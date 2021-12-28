https://uz.sputniknews.ru/20211228/moskva-i-tashkent-vmeste-vystupayut-protiv-geroizatsii-natsizma--malginov-21988498.html
Москва и Ташкент вместе выступают против героизации нацизма — Мальгинов
Москва и Ташкент вместе выступают против героизации нацизма — Мальгинов
Посол России в Узбекистане отметил высокий уровень взаимодействия двух стран в ООН, в основе которого лежит совпадение или близость подходов по многим вопросам международной повестки дня.
2021-12-28T16:50+0500
2021-12-28T16:50+0500
2021-12-28T16:50+0500
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москва
нацизм
олег мальгинов
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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Узбекистан и Россия вместе выступают против попыток обеления и героизации пособников нацизма, заявил журналистам в понедельник посол РФ в республике Олег Мальгинов.По его словам, это один из многих вопрос международной повестки, к которым у двух стран схожие подходы. В целом же уровень взаимодействия двух государств в ООН является высоким. По словам дипломата, две страны вместе выступают против попыток обеления и героизации пособников нацизма, против размещения оружия в космосе, за выработку правил ответственного поведения в киберпространстве.Мальгинов отметил участившиеся в последнее время нападки на ООН, "стремление подменить сложившуюся систему межгосударственных отношений такими конструкциями, как "миропорядок, основанный на правилах", разрабатываемых в корыстных интересах узкого круга стран".Также дипломат рассказал о близких позициях в деле урегулирования афганского конфликта. На фоне этого активизировались контакты оборонных ведомств двух стран.
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узбекистан, ташкент, оон, москва, нацизм, олег мальгинов
Москва и Ташкент вместе выступают против героизации нацизма — Мальгинов
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов отметил высокий уровень взаимодействия двух стран в ООН, в основе которого лежит совпадение или близость подходов по многим вопросам международной повестки дня.
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Узбекистан и Россия вместе выступают против попыток обеления и героизации пособников нацизма, заявил журналистам в понедельник посол РФ в республике Олег Мальгинов.
По его словам, это один из многих вопрос международной повестки, к которым у двух стран схожие подходы. В целом же уровень взаимодействия двух государств в ООН является высоким.
"Отмечаем высокий уровень взаимодействия России и Узбекистана в ООН, в основе которого лежит совпадение или близость подходов по многим вопросам международной повестки дня", — сказал Мальгинов.
По словам дипломата, две страны вместе выступают против попыток обеления и героизации пособников нацизма, против размещения оружия в космосе, за выработку правил ответственного поведения в киберпространстве.
Мальгинов отметил участившиеся в последнее время нападки на ООН, "стремление подменить сложившуюся систему межгосударственных отношений такими конструкциями, как "миропорядок, основанный на правилах", разрабатываемых в корыстных интересах узкого круга стран".
"Отрадно, что наши страны солидарно выступают за соблюдение основополагающих принципов международного права, включая устав ООН", — добавил посол.
Также дипломат рассказал
о близких позициях в деле урегулирования афганского конфликта. На фоне этого активизировались контакты оборонных ведомств двух стран.