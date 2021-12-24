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В Ташкенте мужчина грозился зарезать женщину, если не отдаст деньги
В Ташкенте мужчина грозился зарезать женщину, если не отдаст деньги
Оперативники по горячим следам задержали молодого человека, напавшего с ножом на женщину возле аэропорта.
2021-12-24T14:02+0500
2021-12-24T14:02+0500
происшествия
ташкент
женщина
мужчина
деньги
угрозы
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ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. В Ташкенте молодой человек напал на женщину в районе аэропорта и, угрожая ей ножом, требовал отдать ему деньги, сообщает телеканал "Ташкент".Инцидент произошел около 6 часов утра. Потерпевшая Лола Адашева шла на работу, когда на нее напали. Угрожая убийством, мужчина стал требовать деньги и пытался вырвать сумку из ее рук. Не сумев отнять сумку, злоумышленник выхватил из нее дорогостоящий телефон и скрылся в неизвестном направлении, оставив нож на месте преступления.По горячим следам оперативники задержали 30-летнего официанта ночного клуба. Ранее он был осужден по статье 276 Уголовного кодекса: "незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими веществами".Если суд признает подозреваемого виновным, ему грозит от 8 до 10 лет лишения свободы.Читайте также: Грабителя поймали, когда он оспаривал дорожный штраф
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ташкент, женщина, мужчина, деньги, угрозы

В Ташкенте мужчина грозился зарезать женщину, если не отдаст деньги

14:02 24.12.2021
© Pexels / Kindel MediaНаручники
Наручники - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2021
© Pexels / Kindel Media
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Оперативники по горячим следам задержали молодого человека, напавшего с ножом на женщину возле аэропорта.
ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. В Ташкенте молодой человек напал на женщину в районе аэропорта и, угрожая ей ножом, требовал отдать ему деньги, сообщает телеканал "Ташкент".
Инцидент произошел около 6 часов утра. Потерпевшая Лола Адашева шла на работу, когда на нее напали. Угрожая убийством, мужчина стал требовать деньги и пытался вырвать сумку из ее рук. Не сумев отнять сумку, злоумышленник выхватил из нее дорогостоящий телефон и скрылся в неизвестном направлении, оставив нож на месте преступления.
По горячим следам оперативники задержали 30-летнего официанта ночного клуба. Ранее он был осужден по статье 276 Уголовного кодекса: "незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими веществами".
Если суд признает подозреваемого виновным, ему грозит от 8 до 10 лет лишения свободы.
Читайте также: Грабителя поймали, когда он оспаривал дорожный штраф
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