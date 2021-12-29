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На юге Узбекистана нашли жилище первобытных людей - фото

На юге Узбекистана нашли жилище первобытных людей - фото

По оценке ученых, исторический памятник относится к эпохе среднего палеолита

2021-12-29T15:21+0500

2021-12-29T15:21+0500

2021-12-29T15:25+0500

общество

памятник

узбекистан

ученые

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ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. В Шерабадском районе Сурхандарьинской области ученые обнаружили остатки убежища первобытных людей, говорится на сайте Академии наук Узбекистана.По данным пресс-службы, сотрудники Национального археологического центра Академии наук под руководством профессора Рустама Сулейманова провели полевые исследования на территории горы Кохитанг. Во внутренней части горы есть множество узких ущелий и пещер. В одном из таких ущелий и были найдены следы сезонного убежища первобытных людей. Ученые относят его к периоду среднего палеолита.Ранее в этом же районе в пещере Тешик-Таш был обнаружен еще один древний памятник, также относящийся к эпохе среднего палеолита. Как отмечает пресс-служба академии, техника обработки камня и каменные фрагменты из горы Кохитанг в культурном отношении в точности повторяют традиции памятника из Тешик-таша.Читайте также: В узбекской пустыне нашли новый вид динозавров

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