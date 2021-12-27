https://uz.sputniknews.ru/20211227/mastera-na-vse-ruki-neojidannyy-proekt-ot-guvd-tashkenta---video-21965195.html

Мастера на все руки: неожиданный проект от ГУВД Ташкента - видео

Мастера на все руки: неожиданный проект от ГУВД Ташкента - видео

Органы правопорядка столицы запускают в социальных сетях серию "непрофильных" мастер-классов.

2021-12-27T20:00+0500

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это интересно

мастер-класс

гувд ташкента

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ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik. Управление внутренних дел Ташкента объявило о запуске нового проекта – серии мастер-классов от сотрудников.В рамках проекта "Готовим вместе" правоохранители проведут кулинарные видео-уроки.Первый выпуск кулинарного шоу выйдет 28 декабря в 12.00 на страницах Управления в социальных сетях.Читайте также: Грабителя поймали, когда он оспаривал дорожный штраф

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мастер-класс, гувд ташкента