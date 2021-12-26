Из-за снегопада на юге Узбекистана решено закрыть перевал для движения

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Сильный снегопад стал причиной приостановки движения авто на трассе М-39 через перевал Тахта-Карача в Кашкадарьинской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Узбекистана.По данным ведомства, движение по данному участку очень опасно из-за толстой корки льда, образовавшейся на дорожном покрытии. По этой причине решено сегодня с 11.00 (9.00 мск) полностью закрыть перевал Тахта-Карача для движения транспорта.Автомобильную дорогу пытаются расчистить, однако снегопад все еще продолжается.Ранее синоптики сообщали, что 26-27 декабря на территорию Узбекистана придет похолодание с районов Поволжья. Температура воздуха понизится до - 5, в горных районах выпадет снег, местами сильный, ожидается туман.Напомним, перевал Тахта-Карача уже перекрывали две недели назад по тем же причинам. Однако дорога была открыта уже на следующий день.
Из-за резкого ухудшения погодных условий решено полностью закрыть перевал Тахта-Карача для движения транспорта.
ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Сильный снегопад стал причиной приостановки движения авто на трассе М-39 через перевал Тахта-Карача в Кашкадарьинской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Узбекистана.
По данным ведомства, движение по данному участку очень опасно из-за толстой корки льда, образовавшейся на дорожном покрытии. По этой причине решено сегодня с 11.00 (9.00 мск) полностью закрыть перевал Тахта-Карача для движения транспорта.
Автомобильную дорогу пытаются расчистить, однако снегопад все еще продолжается.
Ранее синоптики сообщали, что 26-27 декабря на территорию Узбекистана придет похолодание с районов Поволжья. Температура воздуха понизится до - 5, в горных районах выпадет снег, местами сильный, ожидается туман.
Напомним, перевал Тахта-Карача уже перекрывали две недели назад по тем же причинам. Однако дорога была открыта уже на следующий день.
Перевал Тахта-Карача
Перевал Тахта-Карача находится на гребне западной части Зарафшанского хребта.
Высота перевала — 1,675 тысячи метров над уровнем моря.
Через перевал проходит дорога М-39 Алма-Ата — Бишкек — Ташкент — Шахрисабз — Термез, соединяющая центральную часть Узбекистана с южными областями.