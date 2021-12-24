https://uz.sputniknews.ru/20211224/v-kashkadare-sxvatili-brakonerov-lovivshix-krasnoknijnyx-ryb--foto-21927649.html

В Кашкадарье схватили браконьеров, ловивших краснокнижных рыб — фото

В Кашкадарье схватили браконьеров, ловивших краснокнижных рыб — фото

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "нарушение порядка пользования животным или растительным миром".

2021-12-24T10:00+0500

2021-12-24T10:00+0500

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общество

кашкадарьинская область

браконьеры

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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Сотрудники госкомитета по охране окружающей среды и экологии Узбекистана задержали очередных браконьеров.Трое жителей Кашкадарьинской области занимались незаконной ловлей рыбы с помощью электроудочки в местном канале Миришкор. В домах у браконьеров нашли и изъяли резиновую лодку, аккумулятор, две электрические удочки, а также 385 пойманных рыб, в том числе 108 туркестанских усачей, занесенных в Красную книгу Узбекистана.Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "нарушение порядка пользования животным или растительным миром".Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в мае 2019-го подписал закон о поправках в Кодекс об административной ответственности и Уголовный кодекс Узбекистана, усиливающих ответственность за браконьерство.В частности, за нарушение правил охоты и рыболовства на охраняемых природных территориях можно получить наказание в виде штрафа (до 200 базовых расчетных величин), обязательных общественных работ до 300 часов, либо исправительных работа до двух лет.Читайте также:Браконьеры, застрелившие джейранов и кроликов, смогли уйти от погони >>Сайгаки вновь попали в объектив фотоловушки в Каракалпакии >>

кашкадарьинская область

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кашкадарьинская область, браконьеры