https://uz.sputniknews.ru/20211227/alimardon-maxmudov-zavoeval-chetyre-zolota-v-tveri-21957809.html
Алимардон Махмудов завоевал четыре "золота" в Твери
Алимардон Махмудов завоевал четыре "золота" в Твери
Известно, что юный спортсмен тренируется в России на постоянной основе.
2021-12-27T10:41+0500
2021-12-27T10:41+0500
2021-12-27T10:49+0500
спорт
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чемпионат
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ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik. Узбекистанец Алимардон Махмудов завоевал четыре золотые медали на межрегиональных соревнованиях "Юный бегун" по шорт-треку в Твери, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета. По данным НОК, в рамках состязаний 11-летний атлет стал лучшим сразу в четырех направлениях. Он обогнал соперников на дистанциях 222, 333, 500 и 2000 метров.Известно, что юный спортсмен тренируется в России на постоянной основе. В октябре этого года Махмудов завоевал три золотые медали на международном турнире по конькобежному спорту среди детей в Москве, а в ноябре выиграл два "золота" на соревнованиях по шорт-треку в Ярославле.
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тверская область, узбекистанец, чемпионат
Алимардон Махмудов завоевал четыре "золота" в Твери
10:41 27.12.2021 (обновлено: 10:49 27.12.2021)
По данным НОК, в рамках состязаний 11-летний атлет из Узбекистана стал лучшим сразу в четырех направлениях по шорт-треку.
ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik.
Узбекистанец Алимардон Махмудов завоевал четыре золотые медали на межрегиональных соревнованиях "Юный бегун" по шорт-треку в Твери, сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета.
По данным НОК, в рамках состязаний 11-летний атлет стал лучшим сразу в четырех направлениях. Он обогнал соперников на дистанциях 222, 333, 500 и 2000 метров.
Известно, что юный спортсмен тренируется в России на постоянной основе.
В октябре этого года Махмудов завоевал
три золотые медали на международном турнире по конькобежному спорту среди детей в Москве, а в ноябре выиграл
два "золота" на соревнованиях по шорт-треку в Ярославле.