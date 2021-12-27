https://uz.sputniknews.ru/20211227/mixail-myskin-rasskazal-chto-budet-s-inflyatsiey-v-uzbekistane--video-21970731.html
Михаил Мыскин рассказал, что будет с инфляцией в Узбекистане – видео
Михаил Мыскин рассказал, что будет с инфляцией в Узбекистане – видео
Как проекты, начатые Узбекистаном в 2020-2021 годах, повлияют на экономику республики в ближайшем будущем? Свой прогноз в интервью Sputnik Узбекистан озвучил представитель Исполкома СНГ, экономист Михаил Мыскин.
2021-12-27T21:30+0500
2021-12-27T21:30+0500
2021-12-27T21:30+0500
видео
мультимедиа
узбекистан
экономика
инфляция
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Узбекистан активно восстанавливается после коронакризиса, несмотря на то, что борьба с пандемией еще далека от завершения. Среди стран-участниц СНГ республика показывает самые высокие темпы роста ВВП взаимной и внешней торговли.Об этом в интервью Sputnik Узбекистан рассказал директор департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Михаил Мыскин.По мнению эксперта, Узбекистан смог столь оперативно справиться с влиянием пандемии на деловую активность во многом благодаря проектам, которые республика начала еще несколько лет назад."В 2020 году Узбекистан впервые председательствовал в СНГ. Это расширило рамки взаимодействия республики со странами Содружества", — говорит Михаил Мыскин и добавляет: Узбекистану выпал самый непростой год за историю СНГ, период, когда началась пандемия.И тем не менее, Узбекистан смог провести более ста мероприятий, решить больше тысячи вопросов и принять порядка 70 межгосударственных документов, подчеркивает Мыскин."Год был сложным, но интересным в плане развития отношений, — считает эксперт. – Страна идет в направлении развития сельского хозяйства, промышленного производства, торговли, в том числе со странами СНГ, и это будет говорить о том, что показатели (экономические – Sputnik) должны расти".За последние пять лет экспорт Узбекистана вырос на 25%. Темп роста промышленного производства ежегодно составляет 6-14%, стабильно увеличивается и производство сельскохозяйственной продукции, перечисляет Михаил Мыскин."Все это характеризует правильную, эффективную экономическую политику Узбекистана", — приходит к выводу эксперт.Учитывая, что экономика республики восстанавливается, департамент экономического сотрудничества Исполкома СНГ считает, что уровень инфляции в Узбекистане не будет в 2022 году превышать уровень прошлых лет.На данный момент Узбекистан работает над созданием соглашения о сфере услуг в рамках СНГ. Как новый документ повлияет на создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций в республику? На эти вопросы Михаил Мыскин подробно отвечает в интервью, полную версию которого смотрите на YouTube-канале Sputnik Узбекистан >>
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Данара Курманова
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MIA „Rosiya Segodnya“
Данара Курманова
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg
мультимедиа , узбекистан, экономика, инфляция
Михаил Мыскин рассказал, что будет с инфляцией в Узбекистане – видео
Как проекты, начатые Узбекистаном в 2020-2021 годах, повлияют на экономику республики в ближайшем будущем? Свой прогноз в интервью Sputnik Узбекистан озвучил представитель Исполкома СНГ, экономист Михаил Мыскин.
Узбекистан активно восстанавливается после коронакризиса, несмотря на то, что борьба с пандемией еще далека от завершения. Среди стран-участниц СНГ республика показывает самые высокие темпы роста ВВП взаимной и внешней торговли.
Об этом в интервью Sputnik Узбекистан
рассказал директор департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Михаил Мыскин.
Темп роста ВВП Узбекистана до 2015 года достигал порядка 7-9%. В 2020 году темп роста ВВП составил 1,6% — это влияние пандемии. Но уже за девять месяцев 2021 года темп роста достиг почти 7%. То есть вы представляете, насколько быстро и качественно страна преодолела ситуацию.
Михаил Мыскин
Директор департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ
По мнению эксперта, Узбекистан смог столь оперативно справиться с влиянием пандемии на деловую активность во многом благодаря проектам, которые республика начала еще несколько лет назад.
"В 2020 году Узбекистан впервые председательствовал в СНГ. Это расширило рамки взаимодействия республики со странами Содружества", — говорит Михаил Мыскин и добавляет: Узбекистану выпал самый непростой год за историю СНГ, период, когда началась пандемия.
И тем не менее, Узбекистан смог провести более ста мероприятий, решить больше тысячи вопросов и принять порядка 70 межгосударственных документов, подчеркивает Мыскин.
"Год был сложным, но интересным в плане развития отношений, — считает эксперт. – Страна идет в направлении развития сельского хозяйства, промышленного производства, торговли, в том числе со странами СНГ, и это будет говорить о том, что показатели (экономические – Sputnik) должны расти".
За последние пять лет экспорт Узбекистана вырос на 25%. Темп роста промышленного производства ежегодно составляет 6-14%, стабильно увеличивается и производство сельскохозяйственной продукции, перечисляет Михаил Мыскин.
"Все это характеризует правильную, эффективную экономическую политику Узбекистана", — приходит к выводу эксперт.
Учитывая, что экономика республики восстанавливается, департамент экономического сотрудничества Исполкома СНГ считает, что уровень инфляции в Узбекистане не будет в 2022 году превышать уровень прошлых лет.
На данный момент Узбекистан работает над созданием соглашения о сфере услуг в рамках СНГ. Как новый документ повлияет на создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций в республику?
На эти вопросы Михаил Мыскин подробно отвечает в интервью, полную версию которого смотрите на YouTube-канале Sputnik Узбекистан >>