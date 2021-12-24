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https://uz.sputniknews.ru/20211224/v-uzbekistane-otsenili-reshenie-suda-shveytsarii-po-delu-gulnary-karimovoy-21932038.html
Власти оценили решение суда Швейцарии по делу Гульнары Каримовой
Власти оценили решение суда Швейцарии по делу Гульнары Каримовой
Суд Швейцарии постановил конфисковать более 293 миллионов долларов, принадлежащих подставной компании, связанной с Каримовой.
2021-12-24T13:39+0500
2021-12-24T14:10+0500
общество
узбекистан
швейцария
суд
гульнара каримова
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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Решение суда Швейцарии о конфискации 293 миллионов долларов с замороженных активов компании, связанной с дочерью первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой, открывает возможности по возврату этих средств в страну.Об этом заявили в Министерстве юстиции республики.В Минюсте пояснили, что решение суда о возврате Takilant 70 миллионов долларов не является окончательным и может быть обжаловано. "Кроме того, в отношении этих средств также имеется иск и ордер компетентных органов США о наложении на них ареста", — заявили в ведомстве.Ранее швейцарское издание Swissinfo сообщило, что федеральный уголовный суд Швейцарии постановил конфисковать более 293 миллионов долларов, принадлежащих гибралтарской компании Takilant, бенефициаром которой является Каримова. Первые кадры роскошной дачи Гульнары Каримовой &gt;&gt;При этом активы на 70 миллионов долларов по решению суда должны быть возвращены Takilant, поскольку следствие не смогло установить, что они были получены компанией в результате преступной деятельности и взяток на рынке телекоммуникаций Узбекистана.Скандал с Гульнарой КаримовойГенеральная прокуратура Швейцарии в 2012 году заблокировала почти 800 миллионов долларов в рамках уголовного дела в отношении Гульнары Каримовой. В июне 2019-го Генпрокуратура постановила вернуть в Узбекистан 131 миллион долларов из конфискованных средств. Швейцария назвала условия возврата арестованных средств Гульнары Каримовой &gt;&gt;В мае 2020-го стало известно о возвращении из Франции активов Каримовой в размере 10 миллионов долларов. Сейчас в Швейцарии остаются заблокированы еще 650 миллионов долларов.Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017-го в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. В настоящее время в отношении Каримовой возбуждено еще несколько уголовных дел. Ее обвиняют в том числе в хищениях и нанесении ущерба государству.Читайте также:Узбекистан будет отчитываться о возвращенных активах Гульнары Каримовой &gt;&gt;Власти Узбекистана вернули из Франции активы Гульнары Каримовой на $10 млн &gt;&gt;
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узбекистан, швейцария, суд, гульнара каримова

Власти оценили решение суда Швейцарии по делу Гульнары Каримовой

13:39 24.12.2021 (обновлено: 14:10 24.12.2021)
© Sputnik / Валерий ЛевитинГульнара Каримова
Гульнара Каримова - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Валерий Левитин
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Федеральный уголовный суд постановил конфисковать более 293 миллионов долларов, принадлежащих подставной компании, связанной с Гульнарой Каримовой.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Решение суда Швейцарии о конфискации 293 миллионов долларов с замороженных активов компании, связанной с дочерью первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой, открывает возможности по возврату этих средств в страну.
Об этом заявили в Министерстве юстиции республики.

"Это является существенной победой для швейцарских правоохранительных органов, так как открывает возможность для дальнейших переговоров по их возвращению Республике Узбекистан", — сообщили в ведомстве.

В Минюсте пояснили, что решение суда о возврате Takilant 70 миллионов долларов не является окончательным и может быть обжаловано.
"Кроме того, в отношении этих средств также имеется иск и ордер компетентных органов США о наложении на них ареста", — заявили в ведомстве.
Государственные органы Узбекистана активно "ведут работу с властями Швейцарии и США, по возврату активов Каримовой и ее сообщников, полученных в результате преступной деятельности, от которого пострадало государство и народ Узбекистана", добавили в Минюсте.
Ранее швейцарское издание Swissinfo сообщило, что федеральный уголовный суд Швейцарии постановил конфисковать более 293 миллионов долларов, принадлежащих гибралтарской компании Takilant, бенефициаром которой является Каримова.
Первые кадры роскошной дачи Гульнары Каримовой >>
При этом активы на 70 миллионов долларов по решению суда должны быть возвращены Takilant, поскольку следствие не смогло установить, что они были получены компанией в результате преступной деятельности и взяток на рынке телекоммуникаций Узбекистана.

Скандал с Гульнарой Каримовой

Генеральная прокуратура Швейцарии в 2012 году заблокировала почти 800 миллионов долларов в рамках уголовного дела в отношении Гульнары Каримовой.
В июне 2019-го Генпрокуратура постановила вернуть в Узбекистан 131 миллион долларов из конфискованных средств.
Швейцария назвала условия возврата арестованных средств Гульнары Каримовой >>
В мае 2020-го стало известно о возвращении из Франции активов Каримовой в размере 10 миллионов долларов. Сейчас в Швейцарии остаются заблокированы еще 650 миллионов долларов.
Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017-го в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.
В настоящее время в отношении Каримовой возбуждено еще несколько уголовных дел. Ее обвиняют в том числе в хищениях и нанесении ущерба государству.
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Узбекистан будет отчитываться о возвращенных активах Гульнары Каримовой >>
Власти Узбекистана вернули из Франции активы Гульнары Каримовой на $10 млн >>
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