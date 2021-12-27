https://uz.sputniknews.ru/20211227/chto-podaryat-detyam-v-uzbekistane-na-novyy-god-spisok-21971620.html

Что подарят детям в Узбекистане на Новый год: список

Что подарят детям в Узбекистане на Новый год: список

В этом году подготовили два вида подарков. Один предназначен для детей до 12 лет, другой получат подростки старше 12 и до 18 лет.

2021-12-27T19:26+0500

2021-12-27T19:26+0500

2021-12-27T19:26+0500

общество

президент узбекистана

новогодняя елка

новый год

подарок

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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В этом году президентские подарки подготовлены более чем для 9 тысяч детей со всех регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства народного образования.Новогодние презенты вручат 29-30 декабря во время традиционных Президентских ёлок. Среди адресатов — дети, которые остались без попечения родителей, воспитанники домов "Мехрибонлик" (пер. с узб. — Милосердие), а также тем, чьи родители погибли, защищая Родину.В этом году подготовили два вида подарков. Один предназначен для детей до 12 лет, другой получат подростки старше 12 и до 18 лет.Те, что помладше получат на новогоднем празднике рюкзак, термос, детскую энциклопедию, цветные карандаши, альбом для рисования и 16 видов сладостей. Подросткам же подарят на Новый год рюкзак, термос и планшет.

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2021

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президент узбекистана, новогодняя елка, новый год, подарок