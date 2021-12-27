https://uz.sputniknews.ru/20211227/vrachi-uzbekistana-interesuyutsya-rossiyskim-preparatom-ot-covid-19-21964001.html

Врачи Узбекистана интересуются российским препаратом от COVID-19

Врачи Узбекистана интересуются российским препаратом от COVID-19

В республике пристально следят за испытаниями препарата "МИР-19", сказал глава СЭС.

2021-12-27T14:14+0500

2021-12-27T14:14+0500

2021-12-27T14:17+0500

общество

узбекистан

лекарство

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik. В Узбекистане внимательно следят за тестированием препарата "МИР-19" от коронавируса, в случае успешных испытаний его будут использовать использован в республике, заявил РИА Новости заместитель начальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики Нурмат Отабеков.В среду Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "МИР 19". Лекарство разработал Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). По его словам, в Узбекистане пристально следят за всеми разработками в области диагностики, лечения и профилактики COVID-19. Как отметил специалист, по результатам предварительных исследований "МИР-19" оказался более эффективен в лечении коронавирусной инфекции, чем стандартная терапия."МИР-19" вводится в виде ингаляций через ингалятор. Препарат работает на генном уровне, он избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не затрагивая геном человека, а также является универсальным средством борьбы против различных мутаций COVID-19.Читайте также: Руденко: производство "Спутника V" в Узбекистане - победа отечественной науки

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