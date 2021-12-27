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Паризода станцевала в снегу под новогодний хит — видео
Паризода станцевала в снегу под новогодний хит — видео
Во время съемки, правда, произошел казус. Что именно случилось, смотрите в видео.
2021-12-27T20:30+0500
2021-12-27T20:30+0500
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снег
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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Узбекские звезды вовсю готовятся к предстоящим праздникам. Новогодним настроением поделилась в том числе танцовщица Паризода.В своем Instagram девушка выложила видео, на котором танцует хип-хоп во дворе на фоне падающего снега."Танец в черном" звезда исполнила под новогодний клубный хит DJ Snake — Bird Machine (Jingle Bells Edition).Ближе к концу видео Паризода поскользнулась и упала. Девушка не стала вырезать этот момент. Таким образом она хотела показать, что это тоже часть жизни танцовщицы.Поклонники поддержали любимицу, оценили ее пластичность и чувство юмора.Ранее Паризода получила почетную награду от правоохранительных органов. Сотрудники органов внутренних дел отметили особый вклад звезды в развитие молодежи.Читайте также:Танцовщица Паризода рассказала, почему дала пощечину дочери &gt;&gt;Муниса Ризаева получила звание самой трендовой звезды Узбекистана — видео &gt;&gt;
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снег

Паризода станцевала в снегу под новогодний хит — видео

20:30 27.12.2021
© Instagram / parizodadancerПаризода
Паризода - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2021
© Instagram / parizodadancer
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Во время съемки, правда, произошел казус. Девушка не стала вырезать этот момент.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Узбекские звезды вовсю готовятся к предстоящим праздникам. Новогодним настроением поделилась в том числе танцовщица Паризода.
В своем Instagram девушка выложила видео, на котором танцует хип-хоп во дворе на фоне падающего снега.
"Смотрите до конца", — интригующе подписала ролик Паризода.
"Танец в черном" звезда исполнила под новогодний клубный хит DJ Snake — Bird Machine (Jingle Bells Edition).
Ближе к концу видео Паризода поскользнулась и упала. Девушка не стала вырезать этот момент. Таким образом она хотела показать, что это тоже часть жизни танцовщицы.
Поклонники поддержали любимицу, оценили ее пластичность и чувство юмора.
Ранее Паризода получила почетную награду от правоохранительных органов. Сотрудники органов внутренних дел отметили особый вклад звезды в развитие молодежи.
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