https://uz.sputniknews.ru/20211227/alimardon-maxmudov-zavoeval-chetyre-zolota-v-tveri-21957809.html

Алимардон Махмудов завоевал четыре "золота" в Твери

Алимардон Махмудов завоевал четыре "золота" в Твери

Известно, что юный спортсмен тренируется в России на постоянной основе.

2021-12-27T10:41+0500

2021-12-27T10:41+0500

2021-12-27T10:49+0500

спорт

тверская область

узбекистанец

чемпионат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/1b/21957742_0:97:960:637_1920x0_80_0_0_f7650fb683b96cf82583df1ea21b057f.jpg

ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik. Узбекистанец Алимардон Махмудов завоевал четыре золотые медали на межрегиональных соревнованиях "Юный бегун" по шорт-треку в Твери, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета. По данным НОК, в рамках состязаний 11-летний атлет стал лучшим сразу в четырех направлениях. Он обогнал соперников на дистанциях 222, 333, 500 и 2000 метров.Известно, что юный спортсмен тренируется в России на постоянной основе. В октябре этого года Махмудов завоевал три золотые медали на международном турнире по конькобежному спорту среди детей в Москве, а в ноябре выиграл два "золота" на соревнованиях по шорт-треку в Ярославле.

тверская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

тверская область, узбекистанец, чемпионат