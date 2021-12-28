https://uz.sputniknews.ru/20211228/pochemu-moskva-i-tashkent-aktivizirovali-voennye-kontakty--otvet-posla-rossii-21980429.html
Почему Москва и Ташкент активизировали военные контакты – ответ посла России
Почему Москва и Ташкент активизировали военные контакты – ответ посла России
В ходе всего периода обострения ситуации в Афганистане военнослужащие России и Узбекистана активно обменивались опытом и навыками в ходе двусторонних учений.
2021-12-28T12:45+0500
2021-12-28T12:45+0500
2021-12-28T12:45+0500
общество
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афганистан
москва
военные учения
олег мальгинов
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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов объяснил, почему активизировались контакты оборонных ведомств двух стран. По его словам, это произошло на фоне обострения ситуации в Афганистане.Напомним, в апреле министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Узбекистан. В ходе встречи стороны подписали программу стратегического партнерства в военной области на 2021-2025 годы. Мальгинов отметил, что военнослужащие двух стран также активно обменивались полученным опытом и навыками в ходе узбекско-российских учений в Сурхандарьинской и Самаркандской областях Узбекистана, стран Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия" в Оренбургской области, а также во время армейских международных игр "АрМИ- 2021".Сейчас на первый план в Афганистане выходят вопросы гуманитарного содействия и постконфликтного восстановления страны с учетом непростой ситуации в афганской экономике и рисков усугубления миграционной обстановки в регионе.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"** вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"** и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в России и других странах** — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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ташкент, афганистан, москва, военные учения, олег мальгинов
Почему Москва и Ташкент активизировали военные контакты – ответ посла России
В ходе всего периода обострения ситуации в Афганистане военнослужащие России и Узбекистана активно обменивались опытом и навыками в ходе двусторонних учений.
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов объяснил, почему активизировались контакты оборонных ведомств двух стран. По его словам, это произошло на фоне обострения ситуации в Афганистане.
Наши страны выступают с близких позиций в деле урегулирования афганского конфликта. Не прекращают свою деятельность "Исламское государство"*, другие тергруппировки, остро стоит проблема производства и контрабанды наркотиков. В этой связи очень важны регулярные контакты по линии оборонных ведомств.
Олег Мальгинов
Посол России в Узбекистане
Напомним, в апреле министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Узбекистан. В ходе встречи стороны подписали
программу стратегического партнерства в военной области на 2021-2025 годы.
Мальгинов отметил, что военнослужащие двух стран также активно обменивались полученным опытом и навыками в ходе узбекско-российских учений в Сурхандарьинской и Самаркандской областях Узбекистана, стран Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия" в Оренбургской области, а также во время армейских международных игр "АрМИ- 2021".
Сейчас на первый план в Афганистане выходят вопросы гуманитарного содействия и постконфликтного восстановления страны с учетом непростой ситуации в афганской экономике и рисков усугубления миграционной обстановки в регионе.
Захват талибами власти в Афганистане
В середине августа члены "Талибана"** вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"** и находящийся под санкциями ООН.
* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в России и других странах
** — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность