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https://uz.sputniknews.ru/20211225/vsegda-na-svyazi-skolko-importnyx-smartfonov-vvezli-v-uzbekistan-21942054.html
Всегда на связи: сколько импортных смартфонов ввезли в Узбекистан
Всегда на связи: сколько импортных смартфонов ввезли в Узбекистан
Об этом стало известно из данных, опубликованных Государственным комитетом по статистике.
2021-12-25T12:25+0500
2021-12-25T12:26+0500
экономика
госкомстат
мобильный телефон
смартфон
импорт
статистика
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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. C января по ноябрь этого года в Узбекистан было импортировано 2,6 млн смартфонов на общую сумму $173,8 млн, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике. Согласно данным Госкомстата, по сравнению с аналогичным периодом 2020-го импорт мобильных телефонов увеличился на 1,5 млн.С начала года Узбекистан импортировал более 350 тысяч мобильных телефонов &gt;&gt;В топ-7 основных поставщиков иностранных девайсов вошла и Россия. Страна ввезла в республику смартфоны на $175,8 тысяч. Основными странами-импортерами стали Китай, Вьетнам, а также Индия. На пространстве СНГ лидирует Казахстан. Читайте также: В Узбекистане задержали партию телефонов почти на 900 млн сумов &gt;&gt;Узбекистанцам запретят использовать сотовые без регистрации IMEI-кода &gt;&gt;
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госкомстат, мобильный телефон, смартфон, импорт, статистика

Всегда на связи: сколько импортных смартфонов ввезли в Узбекистан

12:25 25.12.2021 (обновлено: 12:26 25.12.2021)
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Согласно данным Госкомстата, по сравнению с аналогичным периодом 2020-го импорт мобильных телефонов увеличился на 1,5 млн.
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. C января по ноябрь этого года в Узбекистан было импортировано 2,6 млн смартфонов на общую сумму $173,8 млн, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике.
Согласно данным Госкомстата, по сравнению с аналогичным периодом 2020-го импорт мобильных телефонов увеличился на 1,5 млн.
С начала года Узбекистан импортировал более 350 тысяч мобильных телефонов >>
В топ-7 основных поставщиков иностранных девайсов вошла и Россия. Страна ввезла в республику смартфоны на $175,8 тысяч. Основными странами-импортерами стали Китай, Вьетнам, а также Индия. На пространстве СНГ лидирует Казахстан.
Читайте также:
В Узбекистане задержали партию телефонов почти на 900 млн сумов >>
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