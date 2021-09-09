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Найденный в узбекской пустыне новый вид динозавров назвали в честь Улугбека
Найденный в узбекской пустыне новый вид динозавров назвали в честь Улугбека
Гигантский ящер жил 90 миллионов лет назад весил более тонны и был вершиной пищевой пирамиды своего времени. 09.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-09T14:17+0500
2021-09-09T14:17+0500
2021-09-09T14:17+0500
общество
наука
динозавр
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ТАШКЕНТ, 9 сен – Sputnik. Ученые японского университета Цукубы обнаружили в Узбекистане останки гигантского ящера, названного "улугбегзавр узбекистаненсис", в честь Улугбека, математика 15 века, астронома и султана тимуридской империи в Центральной Азии. Ящер жил за 7 миллионов лет до "царя динозавров" - тираннозавра. Описание гигантской рептилии можно найти в докладе, опубликованном в журнале Royal Society Open Science и на сайте университета."Ящер Улугбека" был идентифицирован по левой челюстной кости и зубам. Весил он более тонны и достигал восьми метров в длину. Зубы у хищника были длиной 15 сантиметров и походили на зубы белой акулы. Жил гигант 90 миллионов лет назад и принадлежал к группе кархародонтозавров, характерной отличительной особенностью которых являются "акульи" зубы.Жил Улугбегзавр на прибрежной равнине в самой западной точке азиатской части суши. Сегодня это место находится в пустыне Кызылкум и известно как кладбище динозавров. Здесь, благодаря природным особенностям почвы, сохранилось большое количество доисторических позвоночных.На останках Улугбегзавра были найдены следы зубов другого динозавра – вероятно, его сородича. Скорее всего, раны были получены во время драки за территорию, которые часто случаются и среди современных хищников.Напомним, в марте российские ученые смогли создать трехмерную модель современника улугбегзавра – травоядного ящера анкилозавра, останки которого также были найдены в узбекской пустыне Центральный Кызылкум.
https://uz.sputniknews.ru/20210225/Ostanki-neizvestnogo-nauke-dinozavra-obnaruzhili-v-Uzbekistane-16077187.html
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наука, динозавр
Найденный в узбекской пустыне новый вид динозавров назвали в честь Улугбека
Гигантский ящер жил 90 миллионов лет назад весил более тонны и был вершиной пищевой пирамиды своего времени.
ТАШКЕНТ, 9 сен – Sputnik. Ученые японского университета Цукубы обнаружили в Узбекистане останки гигантского ящера, названного "улугбегзавр узбекистаненсис", в честь Улугбека, математика 15 века, астронома и султана тимуридской империи в Центральной Азии. Ящер жил за 7 миллионов лет до "царя динозавров" - тираннозавра. Описание гигантской рептилии можно найти в докладе, опубликованном в журнале Royal Society Open Science и на сайте университета.
"Ящер Улугбека" был идентифицирован по левой челюстной кости и зубам. Весил он более тонны и достигал восьми метров в длину. Зубы у хищника были длиной 15 сантиметров и походили на зубы белой акулы. Жил гигант 90 миллионов лет назад и принадлежал к группе кархародонтозавров, характерной отличительной особенностью которых являются "акульи" зубы.
"Улугбегзавр представляет собой неизвестного ранее высшего хищника и первого зарегистрированного кархародонтозавра из позднего мела Центральной Азии. Открытие также свидетельствует о сосуществовании хищных кархародонтозавров и тираннозавров в то время в этом регионе. Первые были доминирующими хищниками над более мелкими тираннозаврами, которые позже в меловом периоде стали крупнее, включая T. rex", — заключает ведущий автор исследования Кохей Танака.
Жил Улугбегзавр на прибрежной равнине в самой западной точке азиатской части суши. Сегодня это место находится в пустыне Кызылкум и известно как кладбище динозавров. Здесь, благодаря природным особенностям почвы, сохранилось большое количество доисторических позвоночных.
"Здесь были собраны самые разные группы, включая питающихся растениями утконосых и рогатых динозавров, анкилозавров и огромных завроподов, а также различных мелких хищных динозавров", — пишет Кохей Танака.
На останках Улугбегзавра были найдены следы зубов другого динозавра – вероятно, его сородича. Скорее всего, раны были получены во время драки за территорию, которые часто случаются и среди современных хищников.
Напомним, в марте российские ученые смогли создать
трехмерную модель современника улугбегзавра – травоядного ящера анкилозавра, останки которого также были найдены в узбекской пустыне Центральный Кызылкум.