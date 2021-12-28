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Все доедут вовремя: Минтранс объявил дополнительные рейсы
Все доедут вовремя: Минтранс объявил дополнительные рейсы
Чтобы справиться с наплывом пассажиров перед новым годом, запущены дополнительные авиа, железнодорожные и автобусные рейсы.
2021-12-28T11:38+0500
2021-12-28T11:38+0500
общество
министерство транспорта республики узбекистан
рейсы
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ТАШКЕНТ, 28 дек – Sputnik. Ежегодно в период новогодних праздников количество пассажиров резко увеличивается. Чтобы все пассажиры смогли вовремя добраться до места назначения, Министерство транспорта запустило дополнительные рейсы на всех видах транспорта, сообщает пресс-служба министерства.СамолетыАвиакомпания Uzbekistan airways с 27 по 30 декабря совершит 10 дополнительных рейсов. В частности, по маршруту Ташкент-Ургенч добавлено три рейса, по направлениям Ташкент-Нукус и Ташкент-Бухара – по два рейса, по направлениям Ташкент-Карши, Ташкент-Наманган, Ташкент-Термез – по одному рейсу.Кроме того, в эти дни из Ташкента в Нукус, Бухару и Ургенч будут летать не 150-местные самолеты А320, а Boeing 757 и Boeing 767 184 и 247 мест соответственно). Таким образом добавилось 427 пассажирских мест.ПоездаИз Ташкента в Бухару с 25 декабря по 10 января будет ежедневно курсировать высокоскоростной электропоезд "Афросиёб".По маршруту Ташкент-Бухара-Ургенч 27-29 декабря пущено два дополнительных поезда, а к пассажирским поездам из Ташкента в Термез, Нукус и Ургенч добавлено по 4 плацкартных вагона.АвтобусыЗапущены дополнительные автобусные рейсы:В результате этих мер сезонный спрос на транспортные услуги удастся полностью удовлетворить, заверяют в министерстве.Читайте также: Куда узбекистанцы могут слетать на каникулах
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министерство транспорта республики узбекистан, рейсы

Все доедут вовремя: Минтранс объявил дополнительные рейсы

11:38 28.12.2021
© Sputnik / Рамиз БахтияровУзбекистан закупил новый поезд Afrosiyob
Узбекистан закупил новый поезд Afrosiyob - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.12.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Чтобы справиться с наплывом пассажиров перед новым годом, запущены дополнительные авиа, железнодорожные и автобусные рейсы.
ТАШКЕНТ, 28 дек – Sputnik. Ежегодно в период новогодних праздников количество пассажиров резко увеличивается. Чтобы все пассажиры смогли вовремя добраться до места назначения, Министерство транспорта запустило дополнительные рейсы на всех видах транспорта, сообщает пресс-служба министерства.

Самолеты

Авиакомпания Uzbekistan airways с 27 по 30 декабря совершит 10 дополнительных рейсов. В частности, по маршруту Ташкент-Ургенч добавлено три рейса, по направлениям Ташкент-Нукус и Ташкент-Бухара – по два рейса, по направлениям Ташкент-Карши, Ташкент-Наманган, Ташкент-Термез – по одному рейсу.
Кроме того, в эти дни из Ташкента в Нукус, Бухару и Ургенч будут летать не 150-местные самолеты А320, а Boeing 757 и Boeing 767 184 и 247 мест соответственно). Таким образом добавилось 427 пассажирских мест.

Поезда

Из Ташкента в Бухару с 25 декабря по 10 января будет ежедневно курсировать высокоскоростной электропоезд "Афросиёб".
По маршруту Ташкент-Бухара-Ургенч 27-29 декабря пущено два дополнительных поезда, а к пассажирским поездам из Ташкента в Термез, Нукус и Ургенч добавлено по 4 плацкартных вагона.

Автобусы

Запущены дополнительные автобусные рейсы:
Ташкент-Нукус - 2 рейса;
Ташкент-Бухара - 12 рейсов;
Ташкент-Джизак - 3 рейса;
Ташкент-Карши - 16 рейсов;
Ташкент-Навои - 17 рейсов;
Ташкент-Самарканд - 19 рейсов;
Ташкент-Термез - 43 рейса;
Ташкент-Сырдарья - 5 рейсов;
Ташкент-Ургенч - 18 рейсов.
В результате этих мер сезонный спрос на транспортные услуги удастся полностью удовлетворить, заверяют в министерстве.
Читайте также: Куда узбекистанцы могут слетать на каникулах
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