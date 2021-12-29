https://uz.sputniknews.ru/20211229/litsa-strany-kem-gordilsya-uzbekistan-v-2021-godu--foto-22006051.html

Лица страны: кем гордился Узбекистан в 2021 году – фото

Лица страны: кем гордился Узбекистан в 2021 году – фото

Под конец 2021 года Sputnik Узбекистан вспоминает самые яркие события в жизни страны – и людей, связанных с ними.

2021-12-29T21:07+0500

2021-12-29T21:07+0500

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Для Узбекистана 2021 год выдался весьма позитивным: страна успешно проявила себя во многих сферах – от спорта до науки и заставляла через победы говорить о себе в международных СМИ.Однако за всеми этими достижениями стоят люди – узбекистанцы, каждый день старающиеся сделать свою родину лучше. Именно они стали героями этого материала – люди, благодаря которым мы испытывали дополнительную гордость за Узбекистан на протяжении всего 2021 года.Фаррух ЗакировСамый знаменитый узбекский певец в мире, композитор, руководитель ансамбля "Ялла", народный артист шести республик Фаррух Закиров в 2021 году отметил 75-летие. Ансамблю "Ялла" тем временем исполнился 51 год.Больше полувека Фаррух Закиров радует публику своим творчеством и продолжает активно выступать на сцене. Остается только сказать "Браво!" и пожелать артисту долгих лет, наполненных новыми успехами.Сергей ДенисенкоПервый узбекистанец, покоривший Эверест с южного склона.Экспедиция на Эверест проходила два месяца. Большую часть из них Сергей провел в базовом лагере с южной стороны Эвереста на высоте 5 340 метров, и погодные условия были тяжелыми: постоянный ветер и снег. И тем не менее, Сергей Денисенко дошел до вершины.За упорство и труд Шавкат Мирзиёев наградил альпиниста почетным званием "Ўзбекистон ифтихори" ("Гордость Узбекистана"), а также подарил автомобиль.Рашид МаликовФильм Рашида Маликова "Туткунлик" получил Гран-при Международного кинофестиваля "Волоколамский рубеж", посвященный 80-летию битвы под Москвой. Как рассказывал сам режиссер, идея фильма пришла ему в голову еще в 2020 году.Картина рассказывает о том, как Узбекистан возвращал на родину 435 своих граждан, оказавшихся в зоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке и в Афганистане.Алимардон МахмудовАлимардону Махмудову всего одиннадцать лет. Несмотря на столь юный возраст, узбекистанец в 2021 году завоевал четыре золотые медали на соревнованиях "Юный бегун" по шорт-треку в Твери. То есть стал лучшим сразу в четырех направлениях, обогнав соперников на дистанциях 222, 333, 500, а также 2 тысячи метров.Улугбек Рашитов и Диёра КелдиёроваЭти молодые люди успели сделать многое для развития дзюдо в Узбекистане. Улугбеку Рашитову девятнадцать. В этом году он завоевал первую для Узбекистана медаль на Олимпийских играх в Токио. А семнадцатилетняя Диёра Келдиёрова победила на чемпионате мира по дзюдо среди кадетов в Боснии и Герцеговине.Оксана ЧусовитинаГоворя об Олимпиаде в Токио, нельзя не сказать об Оксане Чусовитиной. Прославленная гимнастка, трехкратная чемпионка мира, чемпионка Азиатских игр, единственный человек в истории гимнастики, который выступил на восьми Олимпийских играх – все это Оксана Чусовитина.В 2021 году, достойно представив Узбекистан в Японии, Оксана Чусовитина объявила о завершении карьеры. Однако передумала и теперь готовится к Азиатским играм, а вся страна желает ей удачи.Нодир АбдусатторовШахматист Нодир Абдусатторов под конец года преподнес Узбекистану настоящий подарок – прославил страну, став самым молодым чемпионом мира по рапиду в истории. Молодого человека уже поздравил президент. Шавкат Мирзиёев наблюдал за игрой Абдусатторова онлайн, возвращаясь из Санкт-Петербурга, с неформального саммита СНГ.IT QueensВообще, молодежь Узбекистана в этом году отличилась по всем фронтам. Пока одни совершают победы в спорте, обычные ташкентские школьницы разработали уникальный проект в сфере IT.Лана Насруллина, Анастасия Королева, Юлиана Луценко, а также сестры Ксения и Анастасия Бадян вместе придумали проект по распознаванию фейковых изображений.Стартап девочек оказался настолько интересным, что их пригласили на международную конференцию Artificial Intelligence Journey в Москву, а затем проектом заинтересовался даже российский президент Владимир Путин.Ширин АбдуллаеваПокорила Россию и юная певица из Узбекистана Ширин Абдуллаева. Пятнадцатилетняя уроженка Ташкента прошла в юбилейный сезон вокального шоу "Ты супер!".Ширин – простая девушка из многодетной семьи, увлекается музыкой и уже пишет песни. Заявку на участие в проекте она подала, чтобы исполнить давнюю мечту – представить Узбекистан на международной арене. Пройти в финал конкурса Ширин не удалось, однако цели она достигла – выступление певицы с древним оружием нунчаки привело в восторг всех членов жюри.Мансур ТашматовТворческой молодежи есть на кого равняться – продвигает Узбекистан в области культуры весь год народный артист Узбекистана, художественный руководитель эстрадно-симфонического оркестра Мансур Ташматов. В декабре он получил межгосударственную премию "Звезды Содружества". Об этом говорится на сайте Исполкома СНГ.Престижную награду артисту присудили за успехи в сфере гуманитарной деятельности, способствующие развитию Узбекистана и всего СНГ в целом.Элдор ШомуродовФанатам футбола в Узбекистане тоже есть кем гордиться – в августе 2021 году футболист Элдор Шомуродов подписал контракт с итальянской "Ромой" сроком на пять лет. В результате Ассоциация футбола Узбекистана признала Шомуродова лучшим футболистом года.Примечательно, что эту же награду спортсмен получил в 2019 году, когда выступал за российский клуб "Ростов".

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Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

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узбекистан, победа, узбекистанцы