https://uz.sputniknews.ru/20211228/moskva-i-tashkent-vmeste-vystupayut-protiv-geroizatsii-natsizma--malginov-21988498.html

Москва и Ташкент вместе выступают против героизации нацизма — Мальгинов

Москва и Ташкент вместе выступают против героизации нацизма — Мальгинов

Посол России в Узбекистане отметил высокий уровень взаимодействия двух стран в ООН, в основе которого лежит совпадение или близость подходов по многим вопросам международной повестки дня.

2021-12-28T16:50+0500

2021-12-28T16:50+0500

2021-12-28T16:50+0500

политика

узбекистан

ташкент

оон

москва

нацизм

олег мальгинов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/05/16141552_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_d0aed09ea5dfd1b3dcc1a5635840e225.jpg

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Узбекистан и Россия вместе выступают против попыток обеления и героизации пособников нацизма, заявил журналистам в понедельник посол РФ в республике Олег Мальгинов.По его словам, это один из многих вопрос международной повестки, к которым у двух стран схожие подходы. В целом же уровень взаимодействия двух государств в ООН является высоким. По словам дипломата, две страны вместе выступают против попыток обеления и героизации пособников нацизма, против размещения оружия в космосе, за выработку правил ответственного поведения в киберпространстве.Мальгинов отметил участившиеся в последнее время нападки на ООН, "стремление подменить сложившуюся систему межгосударственных отношений такими конструкциями, как "миропорядок, основанный на правилах", разрабатываемых в корыстных интересах узкого круга стран".Также дипломат рассказал о близких позициях в деле урегулирования афганского конфликта. На фоне этого активизировались контакты оборонных ведомств двух стран.

узбекистан

ташкент

москва

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, ташкент, оон, москва, нацизм, олег мальгинов