https://uz.sputniknews.ru/20211225/nekotorym-uzbekistantsam-mogut-prodlit-oplachivaemyy-otpusk-21941705.html
Некоторым узбекистанцам могут продлить оплачиваемый отпуск
Некоторым узбекистанцам могут продлить оплачиваемый отпуск
Для реализации инициативы экспертная группа Комитета Сената Олий Мажлиса по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции рассмотрела Трудовой кодекс республики в новой редакции.
2021-12-25T11:47+0500
2021-12-25T11:47+0500
2021-12-25T11:50+0500
общество
узбекистанцы
отпуск
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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Власти Узбекистана намерены увеличить длительность оплачиваемого отпуска, сообщает пресс-служба Сената.Для реализации инициативы экспертная группа Комитета Сената Олий Мажлиса по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции рассмотрела Трудовой кодекс республики в новой редакции. При его разработке был учтен опыт нескольких зарубежных стран и международных организаций. Для узбекистанцев вводят новый вид отпуска >>В соответствии с документом, предложено продлить годовой отпуск работникам госорганов. В частности, количество календарных дней рекомендовано поднять с 24 до 27. По ожиданиям, принятие Трудового кодекса в новой редакции повысит вовлеченность работников в социальное взаимодействие, а также поможет привести документ в соответствии с нормами международного права и ратифицированными Узбекистаном международными договорами.
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узбекистанцы, отпуск
Некоторым узбекистанцам могут продлить оплачиваемый отпуск
11:47 25.12.2021 (обновлено: 11:50 25.12.2021)
Для реализации инициативы экспертная группа Комитета Сената Олий Мажлиса по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции рассмотрела Трудовой кодекс республики в новой редакции.
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik.
Власти Узбекистана намерены увеличить длительность оплачиваемого отпуска, сообщает
пресс-служба Сената.
Для реализации инициативы экспертная группа Комитета Сената Олий Мажлиса по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции рассмотрела Трудовой кодекс республики в новой редакции. При его разработке был учтен опыт нескольких зарубежных стран и международных организаций.
В соответствии с документом, предложено продлить годовой отпуск работникам госорганов. В частности, количество календарных дней рекомендовано поднять с 24 до 27.
По ожиданиям, принятие Трудового кодекса в новой редакции повысит вовлеченность работников в социальное взаимодействие, а также поможет привести документ в соответствии с нормами международного права и ратифицированными Узбекистаном международными договорами.