https://uz.sputniknews.ru/20211228/munisa-rizaeva-ispugala-syna-sherali-djuraeva-svoim-insta-filtrom--video-21982545.html
Муниса Ризаева испугала сына Шерали Джураева своим Insta-фильтром — видео
Муниса Ризаева испугала сына Шерали Джураева своим Insta-фильтром — видео
Звезда часто выкладывает сторис в "маске" и признается, что мужчины это не понимают.
2021-12-28T14:31+0500
2021-12-28T14:31+0500
2021-12-28T16:21+0500
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муниса ризаева
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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Муниса Ризаева часто выкладывает фото и видео в Instagram.В своих сторис артистка активно делится мыслями и событиями из жизни. Так, накануне певица была на съемках, где встретилась с сыном Шерали Джураева — Зохиршохом.Она записывала видео с Instagram-маской и вдруг перевела камеру на певца. Тот не ожидал себя увидеть в "фильтре" и закрыл лицо руками. Артистка засмеялась и объяснила, что это специальный Insta-эффект для видео. Однако тот пожелал не показываться в таком виде. Ранее Ризаева показала в Instagram редкое детское фото и заинтриговала поклонников. Читайте также:Муниса Ризаева получила звание самой трендовой звезды Узбекистана — видео >>Паризода станцевала в снегу под новогодний хит — видео >>
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муниса ризаева
Муниса Ризаева испугала сына Шерали Джураева своим Insta-фильтром — видео
14:31 28.12.2021 (обновлено: 16:21 28.12.2021)
Звезда часто выкладывает сторис и не скрывает, что пользуется специальными "масками".
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Муниса Ризаева часто выкладывает фото и видео в Instagram.
В своих сторис артистка активно делится мыслями и событиями из жизни. Так, накануне певица была на съемках, где встретилась с сыном Шерали Джураева — Зохиршохом.
"Рядом со мной многоуважаемый артист с большой буквы, мой друг и товарищ — Зохиршох!" — сказала Ризаева.
Она записывала видео с Instagram-маской и вдруг перевела камеру на певца. Тот не ожидал себя увидеть в "фильтре" и закрыл лицо руками.
Артистка засмеялась и объяснила, что это специальный Insta-эффект для видео. Однако тот пожелал не показываться в таком виде.
"Ну вот как-то так. Я объясняю мужчинам, что мы не можем снимать без фильтров. Они этого не понимают. А что делать?" — пошутила звезда.
Ранее Ризаева показала
в Instagram редкое детское фото и заинтриговала поклонников.