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Последнее объятие и король океана: самые зрелищные фото года
Последнее объятие и король океана: самые зрелищные фото года
Природа невероятна в разнообразии своих проявлений. Представляем вам фотоподборку победителей и финалистов конкурса Nature Photographer of the Year 2021.
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фото, конкурс, животные, мультимедиа

Последнее объятие и король океана: самые зрелищные фото года

21:00 25.12.2021
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Природа невероятна в разнообразии своих проявлений. Мир живой и неживой природы всегда был излюбленным сюжетом художников и фотографов. Представляем вам фотоподборку победителей и финалистов конкурса Nature Photographer of the Year 2021.
© Foto : Terje Kolaas / NPOTY 2021

Один из многих: фотография диких гусей во время весенней миграции, снятая с помощью дрона.

Один из многих: фотография диких гусей во время весенней миграции, снятая с помощью дрона. - Sputnik Узбекистан
1/18
© Foto : Terje Kolaas / NPOTY 2021

Один из многих: фотография диких гусей во время весенней миграции, снятая с помощью дрона.

© Foto : William Burrard-Lucas / NPOTY 2021

Пантера на фоне ярких звезд Африки — фотографу потребовалось несколько месяцев, чтобы снять идеальный снимок черного леопарда на свою фотоловушку.

Пантера на фоне ярких звезд Африки — фотографу потребовалось несколько месяцев, чтобы снять идеальный снимок черного леопарда на свою фотоловушку. - Sputnik Узбекистан
2/18
© Foto : William Burrard-Lucas / NPOTY 2021

Пантера на фоне ярких звезд Африки — фотографу потребовалось несколько месяцев, чтобы снять идеальный снимок черного леопарда на свою фотоловушку.

© Foto : Tomasz Szpila / NPOTY 2021

Страусиный "детский сад" в Намибии — несколько десятков молодых страусов под присмотром взрослого самца.

Страусиный &quot;детский сад&quot; в Намибии — несколько десятков молодых страусов под присмотром взрослого самца. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Tomasz Szpila / NPOTY 2021

Страусиный "детский сад" в Намибии — несколько десятков молодых страусов под присмотром взрослого самца.

© Foto : Georg Nies / NPOTY 2021

Крохотных, не более 2 сантиметров, морских коньков этого вида очень сложно найти среди зарослей водорослей.

Крохотных, не более 2 сантиметров, морских коньков этого вида очень сложно найти среди зарослей водорослей. - Sputnik Узбекистан
4/18
© Foto : Georg Nies / NPOTY 2021

Крохотных, не более 2 сантиметров, морских коньков этого вида очень сложно найти среди зарослей водорослей.

© Foto : Ruben Perez Novo / NPOTY 2021

Гусеница прекрасной бабочки Махаона отъедается перед волшебным преображением.

Гусеница прекрасной бабочки Махаона отъедается перед волшебным преображением. - Sputnik Узбекистан
5/18
© Foto : Ruben Perez Novo / NPOTY 2021

Гусеница прекрасной бабочки Махаона отъедается перед волшебным преображением.

© Foto : Gheorghe Popa / NPOTY 2021

Замерзая и подтаивая, толстый лёд на озере Куэйдель в Румынии образует трещины, благодаря которым озеро становится похожим на нейрон или клетку живого организма. Фотография в рамках проекта "Анатомия льда".

Замерзая и подтаивая, толстый лёд на озере Куэйдель в Румынии образует трещины, благодаря которым озеро становится похожим на нейрон или клетку живого организма. Фотография в рамках проекта &quot;Анатомия льда&quot;. - Sputnik Узбекистан
6/18
© Foto : Gheorghe Popa / NPOTY 2021

Замерзая и подтаивая, толстый лёд на озере Куэйдель в Румынии образует трещины, благодаря которым озеро становится похожим на нейрон или клетку живого организма. Фотография в рамках проекта "Анатомия льда".

© Foto : Levi Fitze / NPOTY 2021

Малыш горного козла беззаботно гуляет на солнечном лугу в Альпах.

Малыш горного козла беззаботно гуляет на солнечном лугу в Альпах. - Sputnik Узбекистан
7/18
© Foto : Levi Fitze / NPOTY 2021

Малыш горного козла беззаботно гуляет на солнечном лугу в Альпах.

© Foto : Wayne Lai / NPOTY 2021

Нерест большого косяка каранксов в Красном море.

Нерест большого косяка каранксов в Красном море. - Sputnik Узбекистан
8/18
© Foto : Wayne Lai / NPOTY 2021

Нерест большого косяка каранксов в Красном море.

© Foto : Denis Budkov / NPOTY 2021

Извержение Ключевской сопки на Камчатке.

Извержение Ключевской сопки на Камчатке. - Sputnik Узбекистан
9/18
© Foto : Denis Budkov / NPOTY 2021

Извержение Ключевской сопки на Камчатке.

© Foto : Stanislao Basileo / NPOTY 2021

Смена сезонов в горах Исландии.

Смена сезонов в горах Исландии. - Sputnik Узбекистан
10/18
© Foto : Stanislao Basileo / NPOTY 2021

Смена сезонов в горах Исландии.

© Foto : Josef Friedhuber / NPOTY 2021

Вожак группы горилл в национальном парке Конго.

Вожак группы горилл в национальном парке Конго. - Sputnik Узбекистан
11/18
© Foto : Josef Friedhuber / NPOTY 2021

Вожак группы горилл в национальном парке Конго.

© Foto : Andius Teijgeler / NPOTY 2021

Лиса переходит по мосту в природном заповеднике в Нидерландах.

Лиса переходит по мосту в природном заповеднике в Нидерландах. - Sputnik Узбекистан
12/18
© Foto : Andius Teijgeler / NPOTY 2021

Лиса переходит по мосту в природном заповеднике в Нидерландах.

© Foto : Roie Galitz / NPOTY 2021

Прайд африканских львов лакомилась тушей слонихи, умершей от старости в Танзании, когда внезапно молодая львица подлезла под ногу слонихи, словно обнимая ее на прощание.

Прайд африканских львов лакомилась тушей слонихи, умершей от старости в Танзании, когда внезапно молодая львица подлезла под ногу слонихи, словно обнимая ее на прощание. - Sputnik Узбекистан
13/18
© Foto : Roie Galitz / NPOTY 2021

Прайд африканских львов лакомилась тушей слонихи, умершей от старости в Танзании, когда внезапно молодая львица подлезла под ногу слонихи, словно обнимая ее на прощание.

© Foto : Roie Galitz / NPOTY 2021

Пара полярных медведей почти сливается с белоснежным ландшафтом в Свальбарде.

Пара полярных медведей почти сливается с белоснежным ландшафтом в Свальбарде. - Sputnik Узбекистан
14/18
© Foto : Roie Galitz / NPOTY 2021

Пара полярных медведей почти сливается с белоснежным ландшафтом в Свальбарде.

© Foto : Audun Rikardsen / NPOTY 2021

Морошку называют "съедобным арктическим золотом" — в северных странах землевладельцы охраняли ягоду на своей земле и держали место, где она растет, в строгом секрете.

Морошку называют &quot;съедобным арктическим золотом&quot; — в северных странах землевладельцы охраняли ягоду на своей земле и держали место, где она растет, в строгом секрете. - Sputnik Узбекистан
15/18
© Foto : Audun Rikardsen / NPOTY 2021

Морошку называют "съедобным арктическим золотом" — в северных странах землевладельцы охраняли ягоду на своей земле и держали место, где она растет, в строгом секрете.

© Foto : Rupert Kogler / NPOTY 2021

Сверкающие льдинки в туманном луче в австрийском лесу.

Сверкающие льдинки в туманном луче в австрийском лесу. - Sputnik Узбекистан
16/18
© Foto : Rupert Kogler / NPOTY 2021

Сверкающие льдинки в туманном луче в австрийском лесу.

© Foto : Javier Murcia / NPOTY 2021

Король океана рыба-меч в лабиринте из сетей, расставленных для ловли крупных рыб у южного побережья Испании.

Король океана рыба-меч в лабиринте из сетей, расставленных для ловли крупных рыб у южного побережья Испании. - Sputnik Узбекистан
17/18
© Foto : Javier Murcia / NPOTY 2021

Король океана рыба-меч в лабиринте из сетей, расставленных для ловли крупных рыб у южного побережья Испании.

© Foto : Lea Lee Inoue / NPOTY 2021

Мама сурикат наблюдает за подрастающими детенышами.

Мама сурикат наблюдает за подрастающими детенышами. - Sputnik Узбекистан
18/18
© Foto : Lea Lee Inoue / NPOTY 2021

Мама сурикат наблюдает за подрастающими детенышами.

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