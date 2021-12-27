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Алимардон Махмудов завоевал четыре "золота" в Твери
Алимардон Махмудов завоевал четыре "золота" в Твери
Известно, что юный спортсмен тренируется в России на постоянной основе.
2021-12-27T10:41+0500
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спорт
тверская область
узбекистанец
чемпионат
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ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik. Узбекистанец Алимардон Махмудов завоевал четыре золотые медали на межрегиональных соревнованиях "Юный бегун" по шорт-треку в Твери, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета. По данным НОК, в рамках состязаний 11-летний атлет стал лучшим сразу в четырех направлениях. Он обогнал соперников на дистанциях 222, 333, 500 и 2000 метров.Известно, что юный спортсмен тренируется в России на постоянной основе. В октябре этого года Махмудов завоевал три золотые медали на международном турнире по конькобежному спорту среди детей в Москве, а в ноябре выиграл два "золота" на соревнованиях по шорт-треку в Ярославле.
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Алимардон Махмудов завоевал четыре "золота" в Твери

10:41 27.12.2021 (обновлено: 10:49 27.12.2021)
© Пресс-служба НОК УзбекистанаАлимардон Махмудов
Алимардон Махмудов - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2021
© Пресс-служба НОК Узбекистана
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По данным НОК, в рамках состязаний 11-летний атлет из Узбекистана стал лучшим сразу в четырех направлениях по шорт-треку.
ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik. Узбекистанец Алимардон Махмудов завоевал четыре золотые медали на межрегиональных соревнованиях "Юный бегун" по шорт-треку в Твери, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
По данным НОК, в рамках состязаний 11-летний атлет стал лучшим сразу в четырех направлениях. Он обогнал соперников на дистанциях 222, 333, 500 и 2000 метров.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаАлимардон Махмудов
Алимардон Махмудов - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2021
Алимардон Махмудов
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Известно, что юный спортсмен тренируется в России на постоянной основе.
В октябре этого года Махмудов завоевал три золотые медали на международном турнире по конькобежному спорту среди детей в Москве, а в ноябре выиграл два "золота" на соревнованиях по шорт-треку в Ярославле.
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