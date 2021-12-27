https://uz.sputniknews.ru/20211227/uzbekistan-v-preddverii-novogo-goda-nakroyut-morozy-do--15-21955238.html
Узбекистан в преддверии Нового года накроют морозы до -15
Узбекистан в преддверии Нового года накроют морозы до -15
Синоптики предупредили: на этой неделе республику накроют туман и заморозки до -15. Подробности — в обзоре.
2021-12-27T08:59+0500
2021-12-27T08:59+0500
2021-12-27T09:04+0500
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новый год
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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В Узгидромете рассказали, каким будет конец декабря. Синоптики предупредили: в республику придут туман, снег и морозы. В Каракалпакстане и Хорезмской области ночью столбики термометров опустятся до -12 градусов. Днем температура поднимется до +7.В Бухарской и Навоийской областях ночью похолодает до -10. В дневное время столбики термометров поднимутся максимум до +8. К четвергу потеплеет вовсе до +10. В понедельник в этих регионах выпадет небольшой снег. В Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях на неделе будет теплее всего — от 0 до +11. Ночью столбики термометров опустятся до -7. В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ночью похолодает до -5. Днем температура будет варьироваться от 0 до +5. В понедельник ожидается снегопад.В горных районах Узбекистана температура ночью опустится до -15. Днем потеплеет максимум до +5. В понедельник выпадет снег. Ранее синоптики призвали граждан быть осторожнее на перевале Камчик: в зимнее время он представляет опасность из-за угрозы схода лавин.Читайте также:Опасная трасса: на перевале Камчик ожидаются снегопад и густой туман >>Как быстро и красиво собрать ёлку к Новому году: советы от дизайнера >>
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Узбекистан в преддверии Нового года накроют морозы до -15
08:59 27.12.2021 (обновлено: 09:04 27.12.2021)
Синоптики предупредили: на страну надвигаются туман и морозы. Подробности — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В Узгидромете рассказали, каким будет конец декабря. Синоптики предупредили: в республику придут туман, снег и морозы.
В Каракалпакстане и Хорезмской области ночью столбики термометров опустятся до -12 градусов. Днем температура поднимется до +7.
В Бухарской и Навоийской областях ночью похолодает до -10. В дневное время столбики термометров поднимутся максимум до +8. К четвергу потеплеет вовсе до +10.
В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях синоптики предсказывают ночью от -8 до +3. Днем воздух прогреется незначительно: максимум до +7. Впрочем, в четверг станет чуть теплее: до +10.
В понедельник в этих регионах выпадет небольшой снег.
В Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях на неделе будет теплее всего — от 0 до +11. Ночью столбики термометров опустятся до -7.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ночью похолодает до -5. Днем температура будет варьироваться от 0 до +5. В понедельник ожидается снегопад.
В горных районах Узбекистана температура ночью опустится
до -15. Днем потеплеет максимум до +5. В понедельник выпадет снег.
Ранее синоптики призвали граждан быть осторожнее на перевале Камчик: в зимнее время он представляет опасность из-за угрозы схода лавин.