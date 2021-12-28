https://uz.sputniknews.ru/20211228/novyy-god-na-mks-chto-prigotovyat-kosmonavty-21965006.html
Новый Год на МКС: что приготовят космонавты
Новый Год на МКС: что приготовят космонавты
Российский экипаж на Международной космической станции угостит зарубежных коллег традиционным новогодним блюдом.
2021-12-28T06:30+0500
2021-12-28T06:30+0500
2021-12-28T06:30+0500
это интересно
новый год
мкс
космонавты
блюдо
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ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, находящиеся сейчас на Международной космической станции, планируют в новогоднюю ночь порадовать коллег традиционным советским блюдом, сообщает РИА Новости.По словам космонавта, обычно за сутки МКС делает 15 или 16 витков вокруг Земли, но экипаж ограничится тем, что отметят праздник трижды: по московскому времени, европейскому и американскому.В праздничную ночь у космонавтов на столе будет "самое вкусное - продукты из так называемых бонус-контейнеров", в том числе чёрная икра и мандарины.По словам Шкаплерова, со станции им будут видны праздничные фейерверки на Земле. Однако из космоса салюты не выглядят такими уж зрелищными, как с Земли, пояснил космонавт.Как отметил Петр Дубров, праздновать будут без традиционного бокала шампанского - спиртное на борту запрещено. А сидр, который привезли американскому экипажу, на самом деле - безалкогольный яблочный сок.Сейчас на МКС работает 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова (командир станции), американца Марка Ванде Хая, а также экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon - миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и немца Маттиаса Маурера.Читайте также: Что едят на счастье в разных странах: пять блюд
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новый год, мкс, космонавты, блюдо
Новый Год на МКС: что приготовят космонавты
Российский экипаж на Международной космической станции угостит зарубежных коллег традиционным новогодним блюдом.
ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik.
Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, находящиеся сейчас на Международной космической станции, планируют в новогоднюю ночь порадовать коллег традиционным советским блюдом, сообщает РИА Новости
.
"Мы собираемся с Петром собственноручно сделать селёдку под шубой", - сказал Шкаплеров во время сеанса связи с журналистами.
По словам космонавта, обычно за сутки МКС делает 15 или 16 витков вокруг Земли, но экипаж ограничится тем, что отметят праздник трижды: по московскому времени, европейскому и американскому.
В праздничную ночь у космонавтов на столе будет "самое вкусное - продукты из так называемых бонус-контейнеров", в том числе чёрная икра и мандарины.
По словам Шкаплерова, со станции им будут видны праздничные фейерверки на Земле. Однако из космоса салюты не выглядят такими уж зрелищными, как с Земли, пояснил космонавт.
Как отметил Петр Дубров, праздновать будут без традиционного бокала шампанского - спиртное на борту запрещено. А сидр, который привезли американскому экипажу, на самом деле - безалкогольный яблочный сок.
Сейчас на МКС работает 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова (командир станции), американца Марка Ванде Хая, а также экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon - миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и немца Маттиаса Маурера.