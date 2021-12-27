Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211227/chto-podaryat-detyam-v-uzbekistane-na-novyy-god-spisok-21971620.html
Что подарят детям в Узбекистане на Новый год: список
Что подарят детям в Узбекистане на Новый год: список
В этом году подготовили два вида подарков. Один предназначен для детей до 12 лет, другой получат подростки старше 12 и до 18 лет.
2021-12-27T19:26+0500
2021-12-27T19:26+0500
общество
президент узбекистана
новогодняя елка
новый год
подарок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/1b/21970292_0:36:760:464_1920x0_80_0_0_e0421a2164b43e9d0d731a9283aa71d0.jpg
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В этом году президентские подарки подготовлены более чем для 9 тысяч детей со всех регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства народного образования.Новогодние презенты вручат 29-30 декабря во время традиционных Президентских ёлок. Среди адресатов — дети, которые остались без попечения родителей, воспитанники домов "Мехрибонлик" (пер. с узб. — Милосердие), а также тем, чьи родители погибли, защищая Родину.В этом году подготовили два вида подарков. Один предназначен для детей до 12 лет, другой получат подростки старше 12 и до 18 лет.Те, что помладше получат на новогоднем празднике рюкзак, термос, детскую энциклопедию, цветные карандаши, альбом для рисования и 16 видов сладостей. Подросткам же подарят на Новый год рюкзак, термос и планшет.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/1b/21970292_47:0:714:500_1920x0_80_0_0_bf865f1f81eb195f781744fee0caa16f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
президент узбекистана, новогодняя елка, новый год, подарок

Что подарят детям в Узбекистане на Новый год: список

19:26 27.12.2021
© Фото: Министерство народного образования УзбекистанаБолее 9 тыс. детей получат новогодние подарки от президента
Более 9 тыс. детей получат новогодние подарки от президента - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2021
© Фото: Министерство народного образования Узбекистана
Подписаться на
В этом году подготовили два вида подарков. Один предназначен для детей до 12 лет, другой получат подростки старше 12 и до 18 лет.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В этом году президентские подарки подготовлены более чем для 9 тысяч детей со всех регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства народного образования.
© Фото: Министерство народного образования УзбекистанаБолее 9 тыс. детей получат новогодние подарки от президента
Более 9 тыс. детей получат новогодние подарки от президента - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2021
Более 9 тыс. детей получат новогодние подарки от президента
© Фото: Министерство народного образования Узбекистана
Новогодние презенты вручат 29-30 декабря во время традиционных Президентских ёлок. Среди адресатов — дети, которые остались без попечения родителей, воспитанники домов "Мехрибонлик" (пер. с узб. — Милосердие), а также тем, чьи родители погибли, защищая Родину.
В этом году подготовили два вида подарков. Один предназначен для детей до 12 лет, другой получат подростки старше 12 и до 18 лет.
© Фото: Министерство народного образования УзбекистанаБолее 9 тыс. детей получат новогодние подарки от президента
Более 9 тыс. детей получат новогодние подарки от президента - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2021
Более 9 тыс. детей получат новогодние подарки от президента
© Фото: Министерство народного образования Узбекистана
Те, что помладше получат на новогоднем празднике рюкзак, термос, детскую энциклопедию, цветные карандаши, альбом для рисования и 16 видов сладостей. Подросткам же подарят на Новый год рюкзак, термос и планшет.
© Фото: Министерство народного образования УзбекистанаБолее 9 тыс. детей получат новогодние подарки от президента
Более 9 тыс. детей получат новогодние подарки от президента - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2021
Более 9 тыс. детей получат новогодние подарки от президента
© Фото: Министерство народного образования Узбекистана
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:26Что подарят детям в Узбекистане на Новый год: список
19:10Матвиенко раскрыла план визитов в страны Центральной Азии на 2022 год
18:30АЭС в Узбекистане окупится при любой стоимости – посол России
18:06Обнародованы снимки новых купюр номиналом 50 и 100 тысяч сумов — фото
17:44Мирзиёев и Путин проведут еще одну встречу до конца года
17:28ЦЭИР опубликовал статистику продаж автомобилей в Узбекистане
17:22Алламжонов предложил ужесточить наказание за пьяное вождение
17:21Как Узбекистан и другие республики жили в СССР – инфографика
16:37Дрифт "по-черному": в Ташкенте водителю Gentra выписали протокол — видео
16:00Узбекистанцев наградили за первое место на ЧМ по дзюдо среди военнослужащих
14:46Как вести себя, если дома пахнет газом: инструкция от "Худудгазтаъминот"
14:19В Оше при пожаре погибли женщины и дети
14:17Как изменилось сотрудничество Узбекистана и СНГ за 20 лет
14:14Врачи Узбекистана интересуются российским препаратом от COVID-19
13:48Украина меняет концепцию: она победит Россию в неожиданной сфере
13:48В Казахстане мужчину атаковал волк: чем все закончилось
13:08Новогоднее автошоу: в Красноярске собрали елку из 465 машин — видео
13:02Руденко: производство "Спутника V" в Узбекистане — победа отечественной науки
12:49Стало известно, сколько иномарок ввезли в Узбекистан с начала года
12:15В Бухарской области водитель насмерть сбил сотрудника Нацгвардии