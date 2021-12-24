https://uz.sputniknews.ru/20211224/uzbekistan-stal-liderom-po-importu-kyrgyzskoy-mineralki-21933359.html
Узбекистан стал лидером по импорту кыргызской минералки
Узбекистан стал лидером по импорту кыргызской минералки
Узбекистан стал лидером по импорту кыргызской минеральной воды. Второе место занимает Казахстан, а третье - ОАЭ.
2021-12-24T14:33+0500
2021-12-24T14:33+0500
2021-12-24T14:35+0500
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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Узбекистан стал лидером по импорту кыргызской минеральной воды, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на Национальный статистический комитет.В республику в период с января по октябрь этого года завезли 362 088 литров минералки.В Узбекистане вырастет пошлина на импорт минералки >> Второе место занимает Казахстан. В страну импортировали свыше 360 тысяч литров. На третьей позиции разместились Объединенные Арабские Эмираты - 21 880 тысяч литров. Затем идут Туркменистан — 1 150, Канада — 140,8, Германия — 50, Швейцария — 37,3, Ирландия — 24,7.Отмечается, что в общей сложности Кыргызстан экспортировал 748,2 тонны минеральной воды без сахара ($169 тысяч). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года. объем экспорта был вдвое меньше — всего 383,7 тысячи литров (почти $88 тысяч).
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Узбекистан стал лидером по импорту кыргызской минералки
14:33 24.12.2021 (обновлено: 14:35 24.12.2021)
В республику в период с января по октябрь этого года завезли 362 088 литров минеральной воды без сахара.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik.
Узбекистан стал лидером по импорту кыргызской минеральной воды, сообщает Sputnik Кыргызстан
со ссылкой на Национальный статистический комитет.
В республику в период с января по октябрь этого года завезли 362 088 литров минералки.
Второе место занимает Казахстан. В страну импортировали свыше 360 тысяч литров. На третьей позиции разместились Объединенные Арабские Эмираты - 21 880 тысяч литров. Затем идут Туркменистан — 1 150, Канада — 140,8, Германия — 50, Швейцария — 37,3, Ирландия — 24,7.
Отмечается, что в общей сложности Кыргызстан экспортировал 748,2 тонны минеральной воды без сахара ($169 тысяч). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года. объем экспорта был вдвое меньше — всего 383,7 тысячи литров (почти $88 тысяч).