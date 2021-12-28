https://uz.sputniknews.ru/20211228/novogodnie-sladosti-medovoe-pechene-21972992.html

Новогодние сладости: медовое печенье

Новогодние сладости: медовое печенье

Любимое лакомство и развлечение для детей - медовое печенье. Предлагаем вам проверенный простой и вкусный рецепт.

2021-12-28T07:30+0500

2021-12-28T07:30+0500

2021-12-28T07:30+0500

это интересно

новый год

рецепт

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Ингредиенты:Приготовление:Взбейте сливочное масло с сахаром до пышности, добавьте мед и яйцо, снова взбейте до однородности.Смешайте сухие ингредиенты: муку, соду и пряности, просейте через сито. Соедините с жидкой частью. Замесите тесто, заверните в пленку и положите на час в холодильник.Раскатайте тесто толщиной 0,5 мм, вырежьте печенье, выпекайте 7 минут в духовке, разогретой до 180 градусов. Остудите, разложив в один слой.Шоколад и сливочное масло растопите на водяной бане, чуть остудите. Нарисуйте шоколадом узоры на печенье, украсьте его посыпкой или драже.Читайте также: Рецепт ароматного кекса с пряностями

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2021

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новый год, рецепт