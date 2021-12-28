https://uz.sputniknews.ru/20211228/lechenie-i-obuchenie-kak-pomogayut-jitelyam-buxarskoy-oblasti-21981674.html

Лечение и обучение: как помогают жителям Бухарской области

Лечение и обучение: как помогают жителям Бухарской области

В ходе пресс-тура в Каракульский, Шафирканский и Каганский районы журналисты познакомились с работой учебных центров и планами по оказанию медицинской помощи.

2021-12-28T13:26+0500

2021-12-28T13:26+0500

2021-12-28T13:55+0500

общество

бухарская область

учебный центр

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ТАШКЕНТ, 28 дек – Sputnik. Министерство махалли и поддержки семьи организовало пресс-тур в Бухарскую область в рамках проекта "Социальная поддержка населения, пострадавшего от пандемии COVID-19".Проект с общим бюджетом 400 тысяч долларов реализует само министерство совместно с Корейским агентством сотрудничества (KOICA) и партнерскими организациями: Международным общественным фондом "Замин", Международным благотворительным фондом "За здоровое поколение", Центром женского предпринимательства, сообщает пресс-служба госоргана.В рамках проекта созданы учебные центры в махаллях "Ходжалар" Каракульского района, "Калмокон" Шафирканского района и "Ходжа Якшаба" Каганского района. Центры будут обучать жителей области компьютерной грамотности, основам бухгалтерии, парикмахерскому делу, шитью, кулинарии и домоводству.Кроме того, совместно с Международным общественным фондом "Замин" министерство планирует обеспечить лечение и реабилитацию 35 детей с сердечными заболеваниями из семей, занесенных в "Железную тетрадь" и "Женскую тетрадь" Бухарской области.В сотрудничестве с Международным благотворительным фондом "Здоровое поколение" министерство организовало медицинские осмотры, ультразвуковое исследование и электрокардиографию более 3500 человек из Бухарской и Кашкадарьинской областей. Жители региона также смогли получить 3240 коробок с лекарствами и витаминами.Повышением уровня образования узбекистанцев занимается и Россия. Как сообщил посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, российское образование в республике пользуется все большим спросом. В настоящее время в республике действуют филиалы 15 ведущих российских вузов, в 2022 году откроется еще три филиала: Медицинского университета им. Н.И. Пирогова, Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина и Казанского государственного университета.Последние два года Россия активно помогает Узбекистану бороться с новой коронавирусной инфекцией: республика получает вакцину, тест-системы, медикаменты, средства индивидуальной защиты, мобильные диагностические комплексы и лаборатории. Российские специалисты-медики регулярно отправляются в страны Содружества, чтобы оказать научно-методическую и практическую помощь. В Узбекистане в самые сложные периоды пандемии работали бригады российских медиков.Читайте также: Врачи Узбекистана интересуются российским препаратом от COVID-19

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бухарская область, учебный центр