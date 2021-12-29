Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211229/litsa-strany-kem-gordilsya-uzbekistan-v-2021-godu--foto-22006051.html
Лица страны: кем гордился Узбекистан в 2021 году – фото
Лица страны: кем гордился Узбекистан в 2021 году – фото
Под конец 2021 года Sputnik Узбекистан вспоминает самые яркие события в жизни страны – и людей, связанных с ними.
2021-12-29T21:07+0500
2021-12-29T21:07+0500
общество
узбекистан
победа
узбекистанцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/19/19821268_0:117:1000:680_1920x0_80_0_0_95bc87f198547bccbb92f7c6f5a6bdc9.jpg
Для Узбекистана 2021 год выдался весьма позитивным: страна успешно проявила себя во многих сферах – от спорта до науки и заставляла через победы говорить о себе в международных СМИ.Однако за всеми этими достижениями стоят люди – узбекистанцы, каждый день старающиеся сделать свою родину лучше. Именно они стали героями этого материала – люди, благодаря которым мы испытывали дополнительную гордость за Узбекистан на протяжении всего 2021 года.Фаррух ЗакировСамый знаменитый узбекский певец в мире, композитор, руководитель ансамбля "Ялла", народный артист шести республик Фаррух Закиров в 2021 году отметил 75-летие. Ансамблю "Ялла" тем временем исполнился 51 год.Больше полувека Фаррух Закиров радует публику своим творчеством и продолжает активно выступать на сцене. Остается только сказать "Браво!" и пожелать артисту долгих лет, наполненных новыми успехами.Сергей ДенисенкоПервый узбекистанец, покоривший Эверест с южного склона.Экспедиция на Эверест проходила два месяца. Большую часть из них Сергей провел в базовом лагере с южной стороны Эвереста на высоте 5 340 метров, и погодные условия были тяжелыми: постоянный ветер и снег. И тем не менее, Сергей Денисенко дошел до вершины.За упорство и труд Шавкат Мирзиёев наградил альпиниста почетным званием "Ўзбекистон ифтихори" ("Гордость Узбекистана"), а также подарил автомобиль.Рашид МаликовФильм Рашида Маликова "Туткунлик" получил Гран-при Международного кинофестиваля "Волоколамский рубеж", посвященный 80-летию битвы под Москвой. Как рассказывал сам режиссер, идея фильма пришла ему в голову еще в 2020 году.Картина рассказывает о том, как Узбекистан возвращал на родину 435 своих граждан, оказавшихся в зоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке и в Афганистане.Алимардон МахмудовАлимардону Махмудову всего одиннадцать лет. Несмотря на столь юный возраст, узбекистанец в 2021 году завоевал четыре золотые медали на соревнованиях "Юный бегун" по шорт-треку в Твери. То есть стал лучшим сразу в четырех направлениях, обогнав соперников на дистанциях 222, 333, 500, а также 2 тысячи метров.Улугбек Рашитов и Диёра КелдиёроваЭти молодые люди успели сделать многое для развития дзюдо в Узбекистане. Улугбеку Рашитову девятнадцать. В этом году он завоевал первую для Узбекистана медаль на Олимпийских играх в Токио. А семнадцатилетняя Диёра Келдиёрова победила на чемпионате мира по дзюдо среди кадетов в Боснии и Герцеговине.Оксана ЧусовитинаГоворя об Олимпиаде в Токио, нельзя не сказать об Оксане Чусовитиной. Прославленная гимнастка, трехкратная чемпионка мира, чемпионка Азиатских игр, единственный человек в истории гимнастики, который выступил на восьми Олимпийских играх – все это Оксана Чусовитина.В 2021 году, достойно представив Узбекистан в Японии, Оксана Чусовитина объявила о завершении карьеры. Однако передумала и теперь готовится к Азиатским играм, а вся страна желает ей удачи.Нодир АбдусатторовШахматист Нодир Абдусатторов под конец года преподнес Узбекистану настоящий подарок – прославил страну, став самым молодым чемпионом мира по рапиду в истории. Молодого человека уже поздравил президент. Шавкат Мирзиёев наблюдал за игрой Абдусатторова онлайн, возвращаясь из Санкт-Петербурга, с неформального саммита СНГ.IT QueensВообще, молодежь Узбекистана в этом году отличилась по всем фронтам. Пока одни совершают победы в спорте, обычные ташкентские школьницы разработали уникальный проект в сфере IT.Лана Насруллина, Анастасия Королева, Юлиана Луценко, а также сестры Ксения и Анастасия Бадян вместе придумали проект по распознаванию фейковых изображений.Стартап девочек оказался настолько интересным, что их пригласили на международную конференцию Artificial Intelligence Journey в Москву, а затем проектом заинтересовался даже российский президент Владимир Путин.Ширин АбдуллаеваПокорила Россию и юная певица из Узбекистана Ширин Абдуллаева. Пятнадцатилетняя уроженка Ташкента прошла в юбилейный сезон вокального шоу "Ты супер!".Ширин – простая девушка из многодетной семьи, увлекается музыкой и уже пишет песни. Заявку на участие в проекте она подала, чтобы исполнить давнюю мечту – представить Узбекистан на международной арене. Пройти в финал конкурса Ширин не удалось, однако цели она достигла – выступление певицы с древним оружием нунчаки привело в восторг всех членов жюри.Мансур ТашматовТворческой молодежи есть на кого равняться – продвигает Узбекистан в области культуры весь год народный артист Узбекистана, художественный руководитель эстрадно-симфонического оркестра Мансур Ташматов. В декабре он получил межгосударственную премию "Звезды Содружества". Об этом говорится на сайте Исполкома СНГ.Престижную награду артисту присудили за успехи в сфере гуманитарной деятельности, способствующие развитию Узбекистана и всего СНГ в целом.Элдор ШомуродовФанатам футбола в Узбекистане тоже есть кем гордиться – в августе 2021 году футболист Элдор Шомуродов подписал контракт с итальянской "Ромой" сроком на пять лет. В результате Ассоциация футбола Узбекистана признала Шомуродова лучшим футболистом года.Примечательно, что эту же награду спортсмен получил в 2019 году, когда выступал за российский клуб "Ростов".
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Данара Курманова
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg
Данара Курманова
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/19/19821268_0:12:1000:762_1920x0_80_0_0_be1fda660c6f74ba6998e6ba2576d793.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, победа, узбекистанцы

Лица страны: кем гордился Узбекистан в 2021 году – фото

21:07 29.12.2021
© Пресс-служба НОК УзбекистанаУлугбек Рашитов - олимпийский чемпион Узбекистана
Улугбек Рашитов - олимпийский чемпион Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Подписаться на
Туристка из Казахстана Динара Курманова в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
Данара Курманова
Все материалы
Под конец 2021 года Sputnik Узбекистан вспоминает самые яркие события в жизни страны – и людей, связанных с ними.
Для Узбекистана 2021 год выдался весьма позитивным: страна успешно проявила себя во многих сферах – от спорта до науки и заставляла через победы говорить о себе в международных СМИ.
Однако за всеми этими достижениями стоят люди – узбекистанцы, каждый день старающиеся сделать свою родину лучше. Именно они стали героями этого материала – люди, благодаря которым мы испытывали дополнительную гордость за Узбекистан на протяжении всего 2021 года.

Фаррух Закиров

Самый знаменитый узбекский певец в мире, композитор, руководитель ансамбля "Ялла", народный артист шести республик Фаррух Закиров в 2021 году отметил 75-летие. Ансамблю "Ялла" тем временем исполнился 51 год.
© Sputnik / Рамиз БахтияровКонкурс в МГУ, приуроченный к юбилею ансамбля "Ялла"
Конкурс в МГУ, приуроченный к юбилею ансамбля Ялла - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
Конкурс в МГУ, приуроченный к юбилею ансамбля "Ялла"
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Больше полувека Фаррух Закиров радует публику своим творчеством и продолжает активно выступать на сцене. Остается только сказать "Браво!" и пожелать артисту долгих лет, наполненных новыми успехами.

Сергей Денисенко

Первый узбекистанец, покоривший Эверест с южного склона.
© Из личного архива Светланы ДенисенкоУзбекистанец Сергей Денисенко исполнил мечту и поднялся на Эверест
Узбекистанец Сергей Денисенко исполнил мечту и поднялся на Эверест - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
Узбекистанец Сергей Денисенко исполнил мечту и поднялся на Эверест
© Из личного архива Светланы Денисенко
Экспедиция на Эверест проходила два месяца. Большую часть из них Сергей провел в базовом лагере с южной стороны Эвереста на высоте 5 340 метров, и погодные условия были тяжелыми: постоянный ветер и снег. И тем не менее, Сергей Денисенко дошел до вершины.
За упорство и труд Шавкат Мирзиёев наградил альпиниста почетным званием "Ўзбекистон ифтихори" ("Гордость Узбекистана"), а также подарил автомобиль.

Рашид Маликов

Фильм Рашида Маликова "Туткунлик" получил Гран-при Международного кинофестиваля "Волоколамский рубеж", посвященный 80-летию битвы под Москвой. Как рассказывал сам режиссер, идея фильма пришла ему в голову еще в 2020 году.
© Sputnki / Рамиз БахтияровРашид Маликов
Рашид Маликов - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
Рашид Маликов
© Sputnki / Рамиз Бахтияров
Картина рассказывает о том, как Узбекистан возвращал на родину 435 своих граждан, оказавшихся в зоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке и в Афганистане.

Алимардон Махмудов

Алимардону Махмудову всего одиннадцать лет. Несмотря на столь юный возраст, узбекистанец в 2021 году завоевал четыре золотые медали на соревнованиях "Юный бегун" по шорт-треку в Твери. То есть стал лучшим сразу в четырех направлениях, обогнав соперников на дистанциях 222, 333, 500, а также 2 тысячи метров.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаКонькобежец Алимардон Махмудов завоевал две золотые медали на международном турнире
Конькобежец Алимардон Махмудов завоевал две золотые медали на международном турнире - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
Конькобежец Алимардон Махмудов завоевал две золотые медали на международном турнире
© Пресс-служба НОК Узбекистана

Улугбек Рашитов и Диёра Келдиёрова

Эти молодые люди успели сделать многое для развития дзюдо в Узбекистане. Улугбеку Рашитову девятнадцать. В этом году он завоевал первую для Узбекистана медаль на Олимпийских играх в Токио.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаУлугбек Рашитов - олимпийский чемпион Узбекистана
Улугбек Рашитов - олимпийский чемпион Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
Улугбек Рашитов - олимпийский чемпион Узбекистана
© Пресс-служба НОК Узбекистана
А семнадцатилетняя Диёра Келдиёрова победила на чемпионате мира по дзюдо среди кадетов в Боснии и Герцеговине.
© НОК УзбекистанаДиёра Келдиёрова
Диёра Келдиёрова - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
Диёра Келдиёрова
© НОК Узбекистана

Оксана Чусовитина

Говоря об Олимпиаде в Токио, нельзя не сказать об Оксане Чусовитиной. Прославленная гимнастка, трехкратная чемпионка мира, чемпионка Азиатских игр, единственный человек в истории гимнастики, который выступил на восьми Олимпийских играх – все это Оксана Чусовитина.
© Международная федерация спортивной гимнастикиГимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере
Гимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
Гимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере
© Международная федерация спортивной гимнастики
В 2021 году, достойно представив Узбекистан в Японии, Оксана Чусовитина объявила о завершении карьеры. Однако передумала и теперь готовится к Азиатским играм, а вся страна желает ей удачи.

Нодир Абдусатторов

Шахматист Нодир Абдусатторов под конец года преподнес Узбекистану настоящий подарок – прославил страну, став самым молодым чемпионом мира по рапиду в истории.
© Anna Shtourman/FIDEНодир Абдусаттаров играет против Магнуса Карлсена
Нодир Абдусаттаров играет против Магнуса Карлсена - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
Нодир Абдусаттаров играет против Магнуса Карлсена
© Anna Shtourman/FIDE
Молодого человека уже поздравил президент. Шавкат Мирзиёев наблюдал за игрой Абдусатторова онлайн, возвращаясь из Санкт-Петербурга, с неформального саммита СНГ.

IT Queens

Вообще, молодежь Узбекистана в этом году отличилась по всем фронтам. Пока одни совершают победы в спорте, обычные ташкентские школьницы разработали уникальный проект в сфере IT.
© пресс-служба министерства инновационного развития УзбекистанаКоманда IT Queens
Команда IT Queens - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
Команда IT Queens
© пресс-служба министерства инновационного развития Узбекистана
Лана Насруллина, Анастасия Королева, Юлиана Луценко, а также сестры Ксения и Анастасия Бадян вместе придумали проект по распознаванию фейковых изображений.
Стартап девочек оказался настолько интересным, что их пригласили на международную конференцию Artificial Intelligence Journey в Москву, а затем проектом заинтересовался даже российский президент Владимир Путин.

Ширин Абдуллаева

Покорила Россию и юная певица из Узбекистана Ширин Абдуллаева. Пятнадцатилетняя уроженка Ташкента прошла в юбилейный сезон вокального шоу "Ты супер!".
© Телеканал НТВШирин Абдуллаева в полуфинале шоу "Ты супер!"
Ширин Абдуллаева в полуфинале шоу Ты супер! - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
Ширин Абдуллаева в полуфинале шоу "Ты супер!"
© Телеканал НТВ
Ширин – простая девушка из многодетной семьи, увлекается музыкой и уже пишет песни. Заявку на участие в проекте она подала, чтобы исполнить давнюю мечту – представить Узбекистан на международной арене. Пройти в финал конкурса Ширин не удалось, однако цели она достигла – выступление певицы с древним оружием нунчаки привело в восторг всех членов жюри.

Мансур Ташматов

Творческой молодежи есть на кого равняться – продвигает Узбекистан в области культуры весь год народный артист Узбекистана, художественный руководитель эстрадно-симфонического оркестра Мансур Ташматов. В декабре он получил межгосударственную премию "Звезды Содружества". Об этом говорится на сайте Исполкома СНГ.
© Фото: Государственная филармония УзбекистанаНародный артист Узбекистана Мансур Ташматов
Народный артист Узбекистана Мансур Ташматов - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
Народный артист Узбекистана Мансур Ташматов
© Фото: Государственная филармония Узбекистана
Престижную награду артисту присудили за успехи в сфере гуманитарной деятельности, способствующие развитию Узбекистана и всего СНГ в целом.

Элдор Шомуродов

Фанатам футбола в Узбекистане тоже есть кем гордиться – в августе 2021 году футболист Элдор Шомуродов подписал контракт с итальянской "Ромой" сроком на пять лет. В результате Ассоциация футбола Узбекистана признала Шомуродова лучшим футболистом года.
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаЭлдор Шомуродов
Элдор Шомуродов - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
Элдор Шомуродов
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Примечательно, что эту же награду спортсмен получил в 2019 году, когда выступал за российский клуб "Ростов".
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:00Видео: современное "толерантное" Рождество – инструкция от RT
21:07Лица страны: кем гордился Узбекистан в 2021 году – фото
20:31Главные военно-политические события 2021 года для России и СНГ
20:17Студенты из Афганистана вернулись на учебу в Термез
20:03Как уходящий год изменил Центральную Азию
19:55Как президент наградил самого молодого чемпиона мира по быстрым шахматам
19:27Минсельхоз: цифровые технологии облегчат работу фермеров с 2022 года
18:34Видео: когда и на каких может быть признано правительство Талибана* — мнение
18:04Таджикистан помог Узбекистану во время маловодья
17:29Замхокима почти приобрел для администрации авто KIA и получил выговор
16:41В Бухаре женщина заразила ВИЧ-инфекцией 40 мужчин — суд вынес приговор
16:36Узбекистан лишает афганцев электричества? В Ташкенте ответили на обвинения
15:58Как будут работать службы скорой помощи в Новый год
15:45Как будут ходить автобусы в Новый год — расписание
15:21На юге Узбекистана нашли жилище первобытных людей - фото
14:52Сколько двусторонних договоров подписали Россия и Узбекистан за 30 лет
14:28Рейсы из России не смогли сесть в узбекских аэропортах
14:11Звезды соцсетей начали войну с капитализмом: жертв будут миллионы
13:40Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве
13:34В России начали действовать новые правила для мигрантов