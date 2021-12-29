https://uz.sputniknews.ru/20211229/kak-prezident-nagradil-samogo-molodogo-chempiona-mira-po-bystrym-shaxmatam-22010757.html

Как президент наградил самого молодого чемпиона мира по быстрым шахматам

Как президент наградил самого молодого чемпиона мира по быстрым шахматам

Шавкат Мирзиёев поздравил юного узбекистанца с победой в чемпионате по рапиду и поблагодарил его родителей и наставников, а также распорядился присудить ему премию "Мард ўғлон".

2021-12-29T19:55+0500

2021-12-29T19:55+0500

2021-12-29T19:55+0500

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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Глава Узбекистана поручил присудить Нодирбеку Абдусатторову государственную премию "Мард ўғлон" (пер. с узб. — "храбрый сын Родины"). Подписан указ, в соответствии с которым 17-летнему юноше будет предоставлена в дар двухкомнатная квартира в Ташкенте.Напомним, вчера в польском городе Варшаве завершился чемпионат мира по быстрым шахматам. В финальной схватке на тай-брейке Нодирбек Абдусатторов одолел российского гроссмейстера, двукратного победителя командного чемпионата мира в составе команды России, победителя Турнира претендентов по шахматам Яна Непомнящего.Третье место занял действующий и пятикратный чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен.За игрой в режиме онлайн наблюдал и Шавкат Мирзиёев, возвращаясь из Санкт-Петербурга, где состоялся неформальный саммит СНГ.В 2017 году будущий чемпион давал интервью Sputnik Узбекистан, в котором пообещал через 5 лет войти в список самых сильных шахматистов мира. У него это получилось.Читайте также:От шахмат за компанию до гроссмейстера: история Нодира Абдусатторова >>

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