https://uz.sputniknews.ru/20211227/v-kazaxstane-mujchinu-atakoval-volk-chem-vse-zakonchilos-21963666.html

В Казахстане мужчину атаковал волк: чем все закончилось

В Казахстане мужчину атаковал волк: чем все закончилось

Отмечается, что хищник забежал во двор частного дома, расположенного в Костанайской области Казахстана. Он неожиданно напал, когда человек вышел на улицу.

2021-12-27T13:48+0500

2021-12-27T13:48+0500

2021-12-27T13:50+0500

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казахстан

трагедия

гибель

волк

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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В Костанайской области Казахстана волк напал на человека. По данным регионального портала qostanai.media, инцидент произошел в поселке Карамайша. Отмечается, что зверь забежал во двор частного дома. Хищник укусил вышедшего на улицу 40-летнего мужчину. На помощь пострадавшему выбежал сосед. Он набросился на волка с топором и убил его. Стая волков загрызла двух женщин в горном районе Таджикистана >>Мужчина был доставлен в больницу, а тело животного отвезли на экспертизу для исследования. Ранее в казахстанском Усть-Каменогорске неизвестный зверь загрыз шестилетнюю девочку. Растерзанное тело обнаружила во дворе мать малышки. Под подозрение правоохранителей попали домашние собаки, соседские бойцовские алабаи, а также местные бездомные псы. Не исключалась версия, что на ребенка мог напасть и волк.Читайте также:Женщина зарезала волка ножом на Иссык-Куле, защищая мужа >>Волки загрызли двухлетнего малыша в Таджикистане >>

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казахстан, трагедия, гибель, волк