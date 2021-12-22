https://uz.sputniknews.ru/20211222/kuda-uzbekistantsy-mogut-sletat-na-kanikulax-21890606.html

Куда узбекистанцы могут слетать на каникулах

Куда узбекистанцы могут слетать на каникулах

На сегодняшний день Узбекистан восстановил авиасообщение с 18 странами

2021-12-22T11:58+0500

2021-12-22T11:58+0500

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общество

узбекистан

авиасообщение

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ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Министерство транспорта Узбекистана опубликовало список стран, куда граждане могут слетать на новогодних каникулах.Узбекистанцы на праздниках могут полететь в следующие страны и города:Как отметили в министерстве, на рейсах будут строго соблюдаться санитарно-эпидемиологические меры.Читайте также:

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узбекистан, авиасообщение