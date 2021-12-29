https://uz.sputniknews.ru/20211229/glavnye-voenno-politicheskie-sobytiya-2021-goda-dlya-rossii-i-sng-22011295.html

Главные военно-политические события 2021 года для России и СНГ

Главные военно-политические события 2021 года для России и СНГ

В странах СНГ 2021 год прошел без военных потрясений. Вызовы безопасности и локальное приграничное напряжение удавалось компенсировать дипломатическими и военными маневрами.

2021-12-29T20:31+0500

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При этом Россия оставалась для союзников и добрых соседей в Европе и Азии надежным гарантом мира и стабильности. Рассмотрим главные для СНГ и сопредельных государств военно-политические события не в хронологическом порядке, а с учетом их значимости и перспектив трансформации.Продление Договора СНВ-IIIНесмотря на негативные прогнозы, Россия и США 3 февраля продлили на пять лет Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), то есть он будет действовать до 5 февраля 2026 года. В непростой международной обстановке успех определили переговоры (по телефону) президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Мир сделал глубокий выдох.Договор гарантирует необходимый уровень стратегической стабильности, предсказуемости и открытости двух крупнейших ядерных держав (Договор предусматривает 18 инспекций на местах в год для групп США и России).Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация достигли главных ограничений Договора СНВ-III к 5 февраля 2018 года, и остаются уровне:Стороны имеют право самостоятельно определять состав и структуру своих стратегических наступательных вооружений в суммарных пределах МБР, боеголовок и носителей.Освобожденный АфганистанПохожий на бегство августовский вывод иностранных войск (НАТО) из Афганистана, стремительное возвращение талибов* к власти показали всему миру истинное лицо Соединенных Штатов, претендующих на роль планетарного арбитра. Двадцатилетняя афганская кампания завершилась для Пентагона высокозатратным – по разным данным, от 193 млрд долларов до 978 млрд долларов – поражением и геополитическим унижением. Впрочем, США и альянс десятилетиями проигрывают "бесконечные" войны в развивающихся странах.США и талибы* 29 февраля 2020 года в Дохе заключили мирное соглашение, которым предусмотрен вывод иностранных войск (НАТО) в обмен на политическое урегулирование между противоборствующими силами в Афганистане. В реальности талибы* не планировали делить власть с оппонентами, и силой оружия смели проамериканское правительство в Кабуле за две недели.Таким образом, американский опыт государственного строительства в Афганистане оказался еще более провальным. Неслучайно страны Центральной Азии категорически отказались размещать на своей территории "запасной аэродром" Пентагона (площадку для проекции хаоса).Бомбы по курсу НАТОМосква очень жестко обозначила предел дозволенного Североатлантическому альянсу, когда британский эсминец Defender 23 июня нарушил российскую границу, и вошел на три километра во внутренние воды в районе крымского мыса Фиолент. Черноморский флот и Погранслужба ФСБ России "откорректировали" маршрут нарушителя предупредительным артиллерийским огнем и бомбометанием по курсу.Официальная версия Минобороны Соединенного королевства о "мирном переходе эсминца Defender через территориальные воды Украины" не выдержала проверки огнем. Преднамеренная провокация вблизи берегов российского Крыма могла стать для многих членов британского экипажа последней миссией.Российская армия шагнула в новую "Эпоху" "умных" БМПИнцидент показал всему миру, насколько уязвимы корабли НАТО в боевом противостоянии с высокотехнологичным противником. Даже с поддержкой региональных союзников – 32 кораблей, 40 самолетов, 5000 военнослужащих из 30 стран, интегрированных в рамках маневров Sea Breeze-2021.Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков недипломатично, унизительно для "партнеров", и все же точно обозначил 24 июня нерушимость российских границ: "Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, можем бомбить не просто по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают"."Запад-2021": клин клином вышибаютБеларусь и Россия в сентябре провели стратегические маневры "Запад-2021" с привлечением до 200 тысяч военнослужащих, 290 танков, 240 артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня, около 80 самолетов и вертолетов, до 15 кораблей.На учениях впервые задействованы новые образцы техники и тактические приемы. В боевых порядках рядом с мотострелками действовали ударные роботы "Уран-9" и "Нерехта", которые уничтожали живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии до 5 км огнем ракетных комплексов "Атака", реактивных огнеметов и 30-миллиметровых пушек.Российские войска отработали массированный удар авиации с участием свыше 60 единиц авиатехники, включая шесть тяжелых бомбардировщиков Ту-22М3. Действовали также ударные беспилотники "Иноходец" ("Орион") и "Форпост". Выполнено массовое ночное десантирование подразделений ВДВ. Применение огневого вала – подрыв взрывчатки на линии протяженностью 1500 м – позволило отрезать резервы "противника". Задачи обеспечения безопасности Союзного государства решены успешно.Маневры "Запад-2021" стали убедительным ответом на крупномасштабные учения под руководством армии США Defender Europe 21, которые состоялись в марте, и напоминали репетицию Третьей мировой войны – 30 тысяч военнослужащих из 26 государств действовали на 30 полигонах в 12 европейских странах. Американцы перебросили с территории США в Европу не только солдат, но и 1200 единиц боевой техники.Перл-Харбор-IIВпервые в новейшей истории ВМФ России в июне отработал массированный ракетный удар по стратегическим объектам на территории США. В ходе маневров близ американской военной базы Перл-Харбор российский Тихоокеанский флот (флагман – гвардейский ракетный крейсер "Варяг") во взаимодействии с ракетоносной Дальней авиацией успешно отработал уничтожение авианосной ударной группы условного противника крылатыми ракетами на расстоянии около 20 морских миль от Гавайского побережья. Американцы были не на шутку встревожены происходящим "Перл-Харбором-II", и поднимали в воздух свои лучшие истребители- F-22 Raptor. Штат Гавайи – аналог российского Крыма, непотопляемый американский авианосец.Для чего корабли Каспийской флотилии перебазированы в КаспийскТОФ развернул четыре отряда кораблей и субмарин (всего более 20 единиц), которые в мае вышли из баз и разными маршрутами одновременно (скрытно) прибыли на рубеж атаки близ Гавайев – в 4000 км от российских берегов. На борту кораблей находились более сотни оперативно-тактических и тактических ракет "Вулкан", "Калибр", "Уран". К масштабному учению в центральной части Тихого океана привлекались ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, самолеты противолодочной авиации Ту-142МЗ, и это было высокотехнологично, впечатляюще, убедительно, беспрецедентно.Никому не следует забывать: при необходимости, ВМФ России способен организовать гиперзвуковой или термоядерный "бриз" противнику в любой точке Мирового океана. И это лишь часть видимого спектра.Космическое оружиеНовейшая зенитная ракетная система (ЗРС) С-550 успешно прошла государственные испытания и заступила на боевое дежурство. Главные отличия ЗРС С-550 от предыдущих систем – в "дальности ракеты с возможностью перехвата любых целей" и большего радиуса обнаружения.Космическое во всех смыслах оружие способно поражать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковые цели на высотах "в несколько десятков тысяч километров". Подтверждение тому – ювелирное уничтожение ракетой с земли старого спутника "Целина-Д" на околоземной орбите в ноябре. Этот фантастический рубеж российских оборонщиков еще не все в мире оценили по достоинству.Яростный "Борей" и океанский ниндзя "Ясень": как Россия укрепляет мирКосмические силы США воспринимают уничтожение Россией собственного спутника как предупреждение. Если завтра большая война, Пентагон и НАТО могут за пару часов потерять все космические аппараты разведки и навигации. Подобными ракетными системами "партнеры" не располагают. Не говоря уже о серийном производстве гиперзвуковых ракет, которое в России также началось в ноябре.С дальним прицеломНа гибридные и прямые военные угрозы коллективного Запада Россия ответила серийным производством модернизированных, фактически новых стратегических ракетоносцев Ту-160М. Дальние бомбардировщики России Ту-22М3 и стратегические Ту-160 с ноября активнее укрепляли международную безопасность, проецировали добрую волю Кремля над Беларусью, Средиземным, Японским и Восточно-Китайским морями.Военное сотрудничество Москвы с Минском, Дамаском, Пекином находится в постоянном развитии, и обещает много интересных событий.Россия в декабре призвала "партнеров" к миру на основе гарантий равной безопасности, предложила США и НАТО конкретные проекты договоров. Если такая возможность будет упущена, асимметричным ответом РФ на военные угрозы коллективного Запада в Восточной Европе может стать развертывание во взаимодействии с Кубой, Ираном, Сирией, КНДР и другими странами стратегических крылатых ракет дальностью до 5500 км – Х-101 и ядерных Х-102 (воздушного базирования), которые не подпадают под Договор СНВ-3. Каждому воздастся по его договороспособности.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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снг, безопасность, военные