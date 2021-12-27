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Врачи Узбекистана интересуются российским препаратом от COVID-19
Врачи Узбекистана интересуются российским препаратом от COVID-19
В республике пристально следят за испытаниями препарата "МИР-19", сказал глава СЭС.
2021-12-27T14:14+0500
2021-12-27T14:17+0500
общество
узбекистан
лекарство
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik. В Узбекистане внимательно следят за тестированием препарата "МИР-19" от коронавируса, в случае успешных испытаний его будут использовать использован в республике, заявил РИА Новости заместитель начальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики Нурмат Отабеков.В среду Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "МИР 19". Лекарство разработал Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). По его словам, в Узбекистане пристально следят за всеми разработками в области диагностики, лечения и профилактики COVID-19. Как отметил специалист, по результатам предварительных исследований "МИР-19" оказался более эффективен в лечении коронавирусной инфекции, чем стандартная терапия."МИР-19" вводится в виде ингаляций через ингалятор. Препарат работает на генном уровне, он избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не затрагивая геном человека, а также является универсальным средством борьбы против различных мутаций COVID-19.Читайте также: Руденко: производство "Спутника V" в Узбекистане - победа отечественной науки
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узбекистан, лекарство, коронавирус covid-19

Врачи Узбекистана интересуются российским препаратом от COVID-19

14:14 27.12.2021 (обновлено: 14:17 27.12.2021)
© Sputnik / Пресс-служба ФМБА России / Перейти в фотобанкПрепарат для лечения COVID-19 "МИР 19" зарегистрирован в России
Препарат для лечения COVID-19 МИР 19 зарегистрирован в России - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2021
© Sputnik / Пресс-служба ФМБА России
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В случае успешных испытаний лекарства "МИР-19" от коронавируса его готовы применять в республике, заявил глава СЭС Нурмат Отабеков.
ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik. В Узбекистане внимательно следят за тестированием препарата "МИР-19" от коронавируса, в случае успешных испытаний его будут использовать использован в республике, заявил РИА Новости заместитель начальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики Нурмат Отабеков.
В среду Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "МИР 19". Лекарство разработал Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

"Да мы знаем, что министерством здравоохранения Российской Федерации зарегистрирован препарат для лечения коронавируса "МИР-19". Если данные полученные со стороны специалистов ФМБА будут убедительными и достоверными, инфекционисты, педиатры, реаниматологи нашей республики тоже обратят внимание на этот препарат", - сказал Отабеков.

По его словам, в Узбекистане пристально следят за всеми разработками в области диагностики, лечения и профилактики COVID-19. Как отметил специалист, по результатам предварительных исследований "МИР-19" оказался более эффективен в лечении коронавирусной инфекции, чем стандартная терапия.
"МИР-19" вводится в виде ингаляций через ингалятор. Препарат работает на генном уровне, он избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не затрагивая геном человека, а также является универсальным средством борьбы против различных мутаций COVID-19.
Читайте также: Руденко: производство "Спутника V" в Узбекистане - победа отечественной науки
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