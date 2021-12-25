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https://uz.sputniknews.ru/20211225/nekotorym-uzbekistantsam-mogut-prodlit-oplachivaemyy-otpusk-21941705.html
Некоторым узбекистанцам могут продлить оплачиваемый отпуск
Некоторым узбекистанцам могут продлить оплачиваемый отпуск
Для реализации инициативы экспертная группа Комитета Сената Олий Мажлиса по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции рассмотрела Трудовой кодекс республики в новой редакции.
2021-12-25T11:47+0500
2021-12-25T11:50+0500
общество
узбекистанцы
отпуск
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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Власти Узбекистана намерены увеличить длительность оплачиваемого отпуска, сообщает пресс-служба Сената.Для реализации инициативы экспертная группа Комитета Сената Олий Мажлиса по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции рассмотрела Трудовой кодекс республики в новой редакции. При его разработке был учтен опыт нескольких зарубежных стран и международных организаций. Для узбекистанцев вводят новый вид отпуска &gt;&gt;В соответствии с документом, предложено продлить годовой отпуск работникам госорганов. В частности, количество календарных дней рекомендовано поднять с 24 до 27. По ожиданиям, принятие Трудового кодекса в новой редакции повысит вовлеченность работников в социальное взаимодействие, а также поможет привести документ в соответствии с нормами международного права и ратифицированными Узбекистаном международными договорами.
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узбекистанцы, отпуск

Некоторым узбекистанцам могут продлить оплачиваемый отпуск

11:47 25.12.2021 (обновлено: 11:50 25.12.2021)
© AFP / Yasin AkgulДевушки на пустынном пляже на берегу Мраморного моря в Турции
Девушки на пустынном пляже на берегу Мраморного моря в Турции - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.12.2021
© AFP / Yasin Akgul
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Для реализации инициативы экспертная группа Комитета Сената Олий Мажлиса по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции рассмотрела Трудовой кодекс республики в новой редакции.
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Власти Узбекистана намерены увеличить длительность оплачиваемого отпуска, сообщает пресс-служба Сената.
Для реализации инициативы экспертная группа Комитета Сената Олий Мажлиса по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции рассмотрела Трудовой кодекс республики в новой редакции. При его разработке был учтен опыт нескольких зарубежных стран и международных организаций.
Для узбекистанцев вводят новый вид отпуска >>
В соответствии с документом, предложено продлить годовой отпуск работникам госорганов. В частности, количество календарных дней рекомендовано поднять с 24 до 27.
По ожиданиям, принятие Трудового кодекса в новой редакции повысит вовлеченность работников в социальное взаимодействие, а также поможет привести документ в соответствии с нормами международного права и ратифицированными Узбекистаном международными договорами.
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