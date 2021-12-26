https://uz.sputniknews.ru/20211226/kanikuly-perenesli-v-bolee-ranniy-srok---v-chem-prichina-21950390.html

Каникулы перенесли в более ранний срок - в чем причина

Каникулы перенесли в более ранний срок - в чем причина

Отдых продлится более двух недель: 11 января 2022 года занятия в вузах, лицеях и колледжах возобновятся.

2021-12-26T12:25+0500

2021-12-26T12:25+0500

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общество

узбекистан

каникулы

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ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В Министерстве высшего и среднего специального образования Узбекистана сообщили о переносе даты начала зимних каникул на более ранний срок — 25 декабря.Начать отдыхать студенты вузов, лицеев и колледжей должны были с 28 декабря (вторник), но спустя несколько дней после объявления этой даты, в Минвузе подумали о необходимости отпустить учащихся раньше.Все дело в скидках в 50% на билеты на внутренние железнодорожные отправления и авиаперелеты, которые предложены студентам с 25 декабря. Те, кто обучается в университетах за пределами родного города, не дожидаясь официального окончания учебного полугодия, уже готовы отправиться домой на новогодние каникулы.Выходит, отдых продлится более двух недель: 11 января 2022 года занятия в вузах, лицеях и колледжах возобновятся.Министерство народного образования, которое ранее также объявило дату начала зимних каникул для школьников с 28 декабря, пока не сообщало об изменениях в сроках.

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узбекистан, каникулы, вузы, похолодания