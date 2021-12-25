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Готовимся к Новому Году: рецепт ароматного кекса с пряностями
Готовимся к Новому Году: рецепт ароматного кекса с пряностями
Этот ароматный и быстрый в приготовлении кекс станет отличным десертом в новогодние каникулы. От вас понадобится 40 минут свободного времени и несколько спелых груш.
2021-12-25T09:30+0500
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новый год
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Новый год — пора, когда особенно хочется баловать родных чем-нибудь вкусным. А вот тратить много времени на приготовление пищи в бесконечной предпраздничной суете не хочется совсем.Пряный кекс с грушами — как раз тот самый по-настоящему зимний, душистый и ароматный десерт, который нарядно выглядит благодаря грушам и имбирному сиропу, но при этом не требует много времени, считают наши коллеги из Sputnik Беларусь.Ингредиенты:Сироп:Приготовление:
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Готовимся к Новому Году: рецепт ароматного кекса с пряностями

09:30 25.12.2021 (обновлено: 10:23 25.12.2021)
© Pixabay / Finn Bjurvoll Hansen Пирог
Пирог - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.12.2021
© Pixabay / Finn Bjurvoll Hansen
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Этот ароматный и быстрый в приготовлении кекс станет отличным десертом в новогодние каникулы. От вас понадобится 40 минут свободного времени и несколько спелых груш.
Новый год — пора, когда особенно хочется баловать родных чем-нибудь вкусным. А вот тратить много времени на приготовление пищи в бесконечной предпраздничной суете не хочется совсем.
Пряный кекс с грушами — как раз тот самый по-настоящему зимний, душистый и ароматный десерт, который нарядно выглядит благодаря грушам и имбирному сиропу, но при этом не требует много времени, считают наши коллеги из Sputnik Беларусь.
Ингредиенты:
масло сливочное — 200 г;
сахар — 200 г;
яйца — 4 шт.;
рисовая или пшеничная мука — 280 г;
ванилин — 1 пакетик;
разрыхлитель — 7 г;
спелые груши — 3 шт.;
корица, кардамон, имбирь, перец — все по 1 г.
Сироп:
свежий имбирь — 50 г;
сахарный песок — 50 г;
сода — 100 мл.
Приготовление:
1.
Взбиваем размягченное масло с сахаром в пышную массу, добавляем яйца и аккуратно перемешиваем.
2.
Отдельно смешиваем муку, специи и разрыхлитель. Сухую смесь аккуратно вводим в яичное-масляную смесь и легко перемешиваем лопаткой.
3.
Смазываем форму сливочным или растительным маслом и отправляем туда полученную, ароматную смесь.
4.
Очищаем груши от семечек и вставляем в тесто (оставляем отступы в 2-3 см).
5.
Ставим кекс в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 25-30 минут (зависит от мощности и размера формы).
6.
Пока кекс выпекается, займемся сиропом. Воду, сахарный песок и натертый имбирь смешать в сотейнике и поставить на средний огонь.
7.
Дождаться пока растворится сахар, и довести сироп до кипения. Перед подачей дать настояться при комнатной температуре.
8.
Горячий кекс полить заранее приготовленным сиропом.
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