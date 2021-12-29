Как президент наградил самого молодого чемпиона мира по быстрым шахматам

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Глава Узбекистана поручил присудить Нодирбеку Абдусатторову государственную премию "Мард ўғлон" (пер. с узб. — "храбрый сын Родины"). Подписан указ, в соответствии с которым 17-летнему юноше будет предоставлена в дар двухкомнатная квартира в Ташкенте.Напомним, вчера в польском городе Варшаве завершился чемпионат мира по быстрым шахматам. В финальной схватке на тай-брейке Нодирбек Абдусатторов одолел российского гроссмейстера, двукратного победителя командного чемпионата мира в составе команды России, победителя Турнира претендентов по шахматам Яна Непомнящего.Третье место занял действующий и пятикратный чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен.За игрой в режиме онлайн наблюдал и Шавкат Мирзиёев, возвращаясь из Санкт-Петербурга, где состоялся неформальный саммит СНГ.В 2017 году будущий чемпион давал интервью Sputnik Узбекистан, в котором пообещал через 5 лет войти в список самых сильных шахматистов мира. У него это получилось.Читайте также:От шахмат за компанию до гроссмейстера: история Нодира Абдусатторова >>
Шавкат Мирзиёев поздравил юного узбекистанца с победой в чемпионате по рапиду и поблагодарил его родителей и наставников, а также распорядился присудить ему премию "Мард ўғлон".
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Глава Узбекистана поручил присудить Нодирбеку Абдусатторову государственную премию "Мард ўғлон" (пер. с узб. — "храбрый сын Родины"). Подписан указ, в соответствии с которым 17-летнему юноше будет предоставлена в дар двухкомнатная квартира в Ташкенте.
Премия "Мард ўғлон"
Государственная премия "Мард ўғлон" присуждается одаренным юношам, являющимся примером для сверстников своими успехами в учебе, общественной активностью и талантом, за особые достижения в области науки, образования, медицины, культуры, литературы, искусства, спорта, производства, военной службы и в деятельности правоохранительных органов
Напомним, вчера в польском городе Варшаве завершился чемпионат мира по быстрым шахматам. В финальной схватке на тай-брейке Нодирбек Абдусатторов одолел российского гроссмейстера, двукратного победителя командного чемпионата мира в составе команды России, победителя Турнира претендентов по шахматам Яна Непомнящего.
Третье место занял действующий и пятикратный чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен.
За игрой в режиме онлайн наблюдал и Шавкат Мирзиёев, возвращаясь из Санкт-Петербурга, где состоялся неформальный саммит СНГ.
В 2017 году будущий чемпион давал интервью Sputnik Узбекистан, в котором пообещал через 5 лет войти в список самых сильных шахматистов мира. У него это получилось.