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Грабителя поймали, когда он оспаривал дорожный штраф
Грабителя поймали, когда он оспаривал дорожный штраф
В Ташкентской области мужчина, разыскиваемый за грабеж, сам пришел в отделение, чтобы разобраться с выписанным штрафом за нарушение ПДД.
2021-12-21T11:48+0500
2021-12-21T11:48+0500
происшествия
пдд
штраф
грабеж
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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана задержали мужчину, разыскиваемого за грабеж, который сам пришел в отделение, чтобы оспорить выписанный ему штраф за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.Как сообщает пресс-служба, мужчина обратился в управление по безопасности дорожного движения (УБДД) ГУВД Ташкентской области.Гражданин разыскивался по подозрению в совершении преступлений по статьям "грабеж в особо крупном размере", "угроза убийством", "умышленное легкое телесное повреждение".Подозреваемого задержали и отправили в ОВД города Чирчик. В соответствии с предъявленными обвинениями ему может грозить до 15 лет лишения свободы.Читайте также:
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пдд, штраф, грабеж

Грабителя поймали, когда он оспаривал дорожный штраф

11:48 21.12.2021
© Sputnik / Стас ЭтвешНаручники
Наручники - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Стас Этвеш
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В Ташкентской области мужчина, разыскиваемый за грабеж, сам пришел в отделение, чтобы разобраться с выписанным штрафом за нарушение ПДД.
ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана задержали мужчину, разыскиваемого за грабеж, который сам пришел в отделение, чтобы оспорить выписанный ему штраф за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
Как сообщает пресс-служба, мужчина обратился в управление по безопасности дорожного движения (УБДД) ГУВД Ташкентской области.
"При проверке его данных через специальную программу стало известно, что данный гражданин находился в розыске", - говорится в сообщении на сайте МВД.
Гражданин разыскивался по подозрению в совершении преступлений по статьям "грабеж в особо крупном размере", "угроза убийством", "умышленное легкое телесное повреждение".
Подозреваемого задержали и отправили в ОВД города Чирчик. В соответствии с предъявленными обвинениями ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
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