https://uz.sputniknews.ru/20211225/katoliki-tashkenta-vstretili-rojdestvo---video-21942655.html
Католики Ташкента встретили Рождество — видео
Католики Ташкента встретили Рождество — видео
Рождественская служба проходила в ташкентской Римско-католической церкви Святейшего Сердца Иисуса.
2021-12-25T13:51+0500
2021-12-25T13:51+0500
2021-12-25T13:52+0500
общество
ташкент
рождество
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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Католики и представители других конфессий Ташкента отмечают Рождество, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Рождественская служба проходила в ташкентской Римско-католической церкви Святейшего Сердца Иисуса. Проповедь читали отец Ежи и отец Петр. Библейские чтения проводят на русском, английском и корейском языках.Перед началом религиозного мероприятия волонтеры раздали прихожанам листовки с текстами колядок — песен о рождении Христа.По данным СМИ, в настоящее время в Узбекистане насчитывается примерно 3,5 тысячи католиков. Отметим, что первые католические миссионеры появились на территории современной республики в XIV веке.
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ташкент, рождество
Католики Ташкента встретили Рождество — видео
13:51 25.12.2021 (обновлено: 13:52 25.12.2021)
Рождественская служба проходила в ташкентской Римско-католической церкви Святейшего Сердца Иисуса. Проповедь читали отец Ежи и отец Петр.
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik.
Католики и представители других конфессий Ташкента отмечают Рождество, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Рождественская служба проходила в ташкентской Римско-католической церкви Святейшего Сердца Иисуса. Проповедь читали отец Ежи и отец Петр. Библейские чтения проводят на русском, английском и корейском языках.
Перед началом религиозного мероприятия волонтеры раздали прихожанам листовки с текстами колядок — песен о рождении Христа.
По данным СМИ, в настоящее время в Узбекистане насчитывается примерно 3,5 тысячи католиков. Отметим, что первые католические миссионеры появились на территории современной республики в XIV веке.