https://uz.sputniknews.ru/20211226/iz-za-snegopada-na-yuge-uzbekistana-resheno-zakryt-pereval-dlya-dvijeniya-21951792.html

Из-за снегопада на юге Узбекистана решено закрыть перевал для движения

Из-за снегопада на юге Узбекистана решено закрыть перевал для движения

Из-за резкого ухудшения погодных условий решено полностью закрыть перевал Тахта-Карача для движения транспорта.

2021-12-26T14:54+0500

2021-12-26T14:54+0500

2021-12-26T14:54+0500

происшествия

мчс узбекистана

снег

перевал

автомобили

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ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Сильный снегопад стал причиной приостановки движения авто на трассе М-39 через перевал Тахта-Карача в Кашкадарьинской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Узбекистана.По данным ведомства, движение по данному участку очень опасно из-за толстой корки льда, образовавшейся на дорожном покрытии. По этой причине решено сегодня с 11.00 (9.00 мск) полностью закрыть перевал Тахта-Карача для движения транспорта.Автомобильную дорогу пытаются расчистить, однако снегопад все еще продолжается.Ранее синоптики сообщали, что 26-27 декабря на территорию Узбекистана придет похолодание с районов Поволжья. Температура воздуха понизится до - 5, в горных районах выпадет снег, местами сильный, ожидается туман.Напомним, перевал Тахта-Карача уже перекрывали две недели назад по тем же причинам. Однако дорога была открыта уже на следующий день.

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мчс узбекистана, снег, перевал, автомобили