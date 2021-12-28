https://uz.sputniknews.ru/20211228/pochemu-moskva-i-tashkent-aktivizirovali-voennye-kontakty--otvet-posla-rossii-21980429.html

Почему Москва и Ташкент активизировали военные контакты – ответ посла России

Почему Москва и Ташкент активизировали военные контакты – ответ посла России

В ходе всего периода обострения ситуации в Афганистане военнослужащие России и Узбекистана активно обменивались опытом и навыками в ходе двусторонних учений.

2021-12-28T12:45+0500

2021-12-28T12:45+0500

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общество

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афганистан

москва

военные учения

олег мальгинов

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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов объяснил, почему активизировались контакты оборонных ведомств двух стран. По его словам, это произошло на фоне обострения ситуации в Афганистане.Напомним, в апреле министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Узбекистан. В ходе встречи стороны подписали программу стратегического партнерства в военной области на 2021-2025 годы. Мальгинов отметил, что военнослужащие двух стран также активно обменивались полученным опытом и навыками в ходе узбекско-российских учений в Сурхандарьинской и Самаркандской областях Узбекистана, стран Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия" в Оренбургской области, а также во время армейских международных игр "АрМИ- 2021".Сейчас на первый план в Афганистане выходят вопросы гуманитарного содействия и постконфликтного восстановления страны с учетом непростой ситуации в афганской экономике и рисков усугубления миграционной обстановки в регионе.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"** вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"** и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в России и других странах** — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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ташкент, афганистан, москва, военные учения, олег мальгинов