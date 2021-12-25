https://uz.sputniknews.ru/20211225/nekotorym-uzbekistantsam-mogut-prodlit-oplachivaemyy-otpusk-21941705.html

Некоторым узбекистанцам могут продлить оплачиваемый отпуск

Некоторым узбекистанцам могут продлить оплачиваемый отпуск

Для реализации инициативы экспертная группа Комитета Сената Олий Мажлиса по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции рассмотрела Трудовой кодекс республики в новой редакции.

2021-12-25T11:47+0500

2021-12-25T11:47+0500

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общество

узбекистанцы

отпуск

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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Власти Узбекистана намерены увеличить длительность оплачиваемого отпуска, сообщает пресс-служба Сената.Для реализации инициативы экспертная группа Комитета Сената Олий Мажлиса по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции рассмотрела Трудовой кодекс республики в новой редакции. При его разработке был учтен опыт нескольких зарубежных стран и международных организаций. Для узбекистанцев вводят новый вид отпуска >>В соответствии с документом, предложено продлить годовой отпуск работникам госорганов. В частности, количество календарных дней рекомендовано поднять с 24 до 27. По ожиданиям, принятие Трудового кодекса в новой редакции повысит вовлеченность работников в социальное взаимодействие, а также поможет привести документ в соответствии с нормами международного права и ратифицированными Узбекистаном международными договорами.

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узбекистанцы, отпуск