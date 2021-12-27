https://uz.sputniknews.ru/20211227/uzbekistan-v-preddverii-novogo-goda-nakroyut-morozy-do--15-21955238.html

Узбекистан в преддверии Нового года накроют морозы до -15

Узбекистан в преддверии Нового года накроют морозы до -15

Синоптики предупредили: на этой неделе республику накроют туман и заморозки до -15. Подробности — в обзоре.

2021-12-27T08:59+0500

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общество

новый год

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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В Узгидромете рассказали, каким будет конец декабря. Синоптики предупредили: в республику придут туман, снег и морозы. В Каракалпакстане и Хорезмской области ночью столбики термометров опустятся до -12 градусов. Днем температура поднимется до +7.В Бухарской и Навоийской областях ночью похолодает до -10. В дневное время столбики термометров поднимутся максимум до +8. К четвергу потеплеет вовсе до +10. В понедельник в этих регионах выпадет небольшой снег. В Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях на неделе будет теплее всего — от 0 до +11. Ночью столбики термометров опустятся до -7. В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ночью похолодает до -5. Днем температура будет варьироваться от 0 до +5. В понедельник ожидается снегопад.В горных районах Узбекистана температура ночью опустится до -15. Днем потеплеет максимум до +5. В понедельник выпадет снег. Ранее синоптики призвали граждан быть осторожнее на перевале Камчик: в зимнее время он представляет опасность из-за угрозы схода лавин.Читайте также:Опасная трасса: на перевале Камчик ожидаются снегопад и густой туман >>Как быстро и красиво собрать ёлку к Новому году: советы от дизайнера >>

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