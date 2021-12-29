Общество
Лица страны: кем гордился Узбекистан в 2021 году – фото
© Пресс-служба НОК УзбекистанаУлугбек Рашитов - олимпийский чемпион Узбекистана
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Под конец 2021 года Sputnik Узбекистан вспоминает самые яркие события в жизни страны – и людей, связанных с ними.
Для Узбекистана 2021 год выдался весьма позитивным: страна успешно проявила себя во многих сферах – от спорта до науки и заставляла через победы говорить о себе в международных СМИ.
Однако за всеми этими достижениями стоят люди – узбекистанцы, каждый день старающиеся сделать свою родину лучше. Именно они стали героями этого материала – люди, благодаря которым мы испытывали дополнительную гордость за Узбекистан на протяжении всего 2021 года.
Фаррух Закиров
Самый знаменитый узбекский певец в мире, композитор, руководитель ансамбля "Ялла", народный артист шести республик Фаррух Закиров в 2021 году отметил 75-летие. Ансамблю "Ялла" тем временем исполнился 51 год.
© Sputnik / Рамиз БахтияровКонкурс в МГУ, приуроченный к юбилею ансамбля "Ялла"
Конкурс в МГУ, приуроченный к юбилею ансамбля "Ялла"
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Больше полувека Фаррух Закиров радует публику своим творчеством и продолжает активно выступать на сцене. Остается только сказать "Браво!" и пожелать артисту долгих лет, наполненных новыми успехами.
Сергей Денисенко
Первый узбекистанец, покоривший Эверест с южного склона.
© Из личного архива Светланы ДенисенкоУзбекистанец Сергей Денисенко исполнил мечту и поднялся на Эверест
Узбекистанец Сергей Денисенко исполнил мечту и поднялся на Эверест
© Из личного архива Светланы Денисенко
Экспедиция на Эверест проходила два месяца. Большую часть из них Сергей провел в базовом лагере с южной стороны Эвереста на высоте 5 340 метров, и погодные условия были тяжелыми: постоянный ветер и снег. И тем не менее, Сергей Денисенко дошел до вершины.
За упорство и труд Шавкат Мирзиёев наградил альпиниста почетным званием "Ўзбекистон ифтихори" ("Гордость Узбекистана"), а также подарил автомобиль.
Рашид Маликов
Фильм Рашида Маликова "Туткунлик" получил Гран-при Международного кинофестиваля "Волоколамский рубеж", посвященный 80-летию битвы под Москвой. Как рассказывал сам режиссер, идея фильма пришла ему в голову еще в 2020 году.
© Sputnki / Рамиз БахтияровРашид Маликов
Рашид Маликов
© Sputnki / Рамиз Бахтияров
Картина рассказывает о том, как Узбекистан возвращал на родину 435 своих граждан, оказавшихся в зоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке и в Афганистане.
Алимардон Махмудов
Алимардону Махмудову всего одиннадцать лет. Несмотря на столь юный возраст, узбекистанец в 2021 году завоевал четыре золотые медали на соревнованиях "Юный бегун" по шорт-треку в Твери. То есть стал лучшим сразу в четырех направлениях, обогнав соперников на дистанциях 222, 333, 500, а также 2 тысячи метров.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаКонькобежец Алимардон Махмудов завоевал две золотые медали на международном турнире
Конькобежец Алимардон Махмудов завоевал две золотые медали на международном турнире
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Улугбек Рашитов и Диёра Келдиёрова
Эти молодые люди успели сделать многое для развития дзюдо в Узбекистане. Улугбеку Рашитову девятнадцать. В этом году он завоевал первую для Узбекистана медаль на Олимпийских играх в Токио.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаУлугбек Рашитов - олимпийский чемпион Узбекистана
Улугбек Рашитов - олимпийский чемпион Узбекистана
© Пресс-служба НОК Узбекистана
А семнадцатилетняя Диёра Келдиёрова победила на чемпионате мира по дзюдо среди кадетов в Боснии и Герцеговине.
Оксана Чусовитина
Говоря об Олимпиаде в Токио, нельзя не сказать об Оксане Чусовитиной. Прославленная гимнастка, трехкратная чемпионка мира, чемпионка Азиатских игр, единственный человек в истории гимнастики, который выступил на восьми Олимпийских играх – все это Оксана Чусовитина.
© Международная федерация спортивной гимнастикиГимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере
Гимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере
В 2021 году, достойно представив Узбекистан в Японии, Оксана Чусовитина объявила о завершении карьеры. Однако передумала и теперь готовится к Азиатским играм, а вся страна желает ей удачи.
Нодир Абдусатторов
Шахматист Нодир Абдусатторов под конец года преподнес Узбекистану настоящий подарок – прославил страну, став самым молодым чемпионом мира по рапиду в истории.
Нодир Абдусаттаров играет против Магнуса Карлсена
Молодого человека уже поздравил президент. Шавкат Мирзиёев наблюдал за игрой Абдусатторова онлайн, возвращаясь из Санкт-Петербурга, с неформального саммита СНГ.
IT Queens
Вообще, молодежь Узбекистана в этом году отличилась по всем фронтам. Пока одни совершают победы в спорте, обычные ташкентские школьницы разработали уникальный проект в сфере IT.
© пресс-служба министерства инновационного развития УзбекистанаКоманда IT Queens
Команда IT Queens
© пресс-служба министерства инновационного развития Узбекистана
Лана Насруллина, Анастасия Королева, Юлиана Луценко, а также сестры Ксения и Анастасия Бадян вместе придумали проект по распознаванию фейковых изображений.
Стартап девочек оказался настолько интересным, что их пригласили на международную конференцию Artificial Intelligence Journey в Москву, а затем проектом заинтересовался даже российский президент Владимир Путин.
Ширин Абдуллаева
Покорила Россию и юная певица из Узбекистана Ширин Абдуллаева. Пятнадцатилетняя уроженка Ташкента прошла в юбилейный сезон вокального шоу "Ты супер!".
© Телеканал НТВШирин Абдуллаева в полуфинале шоу "Ты супер!"
Ширин Абдуллаева в полуфинале шоу "Ты супер!"
© Телеканал НТВ
Ширин – простая девушка из многодетной семьи, увлекается музыкой и уже пишет песни. Заявку на участие в проекте она подала, чтобы исполнить давнюю мечту – представить Узбекистан на международной арене. Пройти в финал конкурса Ширин не удалось, однако цели она достигла – выступление певицы с древним оружием нунчаки привело в восторг всех членов жюри.
Мансур Ташматов
Творческой молодежи есть на кого равняться – продвигает Узбекистан в области культуры весь год народный артист Узбекистана, художественный руководитель эстрадно-симфонического оркестра Мансур Ташматов. В декабре он получил межгосударственную премию "Звезды Содружества". Об этом говорится на сайте Исполкома СНГ.
Народный артист Узбекистана Мансур Ташматов
Престижную награду артисту присудили за успехи в сфере гуманитарной деятельности, способствующие развитию Узбекистана и всего СНГ в целом.
Элдор Шомуродов
Фанатам футбола в Узбекистане тоже есть кем гордиться – в августе 2021 году футболист Элдор Шомуродов подписал контракт с итальянской "Ромой" сроком на пять лет. В результате Ассоциация футбола Узбекистана признала Шомуродова лучшим футболистом года.
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаЭлдор Шомуродов
Элдор Шомуродов
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Примечательно, что эту же награду спортсмен получил в 2019 году, когда выступал за российский клуб "Ростов".