https://uz.sputniknews.ru/20211223/v-uzgidromete-otvetili-vypadet-li-sneg-na-novyy-god-21909965.html

В Узгидромете ответили, выпадет ли снег на Новый год

В Узгидромете ответили, выпадет ли снег на Новый год

В Узбекистане постепенно меняется климат, считают синоптики. Почему это происходит — читайте в материале.

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общество

снег

новый год

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Новый год в этот раз пройдет без снега, сообщил ведущий специалист Узгидромета Эркин Абдулахатов.По его словам, 30-31 декабря осадков в республике не ожидается. И это вовсе не случайность, а уже тенденция. Синоптик подчеркнул, что зимой в Узбекистане действительно стало выпадать меньше снега. Это связано с изменением климата.Необходимо, чтобы на территорию страны чаще проникали холодные воздушные потоки с севера и северо-запада, считает эксперт.Никакой рыбы: что готовить и как украсить стол на Новый 2022 год >>По сравнению с концом XX века, приток холодных воздушных потоков в Узбекистан сократился почти в два раза. Причем это происходит во всех регионах республики.Между тем Узбекистан уже несколько месяцев находится в плену у "пыльной" стихии.В начале ноября на страну обрушилась самая мощная пыльно-песчаная буря за последние 150 лет. Ее, по мнению синоптиков, вызвал сильный ветер и иссушенный верхний слой почвы.В конце декабря стихия вернулась и охватила Каракалпакстан, Хорезмскую, Бухарскую, Навоийскую, Самаркандскую и Кашкадарьинскую области.Вице-премьер Азиз Абдухакимов ранее отметил, что пыльно-песчаные бури стали более частым явлением в Центральной Азии. Расширяется в том числе их география.Читайте также:Ученые объяснили, откуда взялась пыль, накрывшая Узбекистан >>В МЧС дали рекомендации жителям Узбекистана при пыльной буре >>

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снег, новый год, узгидромет