https://uz.sputniknews.ru/20211224/teplo-i-moroz-kakaya-pogoda-jdet-uzbekistan-na-vyxodnyx-21930589.html

Тепло и мороз: какая погода ждет Узбекистан на выходных

Тепло и мороз: какая погода ждет Узбекистан на выходных

Узгидромет предупреждает: На северные районы республики надвигается холодный антициклон.

2021-12-24T12:38+0500

2021-12-24T12:38+0500

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ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. На северные районы Узбекистана надвигается холодный антициклон, предупреждает Узгидромет.По прогнозу синоптиков, в пятницу на большей части территории страны сохранится сухая и теплая погода. Температура воздуха будет 8-13 градусов тепла. Однако, на северные регионы республики уже начал надвигаться холодный антициклон, из-за которого местами ожидается снег, ветер усилится до 17-22 м/с, а температура не превысит 3 градусов тепла.В субботу холодный фронт охватит уже всю республику. В Каракалпакстане, Хорезмской области местами ожидается снег, в Бухарской и Навоийской областях – дождь, возможно, переходящий в снег.В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской областях во второй половине дня местами пройдет дождь.В Суурхандарьинской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областях осадков не ожидается.Температура воздуха ночью опустится до 0-5 градусов тепла, днем – до 5-10 градусов тепла. В северных районах ночью 3-8 градусов мороза, днем от 5 градусов мороза до нуля.В воскресенье на всей территории страны ожидается дождь, переходящий в снег, а на севере республики осадки прекратятся. Температура воздуха ночью и днем ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, по северу ночью 9-14 градусов мороза, днем от -5 до 0.В понедельник ожидается сухая погода, ночью температура воздуха упадет до 3-8 градусов мороза, днем столбик термометра не поднимется выше 3 градусов тепла.В понедельник осадки по Узбекистану маловероятны, ночная температура понизится до 3-8° мороза, днем не превысит 2° мороза-3° тепла.Местами по республике в ближайшие дни ожидается туман.Читайте также: Будет ли Новый год снежным - Узгидромет

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