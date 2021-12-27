https://uz.sputniknews.ru/20211227/v-uzbekistane-otkroyutsya-filialy-esche-trex-rossiyskix-vuzov-21973182.html
В Узбекистане откроются филиалы еще трех российских вузов
В Узбекистане откроются филиалы еще трех российских вузов
Глава дипломатического представительства объяснил, почему, на его взгляд, так возрастает интерес узбекистанцев к российскому высшему образованию.
2021-12-27T22:15+0500
2021-12-27T22:15+0500
2021-12-27T22:16+0500
общество
ташкент
высшее образование
олег мальгинов
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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В следующем году в Узбекистане откроют филиалы еще трех российских вузов. Об этом сообщил посол России в республике Олег Мальгинов на ежегодной отчетной пресс-конференции в Ташкенте.Спрос на российское образование в Узбекистане продолжает расти. Неизменно высок интерес к изучению русского языка среди школьников и студентов. Все это становится фактором планомерного увеличения количества филиалов российских вузов в республике, считает глава дипломатического представительства.По словам дипломата, Россия всегда выступала за тесную, взаимовыгодную интеграцию с системой высшего образования Узбекистана. Для этого, по его мнению, есть все предпосылки, включая общую историю развития систем обучения и традиционные дружеские связи педагогов и ученых двух стран, а также политическую волю президентов.В настоящее время в республике действуют филиалы 15 российских вузов, среди которых: филиал МГУ им. М.В.Ломоносова, РЭУ им. Г.В.Плеханова, РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, РХТУ им.Д.И.Менделеева, РГПУ им.А.И.Герцена, ВГИКа, "МИСиС", "МИФИ", МГИМО и другие.Напомним, второй образовательный форум Узбекистана и России состоялся 16 ноября в преддверии первого государственного визита Шавката Мирзиёева в Москву после его переизбрания на пост президента. Масштабная встреча ректоров вузов двух государств призвана усилить интеграцию от дошкольного образования к высшей школе. Речь, в частности, о привычных форматах – проведении выставок, олимпиад и конкурсов для узбекских школьников.
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ташкент, высшее образование, олег мальгинов
В Узбекистане откроются филиалы еще трех российских вузов
22:15 27.12.2021 (обновлено: 22:16 27.12.2021)
Глава дипломатического представительства объяснил, почему, на его взгляд, так возрастает интерес узбекистанцев к российскому высшему образованию.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В следующем году в Узбекистане откроют филиалы еще трех российских вузов. Об этом сообщил посол России в республике Олег Мальгинов на ежегодной отчетной пресс-конференции в Ташкенте.
Спрос на российское образование в Узбекистане продолжает расти. Неизменно высок интерес к изучению русского языка среди школьников и студентов. Все это становится фактором планомерного увеличения количества филиалов российских вузов в республике, считает глава дипломатического представительства.
В дополнение к давно работающим в республике филиалам, в следующем году своих первых студентов примут здешние филиалы Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И.Пирогова, Государственного института русского языка им.А.С.Пушкина и джизакский филиал Казанского федерального университета.
Олег Мальгинов
Посол России в Узбекистане
По словам дипломата, Россия всегда выступала за тесную, взаимовыгодную интеграцию с системой высшего образования Узбекистана. Для этого, по его мнению, есть все предпосылки, включая общую историю развития систем обучения и традиционные дружеские связи педагогов и ученых двух стран, а также политическую волю президентов.
В настоящее время в республике действуют филиалы 15 российских вузов, среди которых: филиал МГУ им. М.В.Ломоносова, РЭУ им. Г.В.Плеханова, РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, РХТУ им.Д.И.Менделеева, РГПУ им.А.И.Герцена, ВГИКа, "МИСиС", "МИФИ", МГИМО и другие.
Напомним, второй образовательный форум Узбекистана и России состоялся
16 ноября в преддверии первого государственного визита Шавката Мирзиёева в Москву после его переизбрания на пост президента.
Масштабная встреча ректоров вузов двух государств призвана усилить интеграцию от дошкольного образования к высшей школе. Речь, в частности, о привычных форматах – проведении выставок, олимпиад и конкурсов для узбекских школьников.