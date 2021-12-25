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Католики Ташкента встретили Рождество — видео
Католики Ташкента встретили Рождество — видео
Рождественская служба проходила в ташкентской Римско-католической церкви Святейшего Сердца Иисуса.
2021-12-25T13:51+0500
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общество
ташкент
рождество
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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Католики и представители других конфессий Ташкента отмечают Рождество, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Рождественская служба проходила в ташкентской Римско-католической церкви Святейшего Сердца Иисуса. Проповедь читали отец Ежи и отец Петр. Библейские чтения проводят на русском, английском и корейском языках.Перед началом религиозного мероприятия волонтеры раздали прихожанам листовки с текстами колядок — песен о рождении Христа.По данным СМИ, в настоящее время в Узбекистане насчитывается примерно 3,5 тысячи католиков. Отметим, что первые католические миссионеры появились на территории современной республики в XIV веке.
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ташкент, рождество

Католики Ташкента встретили Рождество — видео

13:51 25.12.2021 (обновлено: 13:52 25.12.2021)
© Pexels/JÉSHOOTSРождество
Рождество - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.12.2021
© Pexels/JÉSHOOTS
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Рождественская служба проходила в ташкентской Римско-католической церкви Святейшего Сердца Иисуса. Проповедь читали отец Ежи и отец Петр.
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Католики и представители других конфессий Ташкента отмечают Рождество, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Рождественская служба проходила в ташкентской Римско-католической церкви Святейшего Сердца Иисуса. Проповедь читали отец Ежи и отец Петр. Библейские чтения проводят на русском, английском и корейском языках.
Перед началом религиозного мероприятия волонтеры раздали прихожанам листовки с текстами колядок — песен о рождении Христа.
По данным СМИ, в настоящее время в Узбекистане насчитывается примерно 3,5 тысячи католиков. Отметим, что первые католические миссионеры появились на территории современной республики в XIV веке.
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