https://uz.sputniknews.ru/20211214/pereval-taxtakaracha-snova-otkryt-dlya-avtomobilistov-21779384.html
Перевал Тахтакарача снова открыт для автомобилистов
Перевал Тахтакарача снова открыт для автомобилистов
Одну из самых популярных дорог закрыли буквально вчера
2021-12-14T09:49+0500
2021-12-14T09:49+0500
2021-12-14T09:51+0500
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автомобилисты
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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Движение на автомобильной трассе М-39 через перевал Тахтакарача восстановлено.Напомним, что дорогу на территории Кашкадарьинской области закрыли в понедельник из-за обильных снегопадов и гололедицы.Сотрудники профильных ведомств вели работы по очистке трассы. Сегодня же перевал снова открыли.Как пояснили РИА Новости в ведомстве, за прошедшее время чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, погодные условия вновь позволяют открыть движение на данном участке автотрассы.Ранее синоптики предупредили узбекистанцев о надвигающихся морозах 13-15 декабря. Холода пришли на территорию республики с районов Поволжья.Температура воздуха понизилась до -6 градусов днем и -12 градусов ночью. Это между тем на 4−6 градусов ниже средних значений в это время.Перевал Тахтакарача находится на гребне западной части Зарафшанского хребта. Высота перевала — 1,675 тысячи метров над уровнем моря.Через него проходит дорога М-39 "Алма-Ата — Бишкек — Ташкент — Шахрисабз — Термез", соединяющая центральную часть Узбекистана с южными областями.Читайте также:Узбекистан накроет туман: погода на 14 декабря >>Сотрудники МЧС оказывают помощь водителям на перевале Камчик — видео >>
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перевал, автомобилисты
Перевал Тахтакарача снова открыт для автомобилистов
09:49 14.12.2021 (обновлено: 09:51 14.12.2021)
Дорогу временно закрыли в понедельник из-за снегопада. Происшествий за прошедшее время зафиксировано не было.
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Движение на автомобильной трассе М-39 через перевал Тахтакарача восстановлено.
Напомним, что дорогу на территории Кашкадарьинской области закрыли в понедельник из-за обильных снегопадов и гололедицы.
Сотрудники профильных ведомств вели работы по очистке трассы. Сегодня же перевал снова открыли.
"В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками соответствующих организаций во главе с Министерством по чрезвычайным ситуациям, в 08.20 был вновь открыт для автомобильного движения перевал Тахтакорача", — сообщили
в МЧС.
Как пояснили РИА Новости
в ведомстве, за прошедшее время чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, погодные условия вновь позволяют открыть движение на данном участке автотрассы.
Ранее синоптики предупредили узбекистанцев о надвигающихся морозах 13-15 декабря. Холода пришли на территорию республики с районов Поволжья.
Температура воздуха понизилась до -6 градусов днем и -12 градусов ночью. Это между тем на 4−6 градусов ниже средних значений в это время.
Перевал Тахтакарача находится на гребне западной части Зарафшанского хребта. Высота перевала — 1,675 тысячи метров над уровнем моря.
Через него проходит дорога М-39 "Алма-Ата — Бишкек — Ташкент — Шахрисабз — Термез", соединяющая центральную часть Узбекистана с южными областями.