снег, ветер усилится до 17-22 м/с, а температура не превысит 3 градусов тепла.В субботу холодный фронт охватит уже всю республику. В Каракалпакстане, Хорезмской области местами ожидается снег, в Бухарской и Навоийской областях – дождь, возможно, переходящий в снег.В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской областях во второй половине дня местами пройдет дождь.В Суурхандарьинской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областях осадков не ожидается.Температура воздуха ночью опустится до 0-5 градусов тепла, днем – до 5-10 градусов тепла. В северных районах ночью 3-8 градусов мороза, днем от 5 градусов мороза до нуля.В воскресенье на всей территории страны ожидается дождь, переходящий в снег, а на севере республики осадки прекратятся. Температура воздуха ночью и днем ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, по северу ночью 9-14 градусов мороза, днем от -5 до 0.В понедельник ожидается сухая погода, ночью температура воздуха упадет до 3-8 градусов мороза, днем столбик термометра не поднимется выше 3 градусов тепла.В понедельник осадки по Узбекистану маловероятны, ночная температура понизится до 3-8° мороза, днем не превысит 2° мороза-3° тепла.Местами по республике в ближайшие дни ожидается туман.Читайте также: Будет ли Новый год снежным - Узгидромет
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погода, прогноз, узгидромет

Тепло и мороз: какая погода ждет Узбекистан на выходных

12:38 24.12.2021 (обновлено: 12:58 24.12.2021)
© Pixabay/villemononenЛед
Лед - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2021
© Pixabay/villemononen
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Узгидромет предупреждает: На северные районы республики надвигается холодный антициклон.
ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. На северные районы Узбекистана надвигается холодный антициклон, предупреждает Узгидромет.
По прогнозу синоптиков, в пятницу на большей части территории страны сохранится сухая и теплая погода. Температура воздуха будет 8-13 градусов тепла. Однако, на северные регионы республики уже начал надвигаться холодный антициклон, из-за которого местами ожидается снег, ветер усилится до 17-22 м/с, а температура не превысит 3 градусов тепла.
В субботу холодный фронт охватит уже всю республику. В Каракалпакстане, Хорезмской области местами ожидается снег, в Бухарской и Навоийской областях – дождь, возможно, переходящий в снег.
В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской областях во второй половине дня местами пройдет дождь.
В Суурхандарьинской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областях осадков не ожидается.
Температура воздуха ночью опустится до 0-5 градусов тепла, днем – до 5-10 градусов тепла. В северных районах ночью 3-8 градусов мороза, днем от 5 градусов мороза до нуля.
В воскресенье на всей территории страны ожидается дождь, переходящий в снег, а на севере республики осадки прекратятся. Температура воздуха ночью и днем ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, по северу ночью 9-14 градусов мороза, днем от -5 до 0.
В понедельник ожидается сухая погода, ночью температура воздуха упадет до 3-8 градусов мороза, днем столбик термометра не поднимется выше 3 градусов тепла.
В понедельник осадки по Узбекистану маловероятны, ночная температура понизится до 3-8° мороза, днем не превысит 2° мороза-3° тепла.
Местами по республике в ближайшие дни ожидается туман.
Читайте также: Будет ли Новый год снежным - Узгидромет
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