Общество
Куда узбекистанцы могут слетать на каникулах
© SputnikСамолет Узбекистан хаво йуллари
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На сегодняшний день Узбекистан восстановил авиасообщение с 18 странами
ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Министерство транспорта Узбекистана опубликовало список стран, куда граждане могут слетать на новогодних каникулах.
"На сегодняшний день восстановлено регулярное авиасообщение с 18 зарубежными странами, осуществляется 144 рейса в неделю по 28 направлениям", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Узбекистанцы на праздниках могут полететь в следующие страны и города:
Турция, 40 рейсов (Ташкент-Стамбул, Самарканд-Стамбул, Фергана-Стамбул);
Казахстан, 34 рейса (Ташкент-Алматы, Самарканд-Алматы,Ургенч-Актау, Нукус-Актау, Нукус-Актобе);
Российская Федерация, 22 рейса (Ташкент-Москва, Самарканд-Москва, Самарканд-Санкт-Петербург);
ОАЭ, 16 рейсов (Ташкент-Дубай, Ташкент-Шарджа);
Республика Корея, 4 рейса (Ташкент-Сеул);
Республика Беларусь, 4 рейса (Ташкент-Минск);
Таджикистан, 4 рейса (Ташкент-Душанбе);
Кыргызстан, 3 рейса (Ташкент-Бишкек);
Египет, 3 рейса (Ташкент-Каир, Ташкент-Шарм-эль-Шейх);
Кувейт, 2 рейса (Ташкент-Аль-Кувейт);
Латвия, 2 рейса (Ташкент-Рига);
США, 2 рейса (Ташкент-Нью-Йорк);
Грузия, 2 рейса (Ташкент-Тбилиси);
Германия, 2 рейса (Ташкент-Мюнхен);
Индия, 2 рейс (Ташкент-Дели);
Израиль, 1 рейс (Ташкент-Тель-Авив);
Иран, 1 рейс (Ташкент-Тегеран);
Саудовская Аравия, 1 рейс (Ташкент-Эр-Рияд).
Как отметили в министерстве, на рейсах будут строго соблюдаться санитарно-эпидемиологические меры.
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