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В Кашкадарье схватили браконьеров, ловивших краснокнижных рыб — фото
В Кашкадарье схватили браконьеров, ловивших краснокнижных рыб — фото
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "нарушение порядка пользования животным или растительным миром".
2021-12-24T10:00+0500
2021-12-24T10:02+0500
общество
кашкадарьинская область
браконьеры
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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Сотрудники госкомитета по охране окружающей среды и экологии Узбекистана задержали очередных браконьеров.Трое жителей Кашкадарьинской области занимались незаконной ловлей рыбы с помощью электроудочки в местном канале Миришкор. В домах у браконьеров нашли и изъяли резиновую лодку, аккумулятор, две электрические удочки, а также 385 пойманных рыб, в том числе 108 туркестанских усачей, занесенных в Красную книгу Узбекистана.Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "нарушение порядка пользования животным или растительным миром".Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в мае 2019-го подписал закон о поправках в Кодекс об административной ответственности и Уголовный кодекс Узбекистана, усиливающих ответственность за браконьерство.В частности, за нарушение правил охоты и рыболовства на охраняемых природных территориях можно получить наказание в виде штрафа (до 200 базовых расчетных величин), обязательных общественных работ до 300 часов, либо исправительных работа до двух лет.Читайте также:Браконьеры, застрелившие джейранов и кроликов, смогли уйти от погони &gt;&gt;Сайгаки вновь попали в объектив фотоловушки в Каракалпакии &gt;&gt;
кашкадарьинская область
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кашкадарьинская область, браконьеры

В Кашкадарье схватили браконьеров, ловивших краснокнижных рыб — фото

10:00 24.12.2021 (обновлено: 10:02 24.12.2021)
© PixabayРыбаки, иллюстративное фото
Рыбаки, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2021
© Pixabay
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В домах у злоумышленника и двух его сообщников обнаружили сотни пойманных рыб, которые находятся под особой охраной в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Сотрудники госкомитета по охране окружающей среды и экологии Узбекистана задержали очередных браконьеров.
© Госкомитет по охране окружающей среды и экологии УзбекистанаВ Узбекистане задержали браконьеров, поймавших на электроудочку краснокнижных рыб
В Узбекистане задержали браконьеров, поймавших на электроудочку краснокнижных рыб - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2021
В Узбекистане задержали браконьеров, поймавших на электроудочку краснокнижных рыб
© Госкомитет по охране окружающей среды и экологии Узбекистана
Трое жителей Кашкадарьинской области занимались незаконной ловлей рыбы с помощью электроудочки в местном канале Миришкор.
В домах у браконьеров нашли и изъяли резиновую лодку, аккумулятор, две электрические удочки, а также 385 пойманных рыб, в том числе 108 туркестанских усачей, занесенных в Красную книгу Узбекистана.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "нарушение порядка пользования животным или растительным миром".
© Госкомитет по охране окружающей среды и экологии УзбекистанаВ Узбекистане задержали браконьеров, поймавших на электроудочку краснокнижных рыб
В Узбекистане задержали браконьеров, поймавших на электроудочку краснокнижных рыб - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2021
В Узбекистане задержали браконьеров, поймавших на электроудочку краснокнижных рыб
© Госкомитет по охране окружающей среды и экологии Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в мае 2019-го подписал закон о поправках в Кодекс об административной ответственности и Уголовный кодекс Узбекистана, усиливающих ответственность за браконьерство.
В частности, за нарушение правил охоты и рыболовства на охраняемых природных территориях можно получить наказание в виде штрафа (до 200 базовых расчетных величин), обязательных общественных работ до 300 часов, либо исправительных работа до двух лет.
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