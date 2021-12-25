https://uz.sputniknews.ru/20211225/skotch-vmesto-germetika-kak-ustranyali-protechku-trub-v-djizake---video-21942961.html
Скотч вместо герметика: как устраняли протечку труб в Джизаке — видео
Скотч вместо герметика: как устраняли протечку труб в Джизаке — видео
Ситуацию прокомментировали в "Джизак сув таъминоти".
2021-12-25T14:27+0500
2021-12-25T14:27+0500
2021-12-25T14:30+0500
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вода
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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В Джизаке сотрудник водоканала ремонтировал протекающую полиэтиленовую трубу с помощью скотча. Очевидцы сняли процесс на видео и выложили его в "Интернет". Ролик моментально обрел популярность среди пользователей соцсетей и стал вирусным. Инцидент прокомментировали в пресс-службе "Джизак сув таъминоти".По данным организации, на видеоролике запечатлены испытательные и инспекционные работы. Они были проведены в соответствии с необходимыми требованиями, уточнили в пресс-службе.Как объяснили представители водоканала, скотч лишь временно наложили на те точки, где была обнаружена протечка.Отмечается, что после испытательных работ неисправности в трубопроводе были устранены работниками в соответствии с правилами сварки.
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MIA „Rosiya Segodnya“
джизак, ремонт, вода
Скотч вместо герметика: как устраняли протечку труб в Джизаке — видео
14:27 25.12.2021 (обновлено: 14:30 25.12.2021)
Очевидцы сняли процесс ремонтных работ на видео. Ролик моментально обрел популярность среди пользователей соцсетей и стал вирусным. Ситуацию прокомментировали в "Джизак сув таъминоти".
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik.
В Джизаке сотрудник водоканала ремонтировал протекающую полиэтиленовую трубу с помощью скотча. Очевидцы сняли процесс на видео и выложили его в "Интернет". Ролик моментально обрел популярность среди пользователей соцсетей и стал вирусным. Инцидент прокомментировали
в пресс-службе "Джизак сув таъминоти".
По данным организации, на видеоролике запечатлены испытательные и инспекционные работы. Они были проведены в соответствии с необходимыми требованиями, уточнили в пресс-службе.
Как объяснили представители водоканала, скотч лишь временно наложили на те точки, где была обнаружена протечка.
Отмечается, что после испытательных работ неисправности в трубопроводе были устранены работниками в соответствии с правилами сварки.