https://uz.sputniknews.ru/20211227/rudenko-proizvodstvo-sputnika-v-v-uzbekistane--pobeda-otechestvennoy-nauki-21959615.html

Руденко: производство "Спутника V" в Узбекистане — победа отечественной науки

Руденко: производство "Спутника V" в Узбекистане — победа отечественной науки

Замглавы МИД России Андрей Руденко дал интервью Sputnik, в котором рассказал о новых угрозах и борьбе с пандемией на пространстве СНГ.

2021-12-27T13:02+0500

2021-12-27T13:02+0500

2021-12-27T13:15+0500

андрей руденко

россия

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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Ровно 30 лет назад Советский Союз формально прекратил существование, одновременно на территории большинства республик бывшего Союза заработало новое объединение — Содружество Независимых Государств (СНГ). О попытках вмешательства Запада во внутренние дела государств СНГ, борьбе с пандемией коронавируса, отношениях с новыми властями Афганистана, конституционной реформе в Беларуси, ситуации на Южном Кавказе и других горячих проблемах постсоветского пространства в эксклюзивном интервью агентству Sputnik рассказал заместитель главы МИД России Андрей Руденко.— В течение последнего года Россия активно помогала странам СНГ в борьбе с пандемией коронавируса. Сейчас на пороге — новый виток и новые угрозы — штамм "омикрон". Планируется ли согласование действий и дальнейшее развитие сотрудничества по этому направлению?— Наша жизнь уже почти два года проходит под знаком борьбы с пандемией COVID-19. Такая новая реальность с нами, по-видимому, надолго: в различных регионах мира постоянно обнаруживаются новые штаммы, а количество заболевших, к сожалению, снижается не сильно.Что касается стран СНГ, исходим из важности сохранения общего санитарно-эпидемиологического пространства этого пространства. Россия готова сыграть свою роль в этом процессе. Именно поэтому мы продолжаем оказывать всестороннюю помощь друзьям по Содружеству в противодействии COVID-19. Взаимная поддержка и взаимовыручка в непростой ситуации естественна и нормальна. Это то, что отличает ближайших друзей и союзников, которые бок о бок жили столетиями.С начала пандемии мы направили в государства СНГ более сотни тысяч вакцин, большое количество тест-систем, медикаментов, средств индивидуальной защиты, мобильных диагностических комплексов и современных микробиологических лабораторий. По линии Минздрава России, Минобороны России, Роспотребнадзора в страны Содружества для оказания научно-методической поддержки и накопления собственного опыта выезжают российские специалисты-медики.Кто самый вакцинированный в ближнем зарубежье >>На повестке дня — углубление налаженного предметного взаимодействия и оказание всей необходимой научно-методической поддержки. Отмечаем эффективность регулярных контактов между эпидемиологическими службами наших стран, в частности в рамках заседаний Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий государств — участников СНГ от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней. Отрадно, что совершенствуется договорно-правовая база Содружества.— Одна из волнующих граждан стран СНГ тем — непризнание Россией сертификатов о вакцинации "Спутником V" за границей (то есть, прививка "Спутником", например, в казахстанской поликлинике в России не признается), что создает ряд проблем множеству мигрантов из стран Содружества. Из-за чего возникла такая проблема и какие пути для ее решения существуют сегодня?— Хотел бы начать с того, что российская вакцина "Спутник V" активно применяется абсолютно во всех странах СНГ, кроме разве что Украины, пользуется доверием и, как следствие, большим спросом у местного населения. Жителей Узбекистана начали прививать "Спутником Лайт" >>Поставки, как я уже говорил, исчисляются сотнями тысяч доз первого и второго компонентов. В Армении, Беларуси, Казахстане и Узбекистане успешно налажено лицензионное производство, с Азербайджаном такой вопрос в стадии обсуждения. Его участниками являются все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и большинство партнеров по СНГ.Производство вакцин в Узбекистане: как создают "Спутник V" в Jurabek Laboratories — фото >>В настоящее время под общей координацией правительства Российской Федерации ведется обстоятельная работа по международному признанию сертификатов о вакцинации российскими препаратами, включая тему признания QR-кодов вакцинных сертификатов, с иностранными государствами, зарубежными экономическими и политическими объединениями. Создана соответствующая межведомственная рабочая группа под руководством Минздрава России. Идут профильные консультации с рядом стран, среди которых Казахстан, в ходе которых обсуждается форма договоренности и другие правовые аспекты.Узбекистан присоединился к приложению "Путешествую без COVID-19" >>Убежден, что многие граждане не только Российской Федерации, но и целого ряда других государств, прежде всего стран СНГ, рассчитывают на скорейшее решение проблемы с признанием сертификатов. Хочу заверить, что МИД России со своей стороны делает для этого все возможное.— Обсуждаются ли с партнерами из стран Центральной Азии риски, связанные с возможным притоком беженцев из Афганистана в страны региона? Идет ли речь о дополнительных совместных мерах для предотвращения террористической угрозы из крайне нестабильного сейчас Афганистана?— Разумеется, эта проблема, решение которой носит комплексный характер, входит в число основных тем обсуждения с нашими центральноазиатскими партнерами. Многое зависит от того, как будет развиваться ситуация в самом Афганистане, удастся ли общими силами уберечь эту страну от гуманитарной катастрофы. Мы принимаем участие в ее решении, оказывая прямую помощь народу Афганистана, добиваясь мобилизации международной поддержки, в том числе "разморозки" средств афганского правительства на счетах в иностранных банках. Размораживать афганские счета стоит постепенно: эксперты о заседании ШОС >>С другой стороны, у нас есть четкое понимание, что вместе с беженцами в сопредельные страны могут просочиться террористы. Исходя из этого, мы совместно с соседними с Афганистаном государствами принимаем меры упреждающего характера, обмениваемся информацией, проводим совместные учения и маневры, помогаем поставками техники, продукции военного назначения, спецсредств, прежде всего, для пограничной безопасности. Стоит также отметить, что наши центральноазиатские партнеры имеют многовековой опыт соседства с Афганистаном и лучше многих понимают специфику выстраивания отношений с ним. Лавров: важно не допустить "перелива" в Центральную Азию терроризма из Афганистана >>Делают они это, исходя из своих задач безопасности и развития, а также традиционных связей с родственными общинами по ту сторону границы. Мы с пониманием относимся к этому. Наша задача — координировать шаги в общих интересах: преодоления внутриафганского кризиса, недопущения "перелива" угроз в нашу сторону.— В последнее время на постсоветском пространстве происходят события, которые не могут не затрагивать интересы России. Осложнения на белорусско-польской границе, вспышки на карабахском направлении, газовый кризис в Молдове, акции протеста в Грузии, возросшая активность НАТО вблизи российских границ. Считаете ли вы это долгосрочной тенденцией? Что намерена предпринять и предпринимает Россия и какую роль в урегулировании ситуации могло бы сыграть СНГ?— Любые значимые события и процессы, происходящие на постсоветском пространстве, в той или иной степени затрагивают интересы России, так как речь идет о наших ближайших соседях. Мы придаем первостепенное значение обеспечению стабильности и устойчивого развития региона. К сожалению, такая ситуация устраивает далеко не всех, действия некоторых стран направлены на разжигание в СНГ дезинтеграционных процессов в целях разрушения связей России с ее традиционными союзниками.К приведенным Вами примерам можно добавить практически полный "перевод" Киева под внешнее управление, открытую внешнюю поддержку несистемной оппозиции в Беларуси с целью реализовать в республике сценарий очередной "цветной революции", попытки США разместить в центральноазиатских странах военную инфраструктуру под предлогом обострения ситуации в Афганистане. Отмечаем активные шаги по наращиванию военно-биологической активности западных стран на постсоветском пространстве якобы для противодействия пандемии, втягивание стран Содружества в провокационные антироссийские мероприятия НАТО, в том числе в зонах, непосредственно примыкающих к Российской Федерации. Этот список можно продолжить.Лавров: США сделают все ради военного присутствия в Центральной Азии — видео >>Конечно, вопросы обеспечения безопасности и устойчивости системы мироустройства постоянно находятся в повестке дня СНГ. На встречах глав государств, правительств, министров иностранных дел кризисные ситуации в конкретных странах, межгосударственные противоречия, в том числе спровоцированные и подогреваемые извне, обсуждаются предметно и откровенно. И это ценно! Партнеры по Содружеству в целом адекватно оценивают ситуацию и реальные мотивы США и других стран Запада, в большинстве своем наши друзья критически настроены к санкционному и политическому давлению, навязыванию чуждых ценностей.Для нас важно не только не допустить ослабления традиционных союзнических отношений со странами СНГ, но и всесторонне содействовать их укреплению в различных сферах. Содружество, отмечающее в 2021 году 30-летний юбилей, доказало свою жизнеспособность как многопрофильная региональная организация, востребованная площадка для разнопланового диалога. Со своей стороны будем и далее прилагать усилия для совершенствования его деятельности, расширения отраслевого сотрудничества, повышения практической отдачи от взаимодействия государств-участников.— В феврале 2022 года в Беларуси запланирован референдум по конституционной реформе. После, очевидно, последует проведение новых президентских выборов. Что Россия ожидает от этой политической трансформации?— Конституционная реформа, как и определение сроков новых президентских выборов —это внутреннее дело Беларуси. В России искренне заинтересованы во внутриполитической стабильности и процветании союзного нам государства. Полное интервью Александра Лукашенко Дмитрию Киселеву — видео >>Видим, что белорусские власти делают все возможное для консолидации общества и удовлетворения запроса его части на модернизацию политического устройства республики. Работа над поправками в Основной закон ведется открыто, с максимальным охватом различных слоев населения, включая конструктивную оппозицию. Более того, перед их вынесением на голосование планируются широкие общественные слушания.Уверены, что конституционный референдум пройдет прозрачно и без провокаций. Россия примет любой его результат. Право самостоятельно, без давления извне, определять пути развития своего государства принадлежит исключительно гражданам этой страны. И только от их решения будет зависеть, когда в Беларуси состоятся новые президентские выборы.В случае необходимости, мы всегда "подставим плечо" братской нам республике, с которой совместными усилиями кропотливо, на равноправных условиях и с глубоким уважением друг к другу строим Союзное государство.Почему так долго строится Союзное государство >>— Какова вероятность того, что платформа "3+3" станет рабочей? Принципиально ли в ней участие Грузии, которая пока отказывается присутствовать в этом региональном проекте? Может ли платформа "3+3" хотя бы на начальном этапе работать как "3+2" (без Грузии)?— Региональная консультативная платформа "3+3" создавалась и уже функционирует как прагматичный, неполитизированный формат, направленный на сближение стран Южного Кавказа и их соседей. Акцент в нашей совместной работе делаем на вопросах, представляющих общий интерес и работающих на укрепление мер доверия: развитии торгово-экономических, транспортных и культурно-гуманитарных связей, а также борьбе с общими вызовами и угрозами. В Грузии устроили "голодовку в квадрате": главное о событиях — видео >>Прошедшее в Москве 10 декабря первое заседание "3+3" показало, что участники заинтересованы не только в поддержании конструктивного диалога, но и в налаживании практического взаимодействия.Сожалеем, что, несмотря на очевидную выгоду от участия в работе платформы, Тбилиси не направил своих представителей на первую встречу. При этом все участники выразили заинтересованность в подключении Грузии и сошлись в том, что "дверь" для этой страны остается открытой.— Наметились ли позитивные изменения в отношениях России и Молдовы после визита в Москву заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николая Попеску? И шла ли речь о подготовке визита президента Республики Молдова Майи Санду в Москву?— После некоторой паузы, вызванной электоральными процессами в Молдове, можно констатировать постепенное возобновление политического диалога с Кишинёвом. Наши двусторонние контакты обретают регулярный, устойчивый характер.В ходе рабочего визита в Россию Николай Попеску 17 ноября были подписаны совместное заявление министерства иностранных дел по случаю 20-летия двустороннего Договора о дружбе и сотрудничестве 2001 года и План межмидовских консультаций на 2022-2023 годы. Состоялась также встреча сопредседателей двусторонней Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Николая Попеску и Министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Достигнута договоренность о проведении в первом квартале 2022 года 17-го заседания комиссии, подготовка к которому ведется в настоящее время. Юшков объяснил, почему "Газпром" не перекрыл Молдове газ — видео >>Продолжатся контакты и по линии министерств иностранных дел двух стран.Мы приветствуем настрой молдавского руководства на конструктивное, прагматичное сотрудничество с Россией, направленное на решение открытых вопросов. Рассчитываем при этом, что соответствующие заявления молдавской стороны будут подкрепляться практическими шагами. Со своей стороны готовы к продолжению такого взаимодействия на принципах прагматизма и взаимного учета интересов.Что касается возможности визита президента Республики Молдова Майи Санду в Россию, то этот вопрос российская сторона уже неоднократно комментировала, в том числе по итогам недавних переговоров с Николаем Попеску в Москве — говорить о таком визите можно будет тогда, когда для этого будет сформирована весомая и насыщенная повестка дня.— Можно ли рассчитывать в ближайшее время на проведение официальной встречи формата "5+2"? Он бездействует уже два года. Обсуждается ли в практической плоскости вопрос вывода из Приднестровья Оперативной группы российских войск (ОГРВ) и складов с боеприпасами?— Да, действительно, в течение последних двух лет процесс приднестровского урегулирования переживает не лучшие времена. Показателем является то, что последняя официальная встреча международного переговорного процесса "5+2" состоялась в Братиславе еще в октябре 2019 года. В 2021 году Россия и другие посредники и наблюдатели формата "5+2" приложили немало усилий для подготовки и проведения его очередного заседания до конца года.Такая возможность была вполне реальной, но так и не была реализована из-за позиции молдавской стороны. Казалось бы, именно Кишинёв должен быть наиболее заинтересован в продвижении вперед процесса урегулирования, восстановлении динамики работы формата "5+2". Однако возобладали, видимо, какие-то иные соображения.В ближнем зарубежье давненько не хватает здравого смысла — Гаспарян >>В качестве страны-гаранта и посредника в переговорном процессе, как и в двустороннем плане, призываем Кишинёв и Тирасполь активизировать диалог по вопросам приднестровского урегулирования, в том числе в формате "5+2". Выступаем за восстановление ритмичной работы этого механизма и скорейшее проведение его назревшей встречи. Такая политическая воля со стороны Тирасполя имеется.Мандат миротворческой операции далеко не исчерпан и четко увязан с выходом на политические договоренности об урегулировании конфликта. Пока до этого далеко.Другая причина нахождения ОГРВ в Приднестровье — необходимость охраны складов военного имущества. Это — целиком наша ответственность. Мы не отказываемся от обязательств по вывозу и утилизации этого имущества и готовы совместно с молдавской стороной рассмотреть практические шаги в этой области.Читайте также:Истоки и смысл главной геополитической катастрофы ХХ века >>Видео: что дали Узбекистану 30 лет в составе СНГ >>

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андрей руденко