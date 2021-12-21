https://uz.sputniknews.ru/20211221/grabitelya-poymali-kogda-on-osparival-dorojnyy-shtraf-21871894.html

Грабителя поймали, когда он оспаривал дорожный штраф

Грабителя поймали, когда он оспаривал дорожный штраф

В Ташкентской области мужчина, разыскиваемый за грабеж, сам пришел в отделение, чтобы разобраться с выписанным штрафом за нарушение ПДД.

2021-12-21T11:48+0500

2021-12-21T11:48+0500

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происшествия

пдд

штраф

грабеж

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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана задержали мужчину, разыскиваемого за грабеж, который сам пришел в отделение, чтобы оспорить выписанный ему штраф за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.Как сообщает пресс-служба, мужчина обратился в управление по безопасности дорожного движения (УБДД) ГУВД Ташкентской области.Гражданин разыскивался по подозрению в совершении преступлений по статьям "грабеж в особо крупном размере", "угроза убийством", "умышленное легкое телесное повреждение".Подозреваемого задержали и отправили в ОВД города Чирчик. В соответствии с предъявленными обвинениями ему может грозить до 15 лет лишения свободы.Читайте также:

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пдд, штраф, грабеж