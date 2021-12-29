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На юге Узбекистана нашли жилище первобытных людей - фото
На юге Узбекистана нашли жилище первобытных людей - фото
По оценке ученых, исторический памятник относится к эпохе среднего палеолита
2021-12-29T15:21+0500
2021-12-29T15:25+0500
общество
памятник
узбекистан
ученые
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ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. В Шерабадском районе Сурхандарьинской области ученые обнаружили остатки убежища первобытных людей, говорится на сайте Академии наук Узбекистана.По данным пресс-службы, сотрудники Национального археологического центра Академии наук под руководством профессора Рустама Сулейманова провели полевые исследования на территории горы Кохитанг. Во внутренней части горы есть множество узких ущелий и пещер. В одном из таких ущелий и были найдены следы сезонного убежища первобытных людей. Ученые относят его к периоду среднего палеолита.Ранее в этом же районе в пещере Тешик-Таш был обнаружен еще один древний памятник, также относящийся к эпохе среднего палеолита. Как отмечает пресс-служба академии, техника обработки камня и каменные фрагменты из горы Кохитанг в культурном отношении в точности повторяют традиции памятника из Тешик-таша.Читайте также: В узбекской пустыне нашли новый вид динозавров
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памятник, узбекистан, ученые, фото

На юге Узбекистана нашли жилище первобытных людей - фото

15:21 29.12.2021 (обновлено: 15:25 29.12.2021)
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По оценке ученых, исторический памятник относится к эпохе среднего палеолита
ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. В Шерабадском районе Сурхандарьинской области ученые обнаружили остатки убежища первобытных людей, говорится на сайте Академии наук Узбекистана.
По данным пресс-службы, сотрудники Национального археологического центра Академии наук под руководством профессора Рустама Сулейманова провели полевые исследования на территории горы Кохитанг. Во внутренней части горы есть множество узких ущелий и пещер. В одном из таких ущелий и были найдены следы сезонного убежища первобытных людей. Ученые относят его к периоду среднего палеолита.
"В результате раскопок выяснилось, что памятник состоит из одного культурного слоя. Культурный слой был покрыт пеплом и обгоревшими останками, состоящими из темной мелкой глины, в которой также было найдено большое количество каменных фрагментов и костей диких животных", - говорится в сообщении.
© Академия наук Республики УзбекистанКаменные фрагменты из исторического памятника времен среднего палеолита в Сурхандарьинской области
Каменные фрагменты из исторического памятника времен среднего палеолита в Сурхандарьинской области - Sputnik Узбекистан
1/4
© Академия наук Республики Узбекистан
Каменные фрагменты из исторического памятника времен среднего палеолита в Сурхандарьинской области
© Академия наук Республики УзбекистанКаменные фрагменты из исторического памятника времен среднего палеолита в Сурхандарьинской области
Каменные фрагменты из исторического памятника времен среднего палеолита в Сурхандарьинской области - Sputnik Узбекистан
2/4
© Академия наук Республики Узбекистан
Каменные фрагменты из исторического памятника времен среднего палеолита в Сурхандарьинской области
© Академия наук Республики УзбекистанКаменные фрагменты из исторического памятника времен среднего палеолита в Сурхандарьинской области
Каменные фрагменты из исторического памятника времен среднего палеолита в Сурхандарьинской области - Sputnik Узбекистан
3/4
© Академия наук Республики Узбекистан
Каменные фрагменты из исторического памятника времен среднего палеолита в Сурхандарьинской области
© Академия наук Республики УзбекистанКаменные фрагменты из исторического памятника времен среднего палеолита в Сурхандарьинской области
Каменные фрагменты из исторического памятника времен среднего палеолита в Сурхандарьинской области - Sputnik Узбекистан
4/4
© Академия наук Республики Узбекистан
Каменные фрагменты из исторического памятника времен среднего палеолита в Сурхандарьинской области
Ранее в этом же районе в пещере Тешик-Таш был обнаружен еще один древний памятник, также относящийся к эпохе среднего палеолита. Как отмечает пресс-служба академии, техника обработки камня и каменные фрагменты из горы Кохитанг в культурном отношении в точности повторяют традиции памятника из Тешик-таша.
Читайте также: В узбекской пустыне нашли новый вид динозавров
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