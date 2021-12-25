https://uz.sputniknews.ru/20211225/odil-axmedov-stal-vitse-prezidentom-assotsiatsii-futbola-uzbekistana--21944439.html
Одил Ахмедов стал вице-президентом Ассоциации футбола Узбекистана
Одил Ахмедов стал вице-президентом Ассоциации футбола Узбекистана
Известный узбекистанский футболист также избран членом исполнительного комитета футбольной ассоциации республики.
2021-12-25T16:42+0500
2021-12-25T16:42+0500
2021-12-25T16:50+0500
спорт
одил ахмедов
ассоциация футбола узбекистана
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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Вице-президентом Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ) избран Одил Ахмедов, сообщили в пресс-службе АФУ.Отмечается, что он также стал членом исполнительного комитета АФУ.Ахмедов родился 25 ноября 1987 года. Он является уроженцем Намангана.В 2006 году спортсмена привлекли в основной состав "Пахтакора". Тогда клуб возглавлял тренер из России Валерий Непомнящий.Названы самые дорогие легионеры узбекского футбола >>В феврале 2011-го узбекистанского футболиста арендовал российский "Анжи". Его дебютная игра прошла 1 марта против петербургского "Зенита". По итогам года Ахмедов стал лучшим игроком клуба.В сезоне 2012-2013 гг. узбекистанец помог "Анжи" выиграть бронзу чемпионата России и выйти в финал Кубка страны.В 2014-2016 годах он играл за команду "Краснодара".В 2017-м перешел в китайский клуб "Цанчжоу Майти Лайонс".Как живется узбекскому футболисту Ахмедову в Китае >>За национальную сборную Ахмедов выступал с 2007 года, ее капитаном он стал в сентябре 2015-го. Полузащитник объявил о завершении своей карьеры в сборной Узбекистана 19 июня. В декабре футболист также заявил о том, что уходит из большого спорта.Читайте также:Одил Ахмедов направил гуманитарную помощь в Наманган >>Чемпионы против коронавируса: спортсмены обратились к узбекистанцам — видео >>
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одил ахмедов, ассоциация футбола узбекистана
Одил Ахмедов стал вице-президентом Ассоциации футбола Узбекистана
16:42 25.12.2021 (обновлено: 16:50 25.12.2021)
Известный узбекистанский футболист также избран членом исполнительного комитета футбольной ассоциации республики.
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik.
Вице-президентом Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ) избран Одил Ахмедов, сообщили
в пресс-службе АФУ.
Отмечается, что он также стал членом исполнительного комитета АФУ.
Ахмедов родился 25 ноября 1987 года. Он является уроженцем Намангана.
В 2006 году спортсмена привлекли в основной состав "Пахтакора". Тогда клуб возглавлял тренер из России Валерий Непомнящий.
В феврале 2011-го узбекистанского футболиста арендовал российский "Анжи". Его дебютная игра прошла 1 марта против петербургского "Зенита". По итогам года Ахмедов стал лучшим игроком клуба.
В сезоне 2012-2013 гг. узбекистанец помог "Анжи" выиграть бронзу чемпионата России и выйти в финал Кубка страны.
В 2014-2016 годах он играл за команду "Краснодара".
В 2017-м перешел в китайский клуб "Цанчжоу Майти Лайонс".
За национальную сборную Ахмедов выступал с 2007 года, ее капитаном он стал в сентябре 2015-го. Полузащитник объявил о завершении своей карьеры в сборной Узбекистана 19 июня. В декабре футболист также заявил о том, что уходит из большого спорта.