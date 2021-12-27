https://uz.sputniknews.ru/20211227/30-let-bez-sssr-chto-stalo-s-ekonomikami-uzbekistana-i-drugix-stran-regiona-21969256.html

30 лет без СССР: что стало с экономиками Узбекистана и других стран региона

30 лет без СССР: что стало с экономиками Узбекистана и других стран региона

Итоги тридцатилетнего экономического развития государств, образовавшихся из республик бывшего СССР

2021-12-27T21:00+0500

2021-12-27T21:00+0500

2021-12-27T21:04+0500

экономика

узбекистан

ссср

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ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. 30 лет назад – 26 декабря 1991 года – Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию, констатирующую прекращение существования Советского Союза.С распадом СССР на карте мира появилось 15 новых государств, которым предстояло трансформировать свою экономику – совершить переход от плановой к рыночной. Приобретя самостоятельность, бывшие советские республики получили разный стартовый потенциал и прошли путь, длиною в три десятилетия, по-разному.В первой части текста мы рассказали о том, как в течение 30 лет развивались экономики стран Балтии. Вторая часть материала посвящена обзору тридцатилетнего развития экономик постсоветских стран, расположившихся в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.О том, какие факторы повлияли на успехи и неудачи той или иной страны, и к чему им удалось прийти сегодня, - читайте в материале Sputnik.Выход 12 республик в "свободное плавание"Если страны Балтии были взяты "под крыло" запада, то остальные 12 республик под него никто не забрал.В своей работе Михаил Головнин и Руслан Гринберг отмечают, что бывшие союзные республики (без учета стран Балтии) по-разному совершали переход от плановой экономики к рыночной.Если на начальном этапе перехода ряд стран (в частности, Россия, Армения, Грузия, Кыргызстан) сделали выбор в пользу либеральной модели экономических реформ с ограниченной регулирующей ролью государства, то в других странах (Беларусь, Узбекистан, Туркменистан) применялся градуалистский подход (реформы проводились медленнее и последовательнее, а государству отводилась большая роль в формировании рынка, - Sputnik).Страны из второй группы в целом более успешно преодолели трансформационный кризис 1990-х годов. Например, если на начальном этапе (с 1992 по 1998 годы) ВВП Грузии и России снизился на 9,2% и 5,4% соответственно, то ВВП Беларуси и Узбекистана на 2,1% и 0,6%.В дальнейшем модели экономической трансформации менялись. Так, например, в начале 2000-х годов Россия и Казахстан усилили роль государства в экономике."Главным трендом после обретения независимости был выбор – нужно ли сохранять главенствующую роль государства в экономике страны, - говорит Вячеслав Коломин. – То, что мы сейчас имеем, тоже отражает последствия этого выбора. С одной стороны есть, например, Беларусь, где власти сумели сохранить промышленный потенциал, где сегодня достаточно развитая экономика, но в силу разных причин все равно она является не самой эффективной и маневренной с точки зрения переориентации. С другой стороны есть страны, где государство во многом "ушло" от экономики – например, Грузия, или, отчасти, Украина. Как оказалось, оба пути, в общем-то, не являлись правильными, правильной оказалась "золотая середина".Отчасти, говорит эксперт, этой "золотой середины" придерживается Россия.И вот такая степень зависимости характерна для многих стран постсоветского пространства, отмечает он, но нехарактерна для России."Чтобы оценить, чего добились бывшие союзные республики, необходимо понимать, с каким стартовым потенциалом они вышли из состава СССР, - продолжает Алексей Зубец. - В мире, по сути, можно заработать двумя путями – либо с помощью высоких технологий, либо с помощью экспорта того или иного сырья. С высокими технологиями в странах постсоветского пространства все не очень хорошо, соответственно, стартовым потенциалом новых стран являлись запасы тех товаров, которые можно продать на внешних рынках".Михаил Головнин и Руслан Гринберг также разделяют страны постсоветского пространства (без учета балтийских республик) на несколько групп - это страны-экспортеры энергоносителей (Россия, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан и отчасти Узбекистан), страны, существенно зависящие от денежных переводов мигрантов (Таджикистан, Кыргызстан, Армения, Молдова, Грузия), а также в отдельную группу выделяют Беларусь и Украину, не относящиеся ни к первой, ни ко второй категории.Страны, входящие в первую группу, демонстрируют более благоприятную динамику развития экономики. Во многом, отмечают ученые, это объясняется высокими ценами на энергоносители (в частности, на нефть) в 2000-2013 годы. Однако после 2014 года динамика цен на нефть стала нестабильной, на прежний уровень цены уже не возвращаются, в результате чего экономики стран первой группы существенно замедлились.Вторая категория стран делится по степени зависимости от переводов мигрантов. К странам с наибольшей степенью относятся Кыргызстан и Таджикистан, где отношение поступающих в страну переводов мигрантов к ВВП находится на уровне около 27–28%. В Армении, Грузии и Молдове значение данного показателя в 2020 году варьировало от 10 до 16%.ГРАФИКА: https://drive.google.com/drive/folders/1edquvKlFCOg4EV8OVxnDJf1R75DMJGu5?usp=sharingПодводя вывод, можно заметить, что за 30 лет самостоятельности бывшие союзные республики, не попавшие под опеку стран запада, "расслоились". Успехи в области экономической трансформации во многом объясняются ресурсной обеспеченностью и построением удачных моделей экономического развития.К числу наиболее динамично развивающихся экономик за эти 30 лет относятся, прежде всего, страны-экспортеры сырья стран Центральной Азии (Казахстан, Туркменистан, Узбекистан), а также Армения, стартовавшая с низкой базы и получавшая поддержку со стороны переводов мигрантов (в силу большой диаспоры). По уровню экономического развития к настоящему времени лидируют Россия, Казахстан и Беларусь.Наибольшее отставание в экономической динамике демонстрируют Украина и Молдова, которые существенно пострадали от трансформационного кризиса 1990-х годов и не смогли в последующем сформировать модели устойчивого экономического роста.При этом Украина, отмечает Алексей Зубец, на момент распада СССР являлась "безусловным чемпионом" с точки зрения технологий, развития промышленности и перспектив.Почему у кого-то "сложилось", а у кого-то - нет?"Все страны бывшего СССР распределились в зависимости от внешней помощи и в зависимости от наличия сырья – нефти, газа, руд и всего остального. Это первый фактор, определивший качество постсоветского развития", - говорит Алексей Зубец.Вторым фактором он называет демографию. "Есть страны, где население можно накормить, а есть страны, где государство не может обеспечить населению нормальные условия жизни, отчего происходит отток, растет трудовая миграция", - поясняет эксперт.По его словам, в многих постсоветских странах, где население после распада СССР выросло, оно стало избыточным и начало давить на экономику страны.Третий фактор, по словам эксперта, качество элит. "Есть государства, где элиты сложились, а есть, где не сложились. Если брать постсоветское пространство, то в силу объективных причин основная масса тех, кто мог стать этими самыми элитами, находилась в Москве. Она была центром концентрации интеллектуальных ресурсов СССР, соответственно, большинство элит досталось России", - отмечает Алексей Зубец.По его словам, одних только ресурсов недостаточно, важен также и человеческий фактор – надо чтобы этими ресурсами кто-то управлял и предложил населению относительно понятную и реализуемую стратегию экономического развития. "Так, если в Казахстане и Азербайджане элиты "сложились", то на Украине – нет, - говорит эксперт. - В Прибалтике сказалось как наличие собственных элит в силу развития местных республик в советское время, так и их импорт - то есть, были люди, уехавшие оттуда в середине прошлого века на запад, и вернувшиеся после распада Союза. Плюс не стоит забывать патронаж Евросоюза, который помог таким элитам встать на ноги".Не стоит забывать и о том, что Россия является правопреемницей СССР, отмечает Алексей Зубец. "Москва взяла на себя и выплатила все долги Советского союза, за счет чего остальные республики получили доступ ко всевозможным кредитам - как государственным, так и частным. Они вышли на мировую арену как бы с чистого листа, благодаря чему могли, грубо говоря, подешевле заимствовать, проводить собственную экономическую трансформацию после развала СССР", - говорит эксперт.По его словам, практически все постсоветские республики в начале 1990-х годов были неплатёжеспособны, не имели возможности выплачивать не только советские долги, но и новые, уже свои собственные."Та же самая Украина выжила в начале 1990-х годов, встала на ноги благодаря помощи России, которая состояла в дешевом топливе, газе и так далее. Если бы Россия действительно хотела развалить Украину, в чем Москву сегодня обвиняют все, кому не лень, то начало 1990-х годов было идеальным для этого временем. Украина тогда была, говоря простым языком, в полумертвом состоянии - я помню начало 1990-х на Украине, это была просто жуть. В России все было гораздо проще и лучше, чем украинские события. А если бы ещё сверху навалили на них выплату советских долгов, то они бы по-простому не выстояли, как, собственно, и многие другие республики", - рассказал Алексей Зубец."Для России распад СССР был, скорее, благом, - соглашается Алексей Зубец. - Потому что по состоянию на 1991 год почти все основные экспортные ресурсы, которые потом расходовались на повышение качества жизни населения всего СССР, были расположены на территории России. Получилось так, что ресурсы и экспортный потенциал где-то на 80% остались у России и в то же время страна избавил от неэффективных с экономической точки зрения окраин, от 40% населения, давящего на экономику. Не стало необходимости обеспечивать этому населению нормальное существование, не стало необходимости финансировать другие республики – напомню, республики получали куда большее финансирование в подушевом расчете, нежели РСФСР. Все это позволило сконцентрировать ресурсы внутри России и выбраться из тех проблем, в которые попали еще в 1970-1980-е годы".Значительно "потеряли" от распада СССР Грузия, Молдова и почти все страны Центральной Азии (за исключением Казахстана и отчасти Узбекистана), считает Вячеслав Коломин. "Они все потеряли поддержку центра – Москвы – которая была в советские времена, когда республики потребляли гораздо больше, чем производили. Потеряли значительные дотации, переток ценных кадров из России и других развитых республик", - говорит он.По словам Алексея Зубца, на достаточно высоком уровне сегодня находятся экономики стран Балтии, России, Казахстана и Азербайджана. На "другом поле" находятся Кыргызстан и Таджикистан, относящиеся к числу беднейших стран мира, а также Молдова и Украина, "беднейшие, наименее развитые страны Европы".Начало статьи читайте в Части 1.

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Вадим Павлов

Вадим Павлов

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Вадим Павлов

узбекистан, ссср, инфографика