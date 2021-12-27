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В Казахстане мужчину атаковал волк: чем все закончилось
В Казахстане мужчину атаковал волк: чем все закончилось
Отмечается, что хищник забежал во двор частного дома, расположенного в Костанайской области Казахстана. Он неожиданно напал, когда человек вышел на улицу.
2021-12-27T13:48+0500
2021-12-27T13:50+0500
в мире
казахстан
трагедия
гибель
волк
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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В Костанайской области Казахстана волк напал на человека. По данным регионального портала qostanai.media, инцидент произошел в поселке Карамайша. Отмечается, что зверь забежал во двор частного дома. Хищник укусил вышедшего на улицу 40-летнего мужчину. На помощь пострадавшему выбежал сосед. Он набросился на волка с топором и убил его. Стая волков загрызла двух женщин в горном районе Таджикистана &gt;&gt;Мужчина был доставлен в больницу, а тело животного отвезли на экспертизу для исследования. Ранее в казахстанском Усть-Каменогорске неизвестный зверь загрыз шестилетнюю девочку. Растерзанное тело обнаружила во дворе мать малышки. Под подозрение правоохранителей попали домашние собаки, соседские бойцовские алабаи, а также местные бездомные псы. Не исключалась версия, что на ребенка мог напасть и волк.Читайте также:Женщина зарезала волка ножом на Иссык-Куле, защищая мужа &gt;&gt;Волки загрызли двухлетнего малыша в Таджикистане &gt;&gt;
казахстан
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казахстан, трагедия, гибель, волк

В Казахстане мужчину атаковал волк: чем все закончилось

13:48 27.12.2021 (обновлено: 13:50 27.12.2021)
CC0 / Pixabay / Christel SAGNIEZВолк
Волк - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2021
CC0 / Pixabay / Christel SAGNIEZ
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Отмечается, что хищник забежал во двор частного дома. Он неожиданно напал, когда человек вышел на улицу.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В Костанайской области Казахстана волк напал на человека. По данным регионального портала qostanai.media, инцидент произошел в поселке Карамайша.
Отмечается, что зверь забежал во двор частного дома. Хищник укусил вышедшего на улицу 40-летнего мужчину. На помощь пострадавшему выбежал сосед. Он набросился на волка с топором и убил его.
Стая волков загрызла двух женщин в горном районе Таджикистана >>
Мужчина был доставлен в больницу, а тело животного отвезли на экспертизу для исследования.
Ранее в казахстанском Усть-Каменогорске неизвестный зверь загрыз шестилетнюю девочку. Растерзанное тело обнаружила во дворе мать малышки. Под подозрение правоохранителей попали домашние собаки, соседские бойцовские алабаи, а также местные бездомные псы. Не исключалась версия, что на ребенка мог напасть и волк.
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