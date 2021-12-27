Общество
Что подарят детям в Узбекистане на Новый год: список
© Фото: Министерство народного образования УзбекистанаБолее 9 тыс. детей получат новогодние подарки от президента
© Фото: Министерство народного образования Узбекистана
В этом году подготовили два вида подарков. Один предназначен для детей до 12 лет, другой получат подростки старше 12 и до 18 лет.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В этом году президентские подарки подготовлены более чем для 9 тысяч детей со всех регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства народного образования.
© Фото: Министерство народного образования УзбекистанаБолее 9 тыс. детей получат новогодние подарки от президента
Более 9 тыс. детей получат новогодние подарки от президента
© Фото: Министерство народного образования Узбекистана
Новогодние презенты вручат 29-30 декабря во время традиционных Президентских ёлок. Среди адресатов — дети, которые остались без попечения родителей, воспитанники домов "Мехрибонлик" (пер. с узб. — Милосердие), а также тем, чьи родители погибли, защищая Родину.
В этом году подготовили два вида подарков. Один предназначен для детей до 12 лет, другой получат подростки старше 12 и до 18 лет.
© Фото: Министерство народного образования УзбекистанаБолее 9 тыс. детей получат новогодние подарки от президента
Более 9 тыс. детей получат новогодние подарки от президента
© Фото: Министерство народного образования Узбекистана
Те, что помладше получат на новогоднем празднике рюкзак, термос, детскую энциклопедию, цветные карандаши, альбом для рисования и 16 видов сладостей. Подросткам же подарят на Новый год рюкзак, термос и планшет.
© Фото: Министерство народного образования УзбекистанаБолее 9 тыс. детей получат новогодние подарки от президента
Более 9 тыс. детей получат новогодние подарки от президента
© Фото: Министерство народного образования Узбекистана