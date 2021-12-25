https://uz.sputniknews.ru/20211225/gotovimsya-k-novomu-godu-retsept-aromatnogo-keksa-s-pryanostyami-21878749.html

Готовимся к Новому Году: рецепт ароматного кекса с пряностями

Готовимся к Новому Году: рецепт ароматного кекса с пряностями

Этот ароматный и быстрый в приготовлении кекс станет отличным десертом в новогодние каникулы. От вас понадобится 40 минут свободного времени и несколько спелых груш.

2021-12-25T09:30+0500

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это интересно

новый год

рецепт

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Новый год — пора, когда особенно хочется баловать родных чем-нибудь вкусным. А вот тратить много времени на приготовление пищи в бесконечной предпраздничной суете не хочется совсем.Пряный кекс с грушами — как раз тот самый по-настоящему зимний, душистый и ароматный десерт, который нарядно выглядит благодаря грушам и имбирному сиропу, но при этом не требует много времени, считают наши коллеги из Sputnik Беларусь.Ингредиенты:Сироп:Приготовление:

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новый год, рецепт