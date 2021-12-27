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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Мастера на все руки: неожиданный проект от ГУВД Ташкента - видео
Мастера на все руки: неожиданный проект от ГУВД Ташкента - видео
Органы правопорядка столицы запускают в социальных сетях серию "непрофильных" мастер-классов.
2021-12-27T20:00+0500
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это интересно
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гувд ташкента
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ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik. Управление внутренних дел Ташкента объявило о запуске нового проекта – серии мастер-классов от сотрудников.В рамках проекта "Готовим вместе" правоохранители проведут кулинарные видео-уроки.Первый выпуск кулинарного шоу выйдет 28 декабря в 12.00 на страницах Управления в социальных сетях.Читайте также: Грабителя поймали, когда он оспаривал дорожный штраф
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мастер-класс, гувд ташкента

Мастера на все руки: неожиданный проект от ГУВД Ташкента - видео

20:00 27.12.2021
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкСъемки телепередачи
Съемки телепередачи - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2021
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Органы правопорядка столицы запускают в социальных сетях серию "непрофильных" мастер-классов.
ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik. Управление внутренних дел Ташкента объявило о запуске нового проекта – серии мастер-классов от сотрудников.
В рамках проекта "Готовим вместе" правоохранители проведут кулинарные видео-уроки.
"Сотрудники органов внутренних дел приготовят вместе с вами самые популярные и вкусные блюда", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы столичного ГУВД.
Первый выпуск кулинарного шоу выйдет 28 декабря в 12.00 на страницах Управления в социальных сетях.
Читайте также: Грабителя поймали, когда он оспаривал дорожный штраф
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