https://uz.sputniknews.ru/20211225/skotch-vmesto-germetika-kak-ustranyali-protechku-trub-v-djizake---video-21942961.html

Скотч вместо герметика: как устраняли протечку труб в Джизаке — видео

Скотч вместо герметика: как устраняли протечку труб в Джизаке — видео

Ситуацию прокомментировали в "Джизак сув таъминоти".

2021-12-25T14:27+0500

2021-12-25T14:27+0500

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общество

джизак

ремонт

вода

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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В Джизаке сотрудник водоканала ремонтировал протекающую полиэтиленовую трубу с помощью скотча. Очевидцы сняли процесс на видео и выложили его в "Интернет". Ролик моментально обрел популярность среди пользователей соцсетей и стал вирусным. Инцидент прокомментировали в пресс-службе "Джизак сув таъминоти".По данным организации, на видеоролике запечатлены испытательные и инспекционные работы. Они были проведены в соответствии с необходимыми требованиями, уточнили в пресс-службе.Как объяснили представители водоканала, скотч лишь временно наложили на те точки, где была обнаружена протечка.Отмечается, что после испытательных работ неисправности в трубопроводе были устранены работниками в соответствии с правилами сварки.

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джизак, ремонт, вода