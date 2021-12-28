https://uz.sputniknews.ru/20211228/munisa-rizaeva-ispugala-syna-sherali-djuraeva-svoim-insta-filtrom--video-21982545.html

Муниса Ризаева испугала сына Шерали Джураева своим Insta-фильтром — видео

Муниса Ризаева испугала сына Шерали Джураева своим Insta-фильтром — видео

Звезда часто выкладывает сторис в "маске" и признается, что мужчины это не понимают.

2021-12-28T14:31+0500

2021-12-28T14:31+0500

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муниса ризаева

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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Муниса Ризаева часто выкладывает фото и видео в Instagram.В своих сторис артистка активно делится мыслями и событиями из жизни. Так, накануне певица была на съемках, где встретилась с сыном Шерали Джураева — Зохиршохом.Она записывала видео с Instagram-маской и вдруг перевела камеру на певца. Тот не ожидал себя увидеть в "фильтре" и закрыл лицо руками. Артистка засмеялась и объяснила, что это специальный Insta-эффект для видео. Однако тот пожелал не показываться в таком виде. Ранее Ризаева показала в Instagram редкое детское фото и заинтриговала поклонников. Читайте также:Муниса Ризаева получила звание самой трендовой звезды Узбекистана — видео >>Паризода станцевала в снегу под новогодний хит — видео >>

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муниса ризаева