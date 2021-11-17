https://uz.sputniknews.ru/20211117/uzbekistan-i-rossiya-obedinyat-svoi-sistemy-obrazovaniya-chto-vajno-znat-21395060.html

Узбекистан и Россия объединят свои системы образования: что важно знать

Узбекистан и Россия объединят свои системы образования: что важно знать

Ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий рассказал о том, какие изменения ожидаются в образовательных концепциях Узбекистана и России по итогам второго двустороннего форума.

2021-11-17T16:34+0500

2021-11-17T16:34+0500

2021-11-17T16:34+0500

общество

ректор

мгу

высшее образование

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Сейчас в Узбекистане действуют четырнадцать филиалов российских вузов, процесс открытия пятнадцатого – филиала Санкт-Петербургского государственного университета в Ташкенте, – находится в завершающей стадии. Об этом заявил Владимир Путин, приветствуя участников второго российско-узбекского образовательного форума. Текст обращения зачитал руководитель управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов.Значительно возросло и количество студентов из Узбекистана, обучающихся в России, – в этом учебном году оно превысило 43 тысячи.По словам, ректора МГУ им. Ломоносова Виктора Садовничего, развитию двустороннего сотрудничества в гуманитарной сфере, в том числе в образовании способствует личное внимание глав государств.Первый российско-узбекский образовательный форум состоялся в октябре 2018 года в Ташкенте в рамках государственного визита Владимира Путина в Узбекистан. Тогда его участниками стали ректоры более 200 вузов. По итогам дискуссий стороны подписали порядка 130 соглашений о сотрудничестве и реализации совместных образовательных программ и проектов между университетами двух стран.При этом, по словам Виктора Садовничего, к этой совместной работе присоединяется все больше и больше университетов.В мае 2019 года стороны приняли соглашение о взаимном признании образования и квалификации, ученых степеней Узбекистана и России.Регулярно проводятся Межрегиональные конференции ректоров вузов России и Узбекистана: в апреле 2019 года подобная состоялась в Астрахани, в мае 2020 года - онлайн и в мае 2021 года - в Бухаре.Специалисты из Узбекистана обучаются по программам двойных дипломов по приоритетным техническим, естественно-научным и гуманитарным направлениям. При этом количество вузов, включенных в программу, продолжает увеличиваться. В частности, в рамках нынешнего форума совместно с председателем Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам Узбекистана Бобиром Исламовым подписано соглашение о реализации совместной программы бакалавриата с выдачей двух дипломов – МГУ и Геологического университета Узбекистана.В 2018 году МГУ открыл на базе Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека научно-образовательный Центр "Ломоносова-Улугбека". В рамках форума совместно с ректором Национального университета Иномом Маджидовым подписано соглашение о дальнейшем развитии этого центра.Как осуществляется партнерство между вузами Узбекистана и РФС 2018 года открылись:По словам, академика, очень часто подобные центры становятся основой для дальнейшего создания филиалов вузов.Вместе с тем внедряется практика проведения зимних, весенних и летних школ совместно российскими и узбекскими университетами. Активно в данном направлении работают Воронежский государственный университет, Северный (Арктический) федеральный университет, Тамбовский государственный университет имени Державина и другие.Как обучают русскому языку в школахВ 2020 году стартовал масштабный российско-узбекский гуманитарный проект "Класс!", который нацелен на повышение качества преподавания русского языка и общеобразовательных предметов на русском языке в Узбекистане. Совместно с педагогами РГПУ имени Герцена были разработаны учебно-методические комплексы по русскому языку для школ с узбекским языком обучения.Что ожидает дошкольниковВторой образовательный форум призван усилить интеграцию от дошкольного образования к высшей школе. Речь, в частности, о привычных форматах – проведении выставок, олимпиад и конкурсов для узбекских школьников. Кроме того, в этом году был запущен проект "Малыш" при поддержке Министерства дошкольного образования Узбекистана и Министерства просвещения России. Инициатива направлена на оценку качества воспитательной и образовательной деятельности в учреждениях дошкольного образования в республике и совершенствование преподавания русского языка.Сотрудничество в научной сфереОтдельно участники форума обсудили реализацию научных проектов по экологии Приаралья, ядерным технологиям, медицине, сельскому хозяйству и агротехнологиям.Вести научный диалог намерены также в сфере развития информационных и коммуникационных технологий, программирования и искусственного интеллекта. Планируется проводить совместные научные исследования и запатентованные разработки.Еще один интересный проект: специалисты вузов двух стран проводят историческую реконструкцию событий и исследования маршрутов в коридоре Великого Шелкового пути. Идет интенсивная работа по сохранению общего исторического и культурного наследия, в том числе связанного с историей Великой Отечественной войны.Вместе с тем, в этом году в режиме онлайн состоялся концерт творческих коллективов Ульяновского государственного университета и Кокандского государственного педагогического института имени Мукими.По мнению Виктора Садовничего, необходимо усилить активность в области научного сотрудничества, расширить его форматы и перечень направлений кооперации. В этом вопросе, подчеркнул академик, важно расширять механизмы конкурсного финансирования совместных проектов.К примеру, одним из механизмов развития межуниверситетской кооперации могло бы стать создание Ассоциации университетов России и Узбекистана. Со стороны РФ ее работу готов координировать Российский союз ректоров.

https://uz.sputniknews.ru/20211117/esche-vosem-filialov-rossiyskix-vuzov-otkroyut-v-uzbekistane-21385339.html

https://uz.sputniknews.ru/20211117/rossiya-zapuskaet-proekt-doshkolnogo-obrazovaniya-v-uzbekistane-21382778.html

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Руфина Жаляева

ректор, мгу, высшее образование, узбекистан