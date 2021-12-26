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Каникулы перенесли в более ранний срок - в чем причина
Каникулы перенесли в более ранний срок - в чем причина
Отдых продлится более двух недель: 11 января 2022 года занятия в вузах, лицеях и колледжах возобновятся.
2021-12-26T12:25+0500
2021-12-26T12:25+0500
общество
узбекистан
каникулы
вузы
похолодания
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ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В Министерстве высшего и среднего специального образования Узбекистана сообщили о переносе даты начала зимних каникул на более ранний срок — 25 декабря.Начать отдыхать студенты вузов, лицеев и колледжей должны были с 28 декабря (вторник), но спустя несколько дней после объявления этой даты, в Минвузе подумали о необходимости отпустить учащихся раньше.Все дело в скидках в 50% на билеты на внутренние железнодорожные отправления и авиаперелеты, которые предложены студентам с 25 декабря. Те, кто обучается в университетах за пределами родного города, не дожидаясь официального окончания учебного полугодия, уже готовы отправиться домой на новогодние каникулы.Выходит, отдых продлится более двух недель: 11 января 2022 года занятия в вузах, лицеях и колледжах возобновятся.Министерство народного образования, которое ранее также объявило дату начала зимних каникул для школьников с 28 декабря, пока не сообщало об изменениях в сроках.
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узбекистан, каникулы, вузы, похолодания

Каникулы перенесли в более ранний срок - в чем причина

12:25 26.12.2021
© Sputnik / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкСтуденты
Студенты - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.12.2021
© Sputnik / Илья Аверьянов
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Отдых продлится более двух недель: 11 января 2022 года занятия в вузах, лицеях и колледжах возобновятся.
ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В Министерстве высшего и среднего специального образования Узбекистана сообщили о переносе даты начала зимних каникул на более ранний срок — 25 декабря.
Начать отдыхать студенты вузов, лицеев и колледжей должны были с 28 декабря (вторник), но спустя несколько дней после объявления этой даты, в Минвузе подумали о необходимости отпустить учащихся раньше.
Все дело в скидках в 50% на билеты на внутренние железнодорожные отправления и авиаперелеты, которые предложены студентам с 25 декабря. Те, кто обучается в университетах за пределами родного города, не дожидаясь официального окончания учебного полугодия, уже готовы отправиться домой на новогодние каникулы.
Выходит, отдых продлится более двух недель: 11 января 2022 года занятия в вузах, лицеях и колледжах возобновятся.
Министерство народного образования, которое ранее также объявило дату начала зимних каникул для школьников с 28 декабря, пока не сообщало об изменениях в сроках.
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