Последнее объятие и король океана: самые зрелищные фото года

Один из многих: фотография диких гусей во время весенней миграции, снятая с помощью дрона.
Один из многих: фотография диких гусей во время весенней миграции, снятая с помощью дрона.
Пантера на фоне ярких звезд Африки — фотографу потребовалось несколько месяцев, чтобы снять идеальный снимок черного леопарда на свою фотоловушку.
Пантера на фоне ярких звезд Африки — фотографу потребовалось несколько месяцев, чтобы снять идеальный снимок черного леопарда на свою фотоловушку.
Страусиный "детский сад" в Намибии — несколько десятков молодых страусов под присмотром взрослого самца.
Страусиный "детский сад" в Намибии — несколько десятков молодых страусов под присмотром взрослого самца.
Крохотных, не более 2 сантиметров, морских коньков этого вида очень сложно найти среди зарослей водорослей.
Крохотных, не более 2 сантиметров, морских коньков этого вида очень сложно найти среди зарослей водорослей.
Гусеница прекрасной бабочки Махаона отъедается перед волшебным преображением.
Гусеница прекрасной бабочки Махаона отъедается перед волшебным преображением.
Замерзая и подтаивая, толстый лёд на озере Куэйдель в Румынии образует трещины, благодаря которым озеро становится похожим на нейрон или клетку живого организма. Фотография в рамках проекта "Анатомия льда".
Замерзая и подтаивая, толстый лёд на озере Куэйдель в Румынии образует трещины, благодаря которым озеро становится похожим на нейрон или клетку живого организма. Фотография в рамках проекта "Анатомия льда".
Малыш горного козла беззаботно гуляет на солнечном лугу в Альпах.
Нерест большого косяка каранксов в Красном море.
Извержение Ключевской сопки на Камчатке.
Смена сезонов в горах Исландии.
Вожак группы горилл в национальном парке Конго.
Лиса переходит по мосту в природном заповеднике в Нидерландах.
Лиса переходит по мосту в природном заповеднике в Нидерландах.
Прайд африканских львов лакомилась тушей слонихи, умершей от старости в Танзании, когда внезапно молодая львица подлезла под ногу слонихи, словно обнимая ее на прощание.
Прайд африканских львов лакомилась тушей слонихи, умершей от старости в Танзании, когда внезапно молодая львица подлезла под ногу слонихи, словно обнимая ее на прощание.
Пара полярных медведей почти сливается с белоснежным ландшафтом в Свальбарде.
Пара полярных медведей почти сливается с белоснежным ландшафтом в Свальбарде.
Морошку называют "съедобным арктическим золотом" — в северных странах землевладельцы охраняли ягоду на своей земле и держали место, где она растет, в строгом секрете.
Морошку называют "съедобным арктическим золотом" — в северных странах землевладельцы охраняли ягоду на своей земле и держали место, где она растет, в строгом секрете.
Сверкающие льдинки в туманном луче в австрийском лесу.
Король океана рыба-меч в лабиринте из сетей, расставленных для ловли крупных рыб у южного побережья Испании.
Король океана рыба-меч в лабиринте из сетей, расставленных для ловли крупных рыб у южного побережья Испании.
Мама сурикат наблюдает за подрастающими детенышами.