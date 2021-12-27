https://uz.sputniknews.ru/20211227/mastera-na-vse-ruki-neojidannyy-proekt-ot-guvd-tashkenta---video-21965195.html
Мастера на все руки: неожиданный проект от ГУВД Ташкента - видео
Мастера на все руки: неожиданный проект от ГУВД Ташкента - видео
Органы правопорядка столицы запускают в социальных сетях серию "непрофильных" мастер-классов.
2021-12-27T20:00+0500
2021-12-27T20:00+0500
2021-12-27T20:00+0500
это интересно
мастер-класс
гувд ташкента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/235/61/2356159_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_9fcbe13277522e58b0419f521d27ff04.jpg
ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik. Управление внутренних дел Ташкента объявило о запуске нового проекта – серии мастер-классов от сотрудников.В рамках проекта "Готовим вместе" правоохранители проведут кулинарные видео-уроки.Первый выпуск кулинарного шоу выйдет 28 декабря в 12.00 на страницах Управления в социальных сетях.Читайте также: Грабителя поймали, когда он оспаривал дорожный штраф
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/235/61/2356159_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_26f8f1120683f4421db204eda5d848b0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мастер-класс, гувд ташкента
Мастера на все руки: неожиданный проект от ГУВД Ташкента - видео
Органы правопорядка столицы запускают в социальных сетях серию "непрофильных" мастер-классов.
ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik. Управление внутренних дел Ташкента объявило о запуске нового проекта – серии мастер-классов от сотрудников.
В рамках проекта "Готовим вместе" правоохранители проведут кулинарные видео-уроки.
"Сотрудники органов внутренних дел приготовят вместе с вами самые популярные и вкусные блюда", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы столичного ГУВД.
Первый выпуск кулинарного шоу выйдет 28 декабря в 12.00 на страницах Управления в социальных сетях.