https://uz.sputniknews.ru/20211228/mid-grajdane-uzbekistana-ne-postradali-v-dtp-v-almatinskoy-oblasti--foto-21991685.html

МИД: граждане Узбекистана не пострадали в ДТП в Алматинской области — фото

МИД: граждане Узбекистана не пострадали в ДТП в Алматинской области — фото

На место происшествия оперативно выехал автобус для перевозки граждан республики в Ташкент. Их уже привезли на родину.

2021-12-28T18:54+0500

2021-12-28T18:54+0500

2021-12-28T18:54+0500

происшествия

ташкент

казахстан

мид узбекистана

автобус

дтп

граждане узбекистана

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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана подтвердило, что граждане страны находились в автобусе, перевернувшемся на дороге в Алматинской области Казахстана.В распространенном во вторник заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что никто из них не пострадал.ДТП произошло накануне на 105 км автодороги Алматы — Бишкек в Жамбылском районе. Водитель Mercedes-Benz не справился с управлением на обледеневшей трассе и выехал на встречку. В этот момент в обратном направлении двигался пассажирский автобус.После лобового столкновения автобус опрокинулся на легковушку, где находилось шесть человек. Трое из них погибли на месте. Пассажиры автобуса не пострадали.По данным МИД Узбекистана, на место происшествия оперативно выехал автобус для перевозки граждан республики в Ташкент. Они уже благополучно вернулись на родину.

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ташкент, казахстан, мид узбекистана, автобус, дтп, граждане узбекистана