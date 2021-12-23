https://uz.sputniknews.ru/20211223/v-uzgidromete-otvetili-vypadet-li-sneg-na-novyy-god-21909965.html
В Узгидромете ответили, выпадет ли снег на Новый год
В Узгидромете ответили, выпадет ли снег на Новый год
В Узбекистане постепенно меняется климат, считают синоптики. Почему это происходит — читайте в материале.
2021-12-23T11:46+0500
2021-12-23T11:46+0500
2021-12-23T11:52+0500
общество
снег
новый год
узгидромет
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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Новый год в этот раз пройдет без снега, сообщил ведущий специалист Узгидромета Эркин Абдулахатов.По его словам, 30-31 декабря осадков в республике не ожидается. И это вовсе не случайность, а уже тенденция. Синоптик подчеркнул, что зимой в Узбекистане действительно стало выпадать меньше снега. Это связано с изменением климата.Необходимо, чтобы на территорию страны чаще проникали холодные воздушные потоки с севера и северо-запада, считает эксперт.Никакой рыбы: что готовить и как украсить стол на Новый 2022 год >>По сравнению с концом XX века, приток холодных воздушных потоков в Узбекистан сократился почти в два раза. Причем это происходит во всех регионах республики.Между тем Узбекистан уже несколько месяцев находится в плену у "пыльной" стихии.В начале ноября на страну обрушилась самая мощная пыльно-песчаная буря за последние 150 лет. Ее, по мнению синоптиков, вызвал сильный ветер и иссушенный верхний слой почвы.В конце декабря стихия вернулась и охватила Каракалпакстан, Хорезмскую, Бухарскую, Навоийскую, Самаркандскую и Кашкадарьинскую области.Вице-премьер Азиз Абдухакимов ранее отметил, что пыльно-песчаные бури стали более частым явлением в Центральной Азии. Расширяется в том числе их география.Читайте также:Ученые объяснили, откуда взялась пыль, накрывшая Узбекистан >>В МЧС дали рекомендации жителям Узбекистана при пыльной буре >>
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снег, новый год, узгидромет
В Узгидромете ответили, выпадет ли снег на Новый год
11:46 23.12.2021 (обновлено: 11:52 23.12.2021)
В Узбекистане постепенно меняется климат, считают синоптики. Почему это происходит — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Новый год в этот раз пройдет без снега, сообщил ведущий специалист Узгидромета Эркин Абдулахатов.
По его словам, 30-31 декабря осадков в республике не ожидается. И это вовсе не случайность, а уже тенденция.
Синоптик подчеркнул, что зимой в Узбекистане действительно стало выпадать меньше снега. Это связано с изменением климата.
"Изменение климата привело к изменению в атмосфере определенного баланса между циклонами и антициклонами, иными словами, в движении холодных и теплых, влажных и сухих воздушных масс", — объяснил
Абдулахатов.
Необходимо, чтобы на территорию страны чаще проникали холодные воздушные потоки с севера и северо-запада, считает эксперт.
По сравнению с концом XX века, приток холодных воздушных потоков в Узбекистан сократился почти в два раза. Причем это происходит во всех регионах республики.
"Как результат, начиная с 2016 года, резко сократилась продолжительность выпадения снега в зимний период, а число теплых зимних дней наоборот увеличилось", — заключил Абдулахатов.
Между тем Узбекистан уже несколько месяцев находится в плену у "пыльной" стихии.
В начале ноября на страну обрушилась самая мощная пыльно-песчаная буря за последние 150 лет. Ее, по мнению синоптиков, вызвал сильный ветер и иссушенный верхний слой почвы.
В конце декабря стихия вернулась и охватила
Каракалпакстан, Хорезмскую, Бухарскую, Навоийскую, Самаркандскую и Кашкадарьинскую области.
Вице-премьер Азиз Абдухакимов ранее отметил
, что пыльно-песчаные бури стали более частым явлением в Центральной Азии. Расширяется в том числе их география.