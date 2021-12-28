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https://uz.sputniknews.ru/20211228/rossiyskaya-armiya-shagnula-v-novuyu-epoxu-umnyx-bmp-21993048.html
Российская армия шагнула в новую "Эпоху" "умных" БМП
Российская армия шагнула в новую "Эпоху" "умных" БМП
Новая БМП Б-19 с модулем "Эпоха" достойно продолжает линейку российских боевых машин, известных своими высокими характеристиками, надежностью и неприхотливостью в любых природно-климатических условиях эксплуатации.
2021-12-28T22:00+0500
2021-12-28T22:00+0500
колумнисты
армия
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Боевая машина пехоты Б-19 завершает испытания, и будет принята на вооружение Российской армии в ближайшее время. Опытная партия в количестве 12 бронемашин успешно эксплуатируется в войсках. Полигонные испытания специалисты Минобороны РФ проводят с 2019 года.БМП Б-19 отлично действовали в ходе совместных стратегических учений "Запад-2021". Тогда бронегруппу в составе взвода бросили в бой для сдерживания главных сил условного противника на переднем крае обороны союзных подразделений Беларуси, Индии, Монголии и России. Новейшие машины помогли сохранить боевую устойчивость войск, удержать важные рубежи, позиции и районы.Главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков 27 декабря отметил, что новейшая боевая машина Б-19 по огневым возможностям в значительной степени превосходит российские БМП-2 и БМП-3, и это закономерно. Боевой модуль "Эпоха" с новой 57-мм автоматической пушкой и двумя комплексами управляемого вооружения "Корнет" и "Булат" (с малогабаритными ракетами) обеспечивает подразделениям огневое превосходство на любом ТВД, и способен эффективно поражать танки и другую бронетехнику, низколетящие самолеты, вертолеты, беспилотники, живую силу противника – в средствах индивидуальной бронезащиты и на пересеченной местности.Как прошли испытания российского беспилотника "Орион" — видео&gt;&gt;Главная особенность информационно-управляющей системы вооружения боевого модуля "Эпоха" – возможность автоматизированного поиска, распознавания объектов противника, их сопровождения, подготовки и выдачи экипажу БМП предложений по одновременному или поочередному применению двух каналов огневого поражения. "Умная" система оценивает приоритет или опасность объектов противника.Необитаемый универсальный боевой модуль "Эпоха" не влияет на эргономику боевой машины (комфорт и безопасность экипажа), управляется дистанционно – с терминалов командира (панорамный прицел) и наводчика. Прицелы позволяют поражать противника днем и ночью, в любых погодных условиях.Выдающиеся характеристикиАвтоматическая пушка низкой баллистики и спаренный 7,62-мм пулемет ПКТМ, пусковые установки хорошо знакомого специалистам противотанкового ракетного комплекса "Корнет" (в комплекте четыре ракеты дальностью до 8 км) и новый ракетный комплекс "Булат" для борьбы с легкобронированной техникой – позволяют комбинированно уничтожать разноплановые цели в обороне и наступлении.Проект глубокой модернизации БМП-3 (демонтаж штатного боевого отделения и установка нового модуля), переходящий в новейшую Б-19 выглядит гармонично и высокотехнологично. Шасси доработаны, характеристики усовершенствованы, автоматика доросла до параметров искусственного интеллекта. Система управления огнем "Эпохи" явно превосходит соответствующие приборы БМП-3, построена на современной элементной базе, имеет ряд принципиально новых возможностей. Все это обеспечивает качественный скачок боевой эффективности, открывает дорогу для внедрения сопутствующих разработок – систем разведки, передачи информации, целеуказания, интеграции на ТВД с другими "умными" машинами на земле и в небе.Почему тяжелая БМП Т-15 "Армата" – лучшая в мире&gt;&gt;Боевой модуль "Эпоха" Б-19 разработан в тульском Конструкторском бюро приборостроения. Предназначен для модернизации существующих БМП-3 и оснащения перспективных бронированных машин. Концептуальное удаление из обитаемого пространства машины боевого отделения позволяет высвободить дополнительный рабочий объем и разместить дополнительное оборудование (вооружение), это резерв развития на перспективу.Боевая машина пехоты Б-19 имеет массу 18,7 тонны. Мощность двигателя 500 л.с. Запас хода по шоссе – 600 км. Экипаж – 3 человека плюс семь десантников. И, разумеется, достоянием общественности стали не все характеристики.Контракт на поставку Минобороны РФ опытной партии БМП-3 с боевым модулем "Эпоха" подписан на форуме "Армия-2017". Полагаю, в среднесрочной перспективе БМП Б-19 с боевым модулем "Эпоха" мирно завоюет свою нишу на мировом рынке оружия. Российская Федерация традиционно лидирует в рейтинге поставщиков новых бронемашин, и только в период 2010-2017 годов продала более 1200 боевых машин (преимущественно БМП-3 и БТР-80А) на сумму 1,48 млрд долларов.Между тем, Сухопутные войска России в 2021 году получили около 2500 новых образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-90М и модернизированные танки Т-72БЗМ, Т-80БВМ.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko
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Александр Хроленко
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армия

Российская армия шагнула в новую "Эпоху" "умных" БМП

22:00 28.12.2021
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗанятие по вождению БМП-3 на полигоне "Бамбурово" морской пехоты Тихоокеанского флота, иллюстративное фото
Занятие по вождению БМП-3 на полигоне Бамбурово морской пехоты Тихоокеанского флота, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.12.2021
© Sputnik / Виталий Аньков
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Александр Хроленко, военный обозреватель - Sputnik Узбекистан
Александр Хроленко
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Бронетехника сухопутных войск российского производства известна в мире высокими боевыми характеристиками, надежностью и неприхотливостью в любых природно-климатических условиях эксплуатации. Линейку боевых машин достойно продолжает БМП Б-19 с модулем "Эпоха".
Боевая машина пехоты Б-19 завершает испытания, и будет принята на вооружение Российской армии в ближайшее время. Опытная партия в количестве 12 бронемашин успешно эксплуатируется в войсках. Полигонные испытания специалисты Минобороны РФ проводят с 2019 года.
БМП Б-19 отлично действовали в ходе совместных стратегических учений "Запад-2021". Тогда бронегруппу в составе взвода бросили в бой для сдерживания главных сил условного противника на переднем крае обороны союзных подразделений Беларуси, Индии, Монголии и России. Новейшие машины помогли сохранить боевую устойчивость войск, удержать важные рубежи, позиции и районы.
Главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков 27 декабря отметил, что новейшая боевая машина Б-19 по огневым возможностям в значительной степени превосходит российские БМП-2 и БМП-3, и это закономерно. Боевой модуль "Эпоха" с новой 57-мм автоматической пушкой и двумя комплексами управляемого вооружения "Корнет" и "Булат" (с малогабаритными ракетами) обеспечивает подразделениям огневое превосходство на любом ТВД, и способен эффективно поражать танки и другую бронетехнику, низколетящие самолеты, вертолеты, беспилотники, живую силу противника – в средствах индивидуальной бронезащиты и на пересеченной местности.
Как прошли испытания российского беспилотника "Орион" — видео>>
Главная особенность информационно-управляющей системы вооружения боевого модуля "Эпоха" – возможность автоматизированного поиска, распознавания объектов противника, их сопровождения, подготовки и выдачи экипажу БМП предложений по одновременному или поочередному применению двух каналов огневого поражения. "Умная" система оценивает приоритет или опасность объектов противника.
Необитаемый универсальный боевой модуль "Эпоха" не влияет на эргономику боевой машины (комфорт и безопасность экипажа), управляется дистанционно – с терминалов командира (панорамный прицел) и наводчика. Прицелы позволяют поражать противника днем и ночью, в любых погодных условиях.

Выдающиеся характеристики

Автоматическая пушка низкой баллистики и спаренный 7,62-мм пулемет ПКТМ, пусковые установки хорошо знакомого специалистам противотанкового ракетного комплекса "Корнет" (в комплекте четыре ракеты дальностью до 8 км) и новый ракетный комплекс "Булат" для борьбы с легкобронированной техникой – позволяют комбинированно уничтожать разноплановые цели в обороне и наступлении.
Проект глубокой модернизации БМП-3 (демонтаж штатного боевого отделения и установка нового модуля), переходящий в новейшую Б-19 выглядит гармонично и высокотехнологично. Шасси доработаны, характеристики усовершенствованы, автоматика доросла до параметров искусственного интеллекта. Система управления огнем "Эпохи" явно превосходит соответствующие приборы БМП-3, построена на современной элементной базе, имеет ряд принципиально новых возможностей. Все это обеспечивает качественный скачок боевой эффективности, открывает дорогу для внедрения сопутствующих разработок – систем разведки, передачи информации, целеуказания, интеграции на ТВД с другими "умными" машинами на земле и в небе.
Почему тяжелая БМП Т-15 "Армата" – лучшая в мире>>
Боевой модуль "Эпоха" Б-19 разработан в тульском Конструкторском бюро приборостроения. Предназначен для модернизации существующих БМП-3 и оснащения перспективных бронированных машин. Концептуальное удаление из обитаемого пространства машины боевого отделения позволяет высвободить дополнительный рабочий объем и разместить дополнительное оборудование (вооружение), это резерв развития на перспективу.
Боевая машина пехоты Б-19 имеет массу 18,7 тонны. Мощность двигателя 500 л.с. Запас хода по шоссе – 600 км. Экипаж – 3 человека плюс семь десантников. И, разумеется, достоянием общественности стали не все характеристики.
Контракт на поставку Минобороны РФ опытной партии БМП-3 с боевым модулем "Эпоха" подписан на форуме "Армия-2017". Полагаю, в среднесрочной перспективе БМП Б-19 с боевым модулем "Эпоха" мирно завоюет свою нишу на мировом рынке оружия. Российская Федерация традиционно лидирует в рейтинге поставщиков новых бронемашин, и только в период 2010-2017 годов продала более 1200 боевых машин (преимущественно БМП-3 и БТР-80А) на сумму 1,48 млрд долларов.
Между тем, Сухопутные войска России в 2021 году получили около 2500 новых образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-90М и модернизированные танки Т-72БЗМ, Т-80БВМ.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko
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