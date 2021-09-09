https://uz.sputniknews.ru/20210909/naydennyy-v-uzbekskoy-pustyne-novyy-vid-dinozavrov-nazvali-v-chest-ulugbeka-20430347.html

Найденный в узбекской пустыне новый вид динозавров назвали в честь Улугбека

Найденный в узбекской пустыне новый вид динозавров назвали в честь Улугбека

Гигантский ящер жил 90 миллионов лет назад весил более тонны и был вершиной пищевой пирамиды своего времени. 09.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-09T14:17+0500

2021-09-09T14:17+0500

2021-09-09T14:17+0500

общество

наука

динозавр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/09/20430011_0:59:630:413_1920x0_80_0_0_b978f5a410dd4deac03852189b33b06f.jpg

ТАШКЕНТ, 9 сен – Sputnik. Ученые японского университета Цукубы обнаружили в Узбекистане останки гигантского ящера, названного "улугбегзавр узбекистаненсис", в честь Улугбека, математика 15 века, астронома и султана тимуридской империи в Центральной Азии. Ящер жил за 7 миллионов лет до "царя динозавров" - тираннозавра. Описание гигантской рептилии можно найти в докладе, опубликованном в журнале Royal Society Open Science и на сайте университета."Ящер Улугбека" был идентифицирован по левой челюстной кости и зубам. Весил он более тонны и достигал восьми метров в длину. Зубы у хищника были длиной 15 сантиметров и походили на зубы белой акулы. Жил гигант 90 миллионов лет назад и принадлежал к группе кархародонтозавров, характерной отличительной особенностью которых являются "акульи" зубы.Жил Улугбегзавр на прибрежной равнине в самой западной точке азиатской части суши. Сегодня это место находится в пустыне Кызылкум и известно как кладбище динозавров. Здесь, благодаря природным особенностям почвы, сохранилось большое количество доисторических позвоночных.На останках Улугбегзавра были найдены следы зубов другого динозавра – вероятно, его сородича. Скорее всего, раны были получены во время драки за территорию, которые часто случаются и среди современных хищников.Напомним, в марте российские ученые смогли создать трехмерную модель современника улугбегзавра – травоядного ящера анкилозавра, останки которого также были найдены в узбекской пустыне Центральный Кызылкум.

https://uz.sputniknews.ru/20210225/Ostanki-neizvestnogo-nauke-dinozavra-obnaruzhili-v-Uzbekistane-16077187.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

наука, динозавр