Общество
На юге Узбекистана нашли жилище первобытных людей - фото
15:21 29.12.2021 (обновлено: 15:25 29.12.2021)
По оценке ученых, исторический памятник относится к эпохе среднего палеолита
ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. В Шерабадском районе Сурхандарьинской области ученые обнаружили остатки убежища первобытных людей, говорится на сайте Академии наук Узбекистана.
По данным пресс-службы, сотрудники Национального археологического центра Академии наук под руководством профессора Рустама Сулейманова провели полевые исследования на территории горы Кохитанг. Во внутренней части горы есть множество узких ущелий и пещер. В одном из таких ущелий и были найдены следы сезонного убежища первобытных людей. Ученые относят его к периоду среднего палеолита.
"В результате раскопок выяснилось, что памятник состоит из одного культурного слоя. Культурный слой был покрыт пеплом и обгоревшими останками, состоящими из темной мелкой глины, в которой также было найдено большое количество каменных фрагментов и костей диких животных", - говорится в сообщении.
© Академия наук Республики УзбекистанКаменные фрагменты из исторического памятника времен среднего палеолита в Сурхандарьинской области
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© Академия наук Республики Узбекистан
Каменные фрагменты из исторического памятника времен среднего палеолита в Сурхандарьинской области
© Академия наук Республики УзбекистанКаменные фрагменты из исторического памятника времен среднего палеолита в Сурхандарьинской области
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© Академия наук Республики Узбекистан
Каменные фрагменты из исторического памятника времен среднего палеолита в Сурхандарьинской области
© Академия наук Республики УзбекистанКаменные фрагменты из исторического памятника времен среднего палеолита в Сурхандарьинской области
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© Академия наук Республики Узбекистан
Каменные фрагменты из исторического памятника времен среднего палеолита в Сурхандарьинской области
© Академия наук Республики УзбекистанКаменные фрагменты из исторического памятника времен среднего палеолита в Сурхандарьинской области
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© Академия наук Республики Узбекистан
Каменные фрагменты из исторического памятника времен среднего палеолита в Сурхандарьинской области
Ранее в этом же районе в пещере Тешик-Таш был обнаружен еще один древний памятник, также относящийся к эпохе среднего палеолита. Как отмечает пресс-служба академии, техника обработки камня и каменные фрагменты из горы Кохитанг в культурном отношении в точности повторяют традиции памятника из Тешик-таша.
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