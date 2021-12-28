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Новогодние сладости: медовое печенье
Новогодние сладости: медовое печенье
Любимое лакомство и развлечение для детей - медовое печенье. Предлагаем вам проверенный простой и вкусный рецепт.
2021-12-28T07:30+0500
2021-12-28T07:30+0500
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рецепт
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Ингредиенты:Приготовление:Взбейте сливочное масло с сахаром до пышности, добавьте мед и яйцо, снова взбейте до однородности.Смешайте сухие ингредиенты: муку, соду и пряности, просейте через сито. Соедините с жидкой частью. Замесите тесто, заверните в пленку и положите на час в холодильник.Раскатайте тесто толщиной 0,5 мм, вырежьте печенье, выпекайте 7 минут в духовке, разогретой до 180 градусов. Остудите, разложив в один слой.Шоколад и сливочное масло растопите на водяной бане, чуть остудите. Нарисуйте шоколадом узоры на печенье, украсьте его посыпкой или драже.Читайте также: Рецепт ароматного кекса с пряностями
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новый год, рецепт

Новогодние сладости: медовое печенье

07:30 28.12.2021
© Pixabay/TerriCПеченье
Печенье - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.12.2021
© Pixabay/TerriC
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Любимое лакомство и развлечение для детей - медовое печенье. Предлагаем вам проверенный простой и вкусный рецепт.

Ингредиенты:

Мука - 300 г;
мед - 2 ст. л.;
сахар - 100 г;
сливочное масло - 100 г для теста и 2 ст.л. для глазури;
яйца куриные - 1 шт.;
сода - 0,5 ч.л.;
корица молотая - 1 ч.л.;
шоколад - 50 г.;

Приготовление:

Взбейте сливочное масло с сахаром до пышности, добавьте мед и яйцо, снова взбейте до однородности.
Смешайте сухие ингредиенты: муку, соду и пряности, просейте через сито. Соедините с жидкой частью. Замесите тесто, заверните в пленку и положите на час в холодильник.
Раскатайте тесто толщиной 0,5 мм, вырежьте печенье, выпекайте 7 минут в духовке, разогретой до 180 градусов. Остудите, разложив в один слой.
Шоколад и сливочное масло растопите на водяной бане, чуть остудите. Нарисуйте шоколадом узоры на печенье, украсьте его посыпкой или драже.
Читайте также: Рецепт ароматного кекса с пряностями
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