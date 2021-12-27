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Происшествия
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В Бухарской области водитель насмерть сбил сотрудника Нацгвардии
В Бухарской области водитель насмерть сбил сотрудника Нацгвардии
Инцидент произошел 20 декабря в 5.15 утра во время патрулирования правоохранителем территории Газлийского нефтегазодобывающего управления.
2021-12-27T12:15+0500
2021-12-27T12:21+0500
происшествия
водитель
гибель
национальная гвардия узбекистана
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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В Бухарской области водитель сбил насмерть сотрудника Национальной гвардии и скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба МВД.Инцидент произошел 20 декабря в 5.15 утра во время патрулирования правоохранителем территории Газлийского нефтегазодобывающего управления. Сотрудник Нацгвардии и его напарник увидели, как по запрещенной для проезда территории движется автомобиль УАЗ. Они подали сигнал, чтобы водитель остановился. Однако владелец машины продолжил движение и на большой скорости сбил одного из офицеров. В Ташкенте водитель сбил сотрудника ДПС &gt;&gt;Автомобилист скрылся с места происшествия. Сотрудник Нацгвардии скончался от полученных тяжелых травм.Злоумышленника задержали по горячим следам. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Отметим, что нарушителю грозит от 15 до 25 лет тюрьмы, либо он может навсегда лишиться свободы.Читайте также:В Узбекистане сотрудник ДПС сбил велосипедиста? Ответ ГУБДД МВД &gt;&gt;Скончался сотрудник ДПС, которого сбил водитель в Ташкенте &gt;&gt;
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водитель, гибель, национальная гвардия узбекистана

В Бухарской области водитель насмерть сбил сотрудника Нацгвардии

12:15 27.12.2021 (обновлено: 12:21 27.12.2021)
© Fotolia / Jan H. AndersenМертвый человек на асфальте
Мертвый человек на асфальте - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2021
© Fotolia / Jan H. Andersen
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Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Отметим, что злоумышленнику грозит от 15 до 25 лет тюрьмы, либо он может навсегда лишиться свободы.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В Бухарской области водитель сбил насмерть сотрудника Национальной гвардии и скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба МВД.
Инцидент произошел 20 декабря в 5.15 утра во время патрулирования правоохранителем территории Газлийского нефтегазодобывающего управления. Сотрудник Нацгвардии и его напарник увидели, как по запрещенной для проезда территории движется автомобиль УАЗ. Они подали сигнал, чтобы водитель остановился. Однако владелец машины продолжил движение и на большой скорости сбил одного из офицеров.
В Ташкенте водитель сбил сотрудника ДПС >>
Автомобилист скрылся с места происшествия. Сотрудник Нацгвардии скончался от полученных тяжелых травм.
Злоумышленника задержали по горячим следам. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Отметим, что нарушителю грозит от 15 до 25 лет тюрьмы, либо он может навсегда лишиться свободы.
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