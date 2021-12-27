https://uz.sputniknews.ru/20211227/v-uzbekistane-otkroyutsya-filialy-esche-trex-rossiyskix-vuzov-21973182.html

В Узбекистане откроются филиалы еще трех российских вузов

В Узбекистане откроются филиалы еще трех российских вузов

Глава дипломатического представительства объяснил, почему, на его взгляд, так возрастает интерес узбекистанцев к российскому высшему образованию.

2021-12-27T22:15+0500

2021-12-27T22:15+0500

2021-12-27T22:16+0500

общество

ташкент

высшее образование

олег мальгинов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/0f/15600725_0:202:2925:1847_1920x0_80_0_0_f1b703e493b07a8e7877f5e8fc3a0e0b.jpg

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В следующем году в Узбекистане откроют филиалы еще трех российских вузов. Об этом сообщил посол России в республике Олег Мальгинов на ежегодной отчетной пресс-конференции в Ташкенте.Спрос на российское образование в Узбекистане продолжает расти. Неизменно высок интерес к изучению русского языка среди школьников и студентов. Все это становится фактором планомерного увеличения количества филиалов российских вузов в республике, считает глава дипломатического представительства.По словам дипломата, Россия всегда выступала за тесную, взаимовыгодную интеграцию с системой высшего образования Узбекистана. Для этого, по его мнению, есть все предпосылки, включая общую историю развития систем обучения и традиционные дружеские связи педагогов и ученых двух стран, а также политическую волю президентов.В настоящее время в республике действуют филиалы 15 российских вузов, среди которых: филиал МГУ им. М.В.Ломоносова, РЭУ им. Г.В.Плеханова, РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, РХТУ им.Д.И.Менделеева, РГПУ им.А.И.Герцена, ВГИКа, "МИСиС", "МИФИ", МГИМО и другие.Напомним, второй образовательный форум Узбекистана и России состоялся 16 ноября в преддверии первого государственного визита Шавката Мирзиёева в Москву после его переизбрания на пост президента. Масштабная встреча ректоров вузов двух государств призвана усилить интеграцию от дошкольного образования к высшей школе. Речь, в частности, о привычных форматах – проведении выставок, олимпиад и конкурсов для узбекских школьников.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, высшее образование, олег мальгинов